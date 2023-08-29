小折叠最强影像，OPPO Find N3 Flip带来「超光影三摄」影像系统

【天极网手机频道】伴随着移动影像的快速迭代，手机有了驾驭光的能力。每年全球各地拍摄的照片总数超过1.8万亿张，其中92.5%以上通过手机拍摄。影像已经成为全球的通用语言，它是用户心中情感的记录和表达。在移动影像探索与前行的旅途中，OPPO 始终承担着技术引领者与潮流开拓者的角色。而用户最高频的人像拍摄场景，更是OPPO影像长期倾力其中的核心赛道。8月29日，OPPO Find N3 Flip带来「超光影三摄」影像系统，继续加码人像赛道。

天极网了解到，市面上的小折叠屏手机受限于空间，往往只有广角焦段。OPPO Find N3 Flip这一次打破影像模组的物理限制，带来了小折叠行业唯一的「超光影三摄」影像系统，算法继承自Find X6旗舰系列，带来光影自然、细节生动、色彩自然的成片效果，引领小折叠进入三摄时代。

OPPO Find N3 Flip 的 2X人像镜头是小折叠领域迄今唯一的人像专用镜头，能够提供等效 47mm的经典人像视角，带来自然无畸变的最佳人像透视，将成为拍摄全身、半身以及人像特写的利器，让口袋折叠的人像拍摄真正帮助用户实现人像构图自由。3200 万高像素带来高解析力，能够在自拍中捕捉清晰细节。RGBW 像素排列为人像自拍和他拍提供更高进光量，在暗光场景下减少抖动带来的模糊，显著提高成片率。

而5000万像素大底广角镜头则拥有 1/1.56 英寸超大感光面积和 F1.8的大光圈，带来旗舰级感光能力。广角镜头还支持光学防抖，在夜景和长曝光拍摄中提高成片率。4800 万像素超广角镜头拥有 114°超广视野，为合影容纳更多精彩，轻松完成多人合影。配合任意窗自拍能力，Find N3 Flip 的人像、广角与超广角三颗后置镜头都能够在自拍中提供出色成片效果。

值得一提的是，OPPO 与哈苏的合作为 OPPO Find N3 Flip 带来了领先的专业哈苏人像，其充分利用了 OPPO 超清画质引擎的数字底片融合技术，在传统人像模式的基础上实现了清晰、光影、色彩和空间四个方面的深度进化，实现领先的人像模式拍摄效果。除了「超光影三摄」之外，OPPO Find N3 Flip还拥有天玑9200移动平台，至高12GB+512GB的存储组合，4300mAh大电池+44W超级闪充，X轴线性马达，杜比全景声等旗舰级配置，目前新机已正式发布并开启预售，感兴趣的朋友可多关注。