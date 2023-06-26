vivo X90s正式发布：「青漾」配色延续颜值设计，质感色彩一「镜」入夏

【天极网手机频道】凭借巅峰级专业移动影像，双芯协同优化性能算力，独具匠心的产品设计语言，vivo X90系列的推出，将vivo高端化进程向前推进一大步。6月26日，该系列迎来了新成员vivo X90s，其不仅延续系列亮点，还带来了“更稳的体验”。

据了解，vivo X90s延续了vivo X90系列的独特外观设计，其采用源自斐波那契数列的黄金比例分区设计，缎带云阶将上方的镜头模组与下方区域分开，实现均衡、协调的视觉效果。同时vivo X90s带来全新「青漾」配色，给夏日添一抹清爽。

vivo X90s在影像方面延续系列顶格配置，其后置配备了5000万像素VCS IMX866大底主摄、1200万像素超低畸变超广角镜头以及1200万像素50mm定焦人像镜头，组成了三摄影像模组。其中，IMX866大底主摄为1/1.49英寸，同时全球首发VCS仿生光谱技术，实现了从“进光量”到“进光质”的质变，无论是信噪比还是色彩都获得了极大提升。此外，vivo X90s内置的自研芯片V2，相比前代的V1和V1+，通过对芯片架构的重构，V2的算力迎来大幅度提升，让X90s的影像表现和显示素质更加优异。

在性能表现方面，vivo X90s搭载的是天玑9200+旗舰芯，采用第二代台积电4nm制程和新一代ARM V9架构，拥有行业最强的3.35GHz X3超大核以及3.0GHz A715大核，标配LPDDR5+UFS4.0，最高可选12GB大内存+512GB大存储组合，为用户带来顶配性能铁三角，让极致性能和流畅高帧游戏体验兼得。除了核心SOC外，vivo自研的V2芯片同样继承了上一代“一芯二用”的特性，配合4313mm2超广域冰原散热系统，能够实现稳帧低耗的性能体验。

值得一提的是，vivo X90s还拥有DSDA架构下5G+5G的双卡双待双通功能，双5G/4G与2.4GHz /5GHz Wi-Fi打造六网协同，有效降低切网时长，减少卡顿。这些强大的功能和特性，使vivo X90s成为一款不可多得的高性能智能手机，为用户带来更加出色的影像、性能和连接体验。

vivo X90s不仅在性能水平上有所提升，同时也对屏幕素质进行了全面优化。新机采用了6.78英寸京东方Q9超视网膜护眼屏，支持120Hz刷新率，最高2160Hz PWM高频调光。这一升级设计能够有效缓解减轻屏幕闪烁对眼部的压力和视觉疲劳，使得屏幕显示更加清晰，亮度更高。此外，它还具备HDR10+等特性，并已通过SGS护眼认证，更加可靠和安全。

续航方面，vivo X90s采用了一块等效4810mAh的大电池+120W双芯闪充的充电续航组合。采用超快充电模式，仅需10分钟即可充至50%的电量，充电仅需27分钟即可完成。这一设计能够为用户提供更加持久、快速的使用体验。目前，vivo X90s已正式发布并已开启预售，起售价3999元，感兴趣的朋友可多关注。