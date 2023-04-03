魅族20系列首销，骁龙8 Gen 2仅2999元起，一秒破亿热度空前！

【天极网手机频道】4月3日早上10点，魅族20系列新机正式开售，多个平台相继售罄，魅族20 Pro更是全版本无货。随后，魅族官方发布新机首销战报，并配文：“全渠道首销一秒破亿”，可见魅族20系列空前热度。

魅族20系列一路走来可谓命途多舛，发布之前其命名为魅族19系列，后来由于被吉利收购，导致魅族阔别近两年之后才重返手机市场，同时魅族19系列为呼应魅族成立20周年纪念，也正式从魅族19系列改名为魅族20系列。当去年高通发布骁龙8 Gen 2，魅族宣布将推出新款旗舰时，不少网友都期待已经被纳入吉利版图的魅族，能为用户带来一款怎样的智能旗舰机型。

后来，魅族20系列在宣发方面经历了不小的翻车，从2月中旬开始预热，直到3月30日发布，这期间遭到不少粉丝网友的抨击。发布会之前，又传出魅族20采用“周冬雨”排列屏幕的争议，导致粉丝、网友和一些数码博主展开骂战，乱成一锅粥。但在发布会结束之后，有关魅族20屏幕争议的声音小了许多，不为别的，就为其2999元的起售价。

这次魅族20全系采用骁龙8 Gen 2芯片，同时辅以全系LPDD5X 12GB内存和UFS 4.0存储的铁三角组合，几乎就是如今高端智能旗舰的标配。不过魅族20 128GB存储的版本仅使用UFS 3.1，考虑到其2999元的售价，这样的配置也并非不能接受。更重要的是，魅族20全系配备屏幕下超声波指纹识别，这也是目前3000元以内价位唯一一款拥有屏幕下超声波指纹识别的机型。

在屏幕上，虽然魅族20确实采用“周冬雨”排列的屏幕，但屏幕素质非常高，6.55英寸京东方OLED柔性直屏，支持144Hz刷新率和低蓝光防频闪。实际观感中，魅族20表现不俗，并没有强烈的大果粒观感，尽管与魅族20 Pro放在一起有观感差异，可日常使用中用户对其感知不算明显。

魅族20 Pro则采用一块6.81英寸三星E6基材OLED柔性直屏，支持120Hz刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，并且拥有魅族自研LTOP技术，显示效果十分出众。其他方面，魅族20配备一块4700mAh的大电池，支持67W快充;魅族20 Pro配备一块5000mAh大电池，支持80W有线超充和50W无线快充。

魅族20全系搭载最新的Flyme 10系统，相较前代，Flyme 10再次进化，不仅流畅度重返第一，在一些细节方面也获得提升，更加贴合用户使用场景。无论是更成熟的图标绘制，还是更智能的小窗调用，Flyme 10依然是目前魅族系列机型不可或缺的灵魂所在，这也是粉丝青睐魅族品牌的一大原因。

在价格方面，魅族20 12GB+128GB 2999元，12GB+256GB 3399元，12GB+512GB 3799元;魅族20 Pro 12GB+128GB 3999元，12GB+256GB 4399元，12GB+512GB 4799元。不得不说，这次魅族20系列的定价还是相当有诚意的，按照星纪魅族董事长沈子瑜的说法，魅族要在三年内重返中高端市场前五，那么魅族20目前的表现可以说是开了个好头。

从战略上来看，魅族20系列作为魅族重返手机市场的先锋军，主要目的还是稳固自身粉丝基本盘。无论是魅族20还是魅族20 Pro在策略上都相对保守，并没有主动出击寻求更大突破，而魅族20 INFINITY则是在此基础上的一次全面升级，有着秀一秀肌肉的目的。这就给外界传达出一个声音，魅族有能力做好更加高端的机型，在3000-5000元价位也有不小的号召力。因此对于不少喜欢魅族的粉丝而言，魅族20系列或许真是魅族的一次涅重生。