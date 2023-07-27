IDC二季度数据出炉，OPPO延续一季度势能上半年成中国市场第一

【天极网手机频道】2023年7月27日，国际数据公司(IDC)发布的最新数据显示，2023年第二季度，中国智能手机市场出货量约6570万台，同比下降2.1%。上半年出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。OPPO以17.7%的市场份额在第二季度保持国内手机市场第一。根据IDC发布的2023年第一季度数据显示，OPPO成为上半年中国手机市场份额第一。

尽管中国智能手机整体市场持续呈现低迷状态，但600美元以上高端市场受到影响较小。第二季度中国600美元以上高端手机市场份额达到23.1%，相比2022年同期逆势增长，增长3. 1个百分点。

IDC指出，双旗舰Find X6系列和Find N2&Flip系列帮助OPPO在600美元以上高端市场份额进入前三位。Find N2 Flip表现亮眼，成为上半年折叠屏单品第一。同时在400-600美元市场，依靠Reno系列的出色表现，OPPO市场份额优势明显。子品牌一加继续维持高达三位数的同比增幅，市场份额不断提升，帮助OPPO整体市场份额稳步增长。

2023年二季度 OPPO以17.7%的市场份额排名国内手机市场第一

2023年一季度 OPPO以19.6%的市场份额排名国内手机市场第一

OPPO坚持技术创新，持续积累技术资产，不断强化产品核心竞争力，为广大用户带来更好的产品和服务。当前 OPPO 已在 40 多个国家及区域布局专利，截至 2023年 7 月，OPPO 全球专利申请量超过91000 件，全球授权数量超过47000 件。其中，发明专利申请数量超过83000 件，发明专利申请在所有专利申请中占比 90%。在世界知识产权组织(WIPO) 2022 年国际专利条约(PCT) 申请数量排行榜，OPPO 全球排名第六。