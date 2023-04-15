千元机市场新品不断 强劲续航成最大特性

【天极网手机频道】千元机，由于各方面的配置比较均衡，加之近年来中高端机型独有配置的下放，其整体表现更符合大众对于手机产品的期待。近期的千元机市场，同样涌现了不少新品，今天就让笔者带你围观一下近期发布的两款新品：OPPO A1与iQOO Z7。

OPPO A1

从配色来看，OPPO A1提供低调的砂岩黑、梦幻的浩海蓝以及轻奢的赤霞橙(素皮)三款潮流配色可选，机身整体较为轻薄。例如其中的砂岩黑配色，机身最薄处达8.2mm，重量也低至191g。正面则是6.72英寸的120Hz高刷新率高亮广色域大屏，不仅色彩显示效果细腻生动，而且具备全天候AI智能护眼功能，清晰又护眼。

核心配置上，OPPO A1搭载高通骁龙695 5G移动平台、ColorOS 13.1系统以及RAM+内存拓展技术，即使后台运行多个应用软件APP，手机同样能够保持流畅运行。更为重要的是，OPPO A1配备了5000mAh的大电池、67W超级闪充技术，46分钟左右即可从1%的低电量充至满电，续航能力在同价位产品中也是名列前茅，一天一充并不是问题。

至于价格，OPPO A1仅提供一个大内存版本可选，12GB+256GB售价1999元。

iQOO Z7

iQOO Z7同样提供原子蓝、无限橙、深空黑三款简约配色可选，微米级镜片蚀刻精雕细刻打造的“星旅双环”、笔直修长的撞色云阶、锋而不锐的极小R角等特性，让iQOO Z7也颇具辨识度。正面采用一块6.64英寸LCD屏，支持120Hz七挡变速高刷、七重护眼技术等优异素质，同时针对游戏进行优化，显示效果与触控效果均能获得不错的表现。

核心配置方面，iQOO Z7搭载高通骁龙782G，配合内存融合3.0、3K平方毫米大面积VC液冷均热板、封闭式立体双扬以及X轴线性马达等配置，iQOO Z7实现了高帧、稳帧、低耗的性能表现。至于充电与续航，iQOO Z7自然不甘示弱，配备了“120W超快闪充+5000mAh大电池”的强力组合，26分钟左右即可充满电，整体续航能力同样能够缓解用户的“电量焦虑症”。

价格方面，iQOO Z7 8GB+128GB售价1599元，8GB+256GB售价1699元，12GB+256GB售价1899元。

购买建议

综合以上的各方面配置与价格来看，这两款千元机各有特色，但又有相似之处。OPPO A1更加侧重于用户日常整体的使用情况，试图通过优化系统调度，实现久用如新的流畅体验。而iQOO Z7则更加侧重于游戏场景下的表现，通过提高帧率、稳定帧率、增强显示等，塑造沉浸式的游戏体验。

除此之外，这两款千元强机在外观设计、影像参数以及充电与续航等方面，基本上相似，并不会拉开太多差距。这也就意味着，千元机本身其实拉不开差距，更多的在于定位的差异，可以根据产品本身的侧重点，再结合自身的需求来进行选择。

而由此可以看到，如今市面上的千元机，在充电与续航方面尤为突出，甚至远超大部分旗舰手机，这也成为了这个价位段产品独有的特性。其不仅符合千元机的市场定位，更符合大众的实际需求。毕竟，现如今随着手机使用频率的提升，续航问题日益突出，类似OPPO A1的产品，确实能够很好地缓解用户的“电量焦虑症”。