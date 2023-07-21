探索艺术边界，OPPO助力北京国际摄影周2023“云影像”大众手机摄影展

【天极网手机频道】7月21日，北京国际摄影周「2023“云影像”大众手机摄影展」在中华世纪坛举行开幕式，正式宣布开展。本届影展由中国通信摄影协会主办，中国铁塔、深圳市艺术摄影学会、中国通信摄影协会手机摄影分会承办，OPPO作为中国通信摄影协会唯一手机品牌协办单位，助力活动顺利举行。“云影像”自2013年北京国际摄影周诞生时创立，经历了十年的时光，如今成为摄影领域知名展览，同时也成为唯一一个连续十一次在北京国际摄影周举办的展览。本次影展展出地点位于中华世纪坛综合展厅，展出时间为2023年7月21日-8月13日，欢迎各界人士前来观展。

“云影像”大众手机摄影展海报

影展开幕式活动，由中国通信摄影协会副主席兼秘书长马建中主持，北京国际摄影周组委会办公室艺术总监、中国艺术摄影学会副主席朱洪宇，中国铁塔股份有限公司董事、党委副书记、工会主席高春雷和OPPO中国区副总裁高铭分别致辞。由中国通信摄影协会主席、原邮电部副部长刘立清宣布展览开幕。

开幕式上，中国通信摄影协会副主席兼秘书长马建中在致辞中提到：“本次‘云影像’手机摄影展主题是「美好中国」，聚焦国家近十年的伟大成就，征集反映祖国巨变、百姓的幸福生活的手机摄影作品和短视频作品。”此外，马建中秘书长还介绍了今年影展除“云影像”大众手机摄影展270件入选作品外，单独设立了OPPO手机摄影作品专区，展出的30幅优秀作品，可以使大家充分领略到“超影像”的魅力。

中国通信摄影协会副主席兼秘书长 马建中

OPPO中国区副总裁高铭现场致辞表示：“今年3月份，OPPO推出年度旗舰产品Find X6系列，让消费者体验到‘随手一拍，大片即出’的极致体验。本次摄影展很多摄影作品都是通过Find X6系列拍摄所得，希望给各位嘉宾和朋友带来美好的感受。”

OPPO中国区副总裁高铭现场致辞

在随后举行的“影像・北京论坛”上论坛上，来自OPPO的影像专家白浪，围绕《移动影像极致体验――不分昼夜 无论远近》进行主题演讲，介绍了OPPO影像品牌在今年的全新升级：“随着Find X6系列的发布，我们也提出了全新影像理念――‘用影像，成就想象’，希望借助专业影像科技与OPPO超影像计划，发挥用户审美、激发灵感，赋能每位用户将眼前所见之美好与心中所思之画面，突破想象限制，呈现为隽永的佳作。”

影像・北京论坛OPPO影像专家 白浪

OPPO超影像专区 探索艺术边界

在北京国际摄影周「2023“云影像”大众手机摄影展」期间，现场特别设立了OPPO超影像专区，30幅作品展示出OPPO手机影像的超凡水平。专区内作品以 “超越影像，成就想象”为主题，覆盖了风光、人像等不同领域的摄影作品，这些作品均出自于OPPO超影像计划 ，在展示出OPPO手机设备出色的影像能力同时，也让现场观众看到了手机影像在艺术创作上的全新高度。

OPPO中国区副总裁高铭 介绍OPPO超影像专区

OPPO超影像专区

OPPO超影像计划 锻造行业标杆

随着手机在全球范围内的普及和手机影像技术的不断发展，手机影像相关的创作人群及题材得到极大的拓展与丰富。伴随行业的不断发展，OPPO始终致力于推动移动影像技术不断前行，今年推出的影像旗舰OPPO Find X6 Pro，更是树立起手机影像领域的新标杆，凭借出色的超光影三主摄设计，引领手机影像，进入全主摄时代。

OPPO超影像专区

同时，OPPO于2023年发起了全球影像创想平台――OPPO超影像计划，旨在超越现有影像所限，超越现有影像表达，扩宽创作边界。由OPPO发起的、面向全球范围征集作品的手机影像大赛――OPPO 2023超影像大赛也将于7月25日截止，目前已征集到全球数十万件作品，大赛旨在传递“用影像，成就想象”的影像理念，鼓励全球用户拿起手机，探索超越以往的移动设备影像体验与艺术表达，相互激发灵感，助力全球移动影像审美提升。

2023“云影像”大众手机摄影展 OPPO超影像专区展出作品(部分展出作品)

OPPO超影像理念 点燃灵感火焰

除此次助力“云影像”大众手机摄影展外，在OPPO超影像大赛期间，OPPO还携手知名摄影机构，联合推出分赛区及月度主题赛。目前已经进行了多次月度及主题征集活动，包括与《中国国家地理》一同开启的「山河奇境」月度赛，联合《乘风2023》发起的「她的面孔」主题摄影，人像主题的「所爱跃然眼前」月度赛、以及夏季主题的「只在夏天遇见的故事」，众多征集活动一经开启便受到了广大摄影爱好者的大力支持与踊跃参赛。更多超影像计划详情，请查阅OPPO 超影像官方网站https://imagine-if.oppo.com/cn/

超影像大赛活动海报

2023“云影像”大众手机摄影展让广大摄影爱好者更好地感受手机摄影魅力， OPPO也将长期助力移动影像的发展，以技术为支撑，用风格诠释艺术。在技术上，OPPO 影像产品凭借对于用户真实需求的洞察与对未来移动影像的预研，引领移动影像技术不断发展。在现场OPPO影像专区展出的多幅作品中，OPPO手机用强大的影像能力展示移动影像的魅力。OPPO超影像在各类场景中，都能实现跨越明暗远近的构图自由，完美还原自然光影层次，以及生动艳丽的色彩。未来OPPO也将持续引领移动影像的发展，凝聚多方力量，树立行业标杆。