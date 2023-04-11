强劲续航+超大运存，OPPO A1开启预售仅1999元

4月11日，OPPO正式推出新一代OPPO A1新品。作为OPPO A系列的最新产品， OPPO A1不但拥有超大内存、运存、超大电池和超清影像，而且在智慧系统、产品设计上都可圈可点。配色上，OPPO A1拥有低调的砂岩黑、梦幻的浩海蓝以及轻奢的赤霞橙(素皮)，售价1999元，现已正式开启预售。

OPPO A1的设计美学依然在线，独有的家族式跑道设计搭配镜头环形装饰圈，呈现精致设计观感;3D微曲后盖机身设计与正面倾角共同构成黄金侧角配比，在内置5000毫安时大电池的同时保持了轻薄的机身设计，底部保留了3.5mm耳机孔，并且采用Type-C数据接口，带来稳定握持特性与光影灵动外观。

OPPO A1正面拥有6.72英寸的120Hz高刷新率高亮广色域大屏，屏幕最高亮度可达680nit，覆盖100% DCI- P3色域，每秒最高呈现120帧画面，不仅保障显示效果色彩准确生动，还能为用户带来丝滑流畅的触控体验以及精彩真实的观影画质。

而且在全天候AI智能护眼功能加持下可智能识别环境光亮度，提供舒适渐变背光无感切换，可以减少视觉疲劳。OPPO A1兼顾轻盈与大屏手感，在千元档位为用户带来同级别的使用体验。

为了满足年轻一代较高的拍照需求，OPPO A1前置采用800W像素的高清镜头。在AI焕彩美颜模式下，OPPO A1支持8重100级自定义美颜，在保留个人特征基础上遮瑕美白，使人像照片美的更自然。后置的5000万像素超清主摄像头，可以轻松拍出细节丰富的质感大片，无论是照片色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都很真实。

性能上，OPPO A1搭载了高通骁龙695 5G移动平台，采用6nm台积电先进制程工艺，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定;更有12GB+超大运存，再加上RAM+内存拓展技术，可以最高支持等效20GB的流畅运存体验，后台可同时流畅运行多个程序不卡顿，通过OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，久用流畅。

OPPO A1还搭载了全新的ColorOS 13.1系统，其带来多项便捷功能，例如智能会议助手可在会议中开启语音转文字，可结合会议截图生成图文会议纪要;超级录音功能可区分参会者声纹特征，实现会议纪要中自动区分发言人;ColorOS 13.1还支持一键入会、通知轻提醒、智能记录、智能整理，简化开会步骤 ，实现高效便捷工作。

续航上，OPPO A1配备一块5000mAh的大电池，并且具备67W超级闪充技术，通过实测46分钟即可完成充电。内置的OPPO独家智能电池健康引擎采用独家的智能电池健康算法以及电池仿生修复电解液技术，延长电池的使用寿命。目前，OPPO A1已经正式发布并已开启预售，如果近期大家想换购新手机，或者想选择一款千元大内存大续航的智能5G手机的话，不妨多多关注。