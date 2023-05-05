苹果第二财季营收948.36亿美元，高于分析师预期的926亿美元

【天极网手机频道】今天苹果公布了2023年第二财季财报(2023自然年第一季度业绩)，报告显示，苹果公司第二财季总净营收为948.36亿美元，虽高于分析师预期的926亿美元，但与去年同期的972.78亿美元相比还是下滑了3%;净利润为241.60亿美元，与去年同期的250.10亿美元相比下滑3%。

另外，苹果公司第二财季大中华区营收为178.12亿美元，与去年同期的183.43亿美元相比下滑3%。不过有分析师认为“大中华地区需求明显上升”，iPhone的中国市场销量将逆市上升。美洲地区营收为377.84亿美元，相比之下去年同期为408.82亿美元;欧洲地区营收为239.45亿美元，相比之下去年同期为232.87亿美元;日本地区营收为71.76亿美元，相比之下去年同期为77.24亿美元;亚太其他地区营收为81.19亿美元，相比之下去年同期为70.42亿美元。

苹果公司第二财季总销售成本为528.60亿美元，相比之下去年同期为547.19亿美元。其中，产品销售成本为467.95亿美元，相比之下去年同期为492.90亿美元;服务销售成本为60.65亿美元，相比之下去年同期为54.29亿美元。而苹果公司第二财季苹果公司第二财季运营利润为283.18亿美元，相比之下去年同期为299.79亿美元;总运营支出为136.58亿美元，相比之下去年同期为125.80亿美元。其中，研发支出为74.57亿美元，相比之下去年同期为63.87亿美元;销售、总务和行政支出为62.01亿美元，相比之下去年同期为61.93亿美元。

苹果公司第二财季总净营收为948.36亿美元，其中，苹果公司第二财季来自于产品的净营收为739.29亿美元，相比之下去年同期为774.57亿美元;来自于服务的净营收为209.07亿美元，相比之下去年同期为198.21亿美元;毛利润为419.76亿美元，相比之下去年同期为425.59亿美元。

具体来看，苹果公司第二财季来自于iPhone的营收为513.34亿美元，相比之下去年同期为505.70亿美元，不降反升，同比增长1.5%，主要受益于印度等新兴市场的增量，同时苹果在今年第一季度的市场份额创下新高，此前分析师预期苹果公司第二财季iPhone营收将达488.4亿美元;来自于Mac的营收为71.68亿美元，相比之下去年同期为104.35亿美元，未能达到分析师预期的78.0亿美元;来自于iPad的营收为66.70亿美元，相比之下去年同期为76.46亿美元，略低于分析师预期的66.9亿美元;来自于可穿戴设备、家居设备和配件的营收为87.57亿美元，相比之下去年同期为88.06亿美元，超出分析师预期的84.3亿美元。

而苹果公司第二财季来自于服务的营收为209.07亿美元，相比之下去年同期为198.21亿美元，略低于分析师预期的209.7亿美元。

业内人士预测，全球智能手机出货量将继续下降，2023年将同比下降3%。在经济低迷、价格上涨等多重因素的影响下将继续削弱2023年上半年的消费需求，不过预计第三季度会有多好转，12月末将出现两位数增长。