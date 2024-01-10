双潜望加持 全主摄系统 Find X7 Ultra为什么值得入手

【天极网手机频道】OPPO旗下的Find系列如今已经来到了第七代产品!小编我也是在发布会之前就好好体验了OPPO Find X7系列手机，今天我就来和大家聊聊，为什么OPPO Find X7系列中的超大杯Find X7 Ultra值得入手。

首先OPPO Find X7 Ultra是业内第一款搭载了双个潜望式长焦镜头，并且四个摄像头都是主摄的产品，简单来说就是移动影像终极的全主摄系统，并且得益于OPPO的超清画质表现，可以让这款产品覆盖等效14mm -300mm 的创作焦段，并始终为主摄级别品质的卓越画质。配合新一代1英寸广角、5000万大底超广角，为Find X7 Ultra 提供最具大师创作感的构图自由。

此外，OPPO Find X7 Ultra带来首个计算摄影下的1英寸传感器 LYT900。通过与索尼的联合研发，OPPO以超光影图像引擎的先进计算，让1英寸传感器完成了从感光能力天花板到计算摄影能力天花板的终极进化。

这里小编再给大家着重介绍一下OPPO Find X7 Ultra全新的新一代超光影图像引擎。大家都知道虽然摄影的硬件很重要，但是拍照之后的系统算法更加重要。未来的移动摄影一定是算法的天下。这次OPPO Find X7 Ultra从正确的光影关系迈入细腻的区域光影关系。通过对中间调的细腻计算，Find X7 Ultra可以实现媲美中画幅相机的空间感，自然呈现各种材料的质感，以及自然的哈苏色彩。

在众多的拍摄模式中，我特别喜欢这个告别“别动"的人像模式-专业哈苏人像以及哈苏大师模式。专业哈苏人像这个大家已经不是第一次在OPPO的产品上看见了，但是这个模式在OPPO Find X7 Ultra上实现了全面的蜕变。基于新一代超光影图像引擎的瞬时双采技术，Find X7Ultra 带来全行业首个回眸人像体验，在人物转身的动态瞬间，也可以激活人像算法并迅速捕捉回眸时刻。

哈苏大师模式让OPPO Find X7 Ultra 成为专业摄影师手中最具便携性的那一合相机，也成为摄影爱好者入坑的第一台专业相机。普通用户也可以轻松拍出如空气切割般的虚化、标志性的渐进式景深，配合上PrOXDR下的自然光斑表现，都让 Find X7 Ultra 再次定义最高品质的人像摄影。

这里就不得不在提一嘴OPPO Find X7 Ultra的ProXDR 显示 。这其实就是一种HDR技术，大家都知道，HDR技术可以让照片明显对比明显，也就是亮的地方更亮，暗的地方更暗。这款手机的超光影 ProXDR显示拓展覆盖 Find X7 Ultra 的每一种拍摄模式，更支持流媒体视频的亮度提升。

售价方面，Find X7，全能旗舰，全面超Pro、性能超Pro、影像超Pro、AI体验超Pro、屏显超Pro、出境体验超Pro，全面超Pro。而价格方面，相对友商Pro级旗舰4999到7999之间的价格，Find X7 是一款全面超Pro的旗舰手机，作为 OPPO 20 周年最有诚意的作品，需要一个最有诚意的价格!Find X7售价为3999元起售，1月8号16:30开启预定，1月12日10:00全面开售。而OPPO Find X7 Ultra则是5999元起售，首销时间和普通版本一样。