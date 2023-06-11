见证绿茵巅峰时刻，OPPO全球品牌大使卡卡携手元宝女足亮相欧冠

【天极网手机频道】6月11日，2022-23赛季欧洲冠军联赛决赛(以下简称“欧冠决赛”)在土耳其伊斯坦布尔举行，足球巨星、OPPO全球品牌大使卡卡携元宝女足的小球员现身阿塔图尔克奥林匹克体育场 ( Atatürk Olympic Stadium )，与世界各地的球迷一起相聚欧冠决赛。

重回欧冠赛场 见证绿茵巅峰时刻

对于此次合作，OPPO全球品牌大使卡卡表示：“与OPPO一起回到伊斯坦布尔，见证新冠军在2023年欧洲冠军联赛决赛中的加冕，是一次不可思议的经历。我们在这里再一次看到了球场内外的奇迹，我期待与OPPO一起激励全世界的球迷创造属于自己的奇迹。”

在本次欧冠决赛期间，卡卡在决赛现场的OPPO互动区与全球球迷见面，并展示 OPPO Find X6 Pro旗舰产品。此外，OPPO的领先创新技术也通过多款产品在比赛现场展示。到访互动区的嘉宾可以通过Find X6 Pro拍摄比赛，并在OPPO Pad和OPPO Find X6 Pro设备上得到令人叹为观止的画面，而现场展出的Enco X2无线耳机则能带来沉浸式的音频体验，以及OPPO Watch 3 Pro能实现实时的专业运动健康监测。

期待更广阔的世界，播种更伟大的种子

此外，在本届欧冠决赛的赛场上，还出现了一群受到OPPO邀请的中国小球员，她们是来自贵州乌蒙山元宝同心实验学校的女足小球员。她们和卡卡一起共同观看了欧冠决赛，近距离感受全球顶级足球赛事的氛围。

OPPO在此前曾与元宝女足展开体育公益交流赛活动，元宝女足受邀接受卡卡的技术指导，并与北京清华附小女足进行交流对抗赛。OPPO还在2022年通过Reno9 “明日金公益计划”，在四川江油的一所乡村学校捐建了一座足球场，并在6所乡村学校赞助建立6支校园女足。

致力公益事业 打破沟通边界

欧洲冠军联赛被誉为全世界最高竞技水平的俱乐部杯赛，代表着欧洲俱乐部足球最高荣誉。作为第一个与欧洲顶级赛事合作的中国智能手机品牌，OPPO将公益与体育相结合，在欧洲冠军联赛这样世界级的舞台上呈现中国体育和中国品牌的全新风貌。

作为OPPO欧冠官方合作伙伴，OPPO与欧洲顶级赛事合作扩展了OPPO体育营销版图，通过保持持续和多元化的全球体育跨界合作，能够让OPPO迅速打破沟通边界，加速自身品牌全球化发展进程，进一步扩大全球的影响力。