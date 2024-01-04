华为nova 12系列首销倒计时，出众颜值、卓越影像根本“蓝”不住！

【天极网手机频道】2023年12月26日，备受期待的华为nova 12系列正式发布，以“时尚先锋全能人像”的定位，成为年轻一代消费者彰显自我的时尚单品。而在发布会之后，华为nova 12系列还携手代言人关晓彤闪耀亮相上海张园“蓝不住”的跨年派对，与年轻人一起开启2024年生活的新篇章。

自华为nova系列诞生以来，就将青春、个性、潮流、时尚等关键词刻在了品牌基因里，用颇具创意的清丽"外衣"、与时俱进的创新功能、无所不能的影像能力，吸引着无数青春活力的新生代消费者，而全新登场的华为nova 12系列可谓在ID设计、前后影像能力，以及屏幕、通信、续航充电、系统生态等方面再次进阶，堪称年轻人新年购机的首选。

在大家的期待之中，1月5日，华为nova 12 及 nova 12 Pro 就将正式迎来首销，1月12日，华为nova 12 Ultra也将正式开售。恰逢年底，如果你近期有换机打算，正在寻找一款先锋科技与时尚设计相结合的全能新机，那就一定不要错过目前能买到的最超值的5G麒麟手机――华为nova 12!这款机型不仅有先锋时尚的外观设计，还具备手感一流的轻薄臻彩直屏、表现不俗的影像能力、效率至上的100W智能快充 Turbo，以及鸿蒙智慧通信、HarmonyOS 4等“黑科技”……样样都是同档位机型中的佼佼者。

时尚潮流，美丽“蓝”不住

华为nova对美的追求从不曾停下，更准确地说，是一直走在了时尚潮流的前沿。 华为nova 12系列在延续素皮工艺的基础上，从奢侈品中汲取印花元素，升级为一体化素皮压花工艺，带来更大更立体的标志性nova压纹，再配上金属超级星耀环设计，小羊皮般的细腻温润与金属的光泽质感形成鲜明对比，带来了更瞩目耀眼的视觉感受，无论拿在手上，还是随身佩戴，都是妥妥的时尚单品。

华为nova 12系列推出自信大胆的12号色――瞩目之蓝，更是成为了年轻人的“目光收割机”。这抹蓝不仅仅是一种色彩，更是如同年轻人对自由不羁的向往，以及年轻人自信与热情的生活态度，敢于表达自我、不被定义的精神底色。此外，华为nova12系列还有烟云灰、曜金黑、樱语白、樱语粉等多重配色供大家选择，全方为满足不同的审美需求。

来到手机正面，华为nova 12系列拥有流体动态臻彩屏和臻彩直屏两种屏幕形态，前文提到的华为nova 12为臻彩直屏，Pro版和Ultra版则使用了全新的四边微曲直屏，屏幕四周呈现微微的幅度，就像水杯倒满，但满而不溢，视觉独特的同时握持体验也更加舒适。值得一提的是，华为nova 12 Ultra还搭载了第二代昆仑玻璃，整机耐摔性大幅提升，能从容面对年轻人喜欢的街舞、陆冲、骑行等易对手机造成伤害的场景。

卓越影像，拍照全能“搭子”

不止是外观设计，影像方面华为nova系列也一直大放异彩，赢得无数年轻用户的青睐。

本次华为nova 12 Ultra及nova 12 Pro前置搭载了业内领先的6000万追焦双摄，搭配中置双目立体视觉影像系统，并拥有行业独一档的0.7倍至5倍全焦段人像变焦拍摄，对各种人像构图需求可谓“手拿把掐”，轻松实现多个黄金人像焦段的覆盖，远近皆清晰。此外，全新的XD Portrait 达芬奇人像引擎还可从“形、质、光、色”四个维度对人像特征进行深度调优，并首创带来原生、质感、妆感三种人像美颜主题，轻松拿捏各种自拍需求，做到浓妆淡抹总相宜，气场全开“蓝”不住。

后置方面，华为nova 12 Ultra及nova 12 Pro均配备了5000万物理可变光圈镜头，带来F1.4至F4.0的第二代可变光圈系统，通过QPD全像素对焦可实现精准快速对焦，还能根据场景智能调节光圈，过年拍摄家人团聚时刻、打卡夜景网红景点都能呈现出更好的拍摄效果，总而言之一句话，无论顺光、逆光，还是夜景人像、人景合影、多人合影，都能让你在朋友圈的影像大赛中脱颖而出。另外，华为nova 12系列后置还配备一颗超广角微距镜头，并提供智能抓拍、智能追焦功能，在拍摄时能捕捉到更多细节，定格生活中的每一个美好瞬间。

在外观颜值和影像能力大幅提升之余，华为nova 12系列在操作体验、通信能力等方面也做了显著优化。华为nova 12系列通过鸿蒙智慧通信技术带来了卓越的信号体验，在华为独家专利赋能、业内覆盖范围最广的低频天线的加持下，手机具备强大的信号收发能力，即便在电梯、地铁等弱信号环境中，我们也能享受到稳定的信号体验。此外，nova 12 Ultra和nova 12 Pro还支持双向北斗卫星消息功能，无论身处何地，哪怕是地面无信号的地区，它都能让你与外界保持联系，为爱冒险的年轻人提供满满的安全感。

在用机体验上，nova 12系列内置4600mAh大电池，支持100W智能快充Turbo，帮助当代手机从不离身的年轻人轻松摆脱电量焦虑。基于HarmonyOS 4的助力，本次新机还带来了智能魔法抠图、图库超级搜索等功能，而隔空操控、智感支付等智慧交互也是一应俱全，能够为用户带来好用、好玩的交互体验。

写在最后

距离华为nova 12 及 nova 12 Pro首销仅有不到一天时间，它们俨然已经成为了当下市场上备受瞩目的手机产品。而就在下周的1月12日，华为nova 12 Ultra也将正式开售，还在犹豫新年该换什么新机的小伙伴们，一定不要错过了哦!