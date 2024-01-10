【天极网手机频道】小编相信大家已经已经知道OPPO X7系列的正式发布了!这次的 X7系列一共有四款配色， 其中烟云紫、星空黑为经典设计，海阔天空、大漠银月为素皮+玻璃拼接设计。这次OPPO X7可谓是重新向大家定义了何为标准版，Find X7虽然是叫做标准版，但是其实力已经远超过了一般的Pro手机。

今天小编就来告诉大家，OPPO Find X7超级标准版购买全攻略!首先还是说一下价格，毕竟是因为首销，所以几大官方平台的价格基本都一样。Find X7拥有四个版本，12GB+256GB版售价3999元，16GB+256GB版售价4299元，16GB+512GB版售价4599元，16GB+1TB版售价4999元。据了解，Find X7已于2024年1月8日开启预售，将于1月12日上午10点全面开售。Find X7，封神旗舰，全面超Pro、性能超Pro、影像超Pro、AI体验超Pro、屏显超Pro、出境体验超Pro，全面超Pro。而价格方面，相对友商Pro级旗舰4999到7999之间的价格，Find X7 是一款全面超Pro的旗舰手机，作为 OPPO 20 周年最有诚意的作品!

首先是OPPO的官方商城旗舰店，小编还是推荐大家到官方进行购买。首先是我们只需要+19.9元就可以获得239元定制礼盒，并且在首销旗舰，所有的购买OPPO Find X7的用户还可以享受赠一年屏碎保+一年只换不修的政策。最后在OPPO的官方商城旗舰店APP进行支付还可以享24期免息。老用户赠腾讯视频VIP 季卡、免费个性化镌刻、直播间专享购机享惊喜好礼我就不多介绍了。