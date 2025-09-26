手机变“玻璃”：升级iOS 26究竟是好是坏？

【天极网手机频道】随着iPhone 17系列发售，越来越多的用户用上了新的iOS 26。作为iOS 7以来最大规模的设计更新，一经推送这一系统也是吸引了许多人的目光，至于体验感如何那就见仁见智了。小编也是首当其冲，将手中的iPhone 16 Pro更新，来跟大家分享一下体验感受，帮助大家“踩踩雷”“避避坑”，还没更新的小伙伴也可以一起看看这一系统的新功能，说不定哪一条就抓住了你的心。

首先，iOS 26最明显的更新就是UI界面的新设计了。比起上一代iOS 18，新的系统图标又称“液态玻璃质感”，界面元素不仅有着折射和反射的效果，还能够随环境光线变化，整体设计更加通透。App图标大都呈现半透明的效果，看起来更加富有层次感和科技感。

但是这一更新也是被许多人狠狠吐槽“丑出了天际”，不过稍微研究研究，搭配上合适的美图作壁纸，降低一下软件的透明度，也是稍微可以拯救一下的。当然，肯定也会有人本身就钟爱这种液态玻璃质感，认为更加清透，毕竟审美这个东西千人千面。

同时，续航性能的管理也是这次更新的一大亮点。系统可以通过AI智能调节性能消耗，比如在电量百分之二十以下时，系统会自动开启低电量模式来优化续航。值得一提的是，现在充电新增了充电剩余时间的显示，这一功能还是十分实用的。毕竟在快节奏时代，能够帮助人们提前做好规划，保证手机电量的充足。

当然，在众多功能里，最让人眼前一亮的可能就是更新的相机设置。虽然新的UI界面看起来比旧界面更加简洁大方，有一种返璞归真的质感，但是“甲之蜜糖，乙之砒霜”，在社交平台上搜索一下iOS 26相机功能的评价，也还是有不少人吐槽的。

然而，新的滤镜――“珠光模式”的出现，着实是为苹果相机又圈了一大批死忠粉。特别是对于喜欢拍照，追求出片的女生来说，在这一模式下无论是拍人白皙通透的皮肤，还是拍绿色风景从树叶缝隙漏出来细碎的光感，都十分让人眼前一亮。不得不说，苹果相机在拿捏少女心方面还是独树一帜!

最后总结一下，iOS 26的更新还是给人带来了不少惊喜的。不论是新的UI设计和相机滤镜，还是更加人性化的续航管理，都为现在手机不离手的年轻人提供了更加便捷的生活方式。我想这也是“时隔八年”，苹果在iOS 26上大刀阔斧，重新设计的一大原因。