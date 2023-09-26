小折叠屏手机市场持续向好，OPPO份额占比46%稳居第一

【天极网手机频道】2023年已过大半，折叠屏手机市场依旧表现出稳定的增长势头，持续保持同比正增长，成为中国智能手机市场的少数亮点之一。根据权威调研机构最新数据显示，2023年W36-37中国折叠屏手机市场保持向好势头，其中OPPO国内小折叠市场份额占比46%，稳居第一。OPPO 凭借Find N3 Flip创纪录的市场反馈持续引领折叠市场，广受用户喜爱。

Find N2 Flip 已广受全球用户喜爱，以销量第一的成绩引领中国上半年的折叠屏市场。全新一代 Find N3 Flip 在影像、外屏、设计等方面迎来全面升级，以行业唯一的超光影三摄，全面升级的独家竖向大外屏任意窗，以及新一代优雅时尚的折叠设计，再次打造小折叠的新标杆。

依托Find N3 Flip 在内屏可靠性、续航、通信能力、外屏生态、拍摄、充电各个维度全面领先，也是唯一能真正担当主力机的小折叠。以Find N3 Flip为代表的折叠屏手机市场的成功，表明消费者对于创新产品的需求依然旺盛，同时也彰显了折叠屏技术在手机行业中的潜力。相信在OPPO、vivo、华为等品牌的引领下，折叠屏手机将继续保持增长势头，为广大消费者带来更多新技术与新产品。