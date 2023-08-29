OPPO Find N3 Flip全面升级进化，竖向大外屏应用生态进阶

【天极网手机频道】众所周知，安卓绝大部分应用都是竖向使用，我们消费者也早已习惯于竖向的使用习惯。所以在使用小折叠屏产品时，用户也往往期望内外屏在过程中保持统一。竖向外屏能够保证视频通话、自拍的画面方向与内屏一致，竖向外屏能够比横向外屏显示更多条历史消息，提供接近内屏的高效浏览体验。有鉴于此，OPPO Find N3 Flip依然延续上一代备受好评的竖向外屏，并在前作的基础上全面升级外屏玩法。

天极网了解到，OPPO Find N3 Flip这一次从实际使用场景出发，全面升级外屏功能，带来了行业最丰富的外屏应用生态，用户可以通过这块竖向外屏实现更多第三方高频应用的专属适配。比如口袋音乐播放器功能，QQ 音乐、网易云音乐、酷狗音乐和喜马拉雅四大主流音乐平台可以在外屏轻松使用;比如小红书、抖音、B 站、微博、今日头条、快手等更多 APP，在不展开内屏的情况下，用户可直接在小巧的外屏上浏览。

在影像上OPPO Find N3 Flip也带来全新的玩法，它通过与美颜相机独家合作，将多种富有胶片色彩风格与质感的「CCD 卡片机」模式新增进外屏卡片，打造出原汁原味的 CCD 拍摄效果。OPPO Find N3 Flip还提供长曝光模式与延时摄影，其中长曝光模式包括车水马龙、行云流水、光绘涂鸦三种模式，而延时摄影支持 10X-960X 延时速率，结合折叠独特的悬停模式，OPPO Find N3 Flip用全新的视角记录那些出现又离开的变换。

出行 APP现在也可以OPPO Find N3 Flip外屏上使用，无缝适配你的多样出行场景;外屏可打开车锁、空调、前备箱、显示续航里程等功能;微信、QQ、通话等通讯 APP便捷回复也完全没有问题。

外屏自定义「小组件」则实现了天气、步数、电量等 APP 常用信息一眼速览，通过点击小组件直达应用卡片，让外屏的操作效率翻倍。「外屏应用中心」将常用应用卡片集中在应用抽屉中，自定义排序高效易得。「实时天气壁纸」内置多达 28 种天气动画，「小布建议」便可根据用户当前场景下的需要，推送即将出行的高铁、航班信息，或是让外卖配送进度展示在外屏上，用户不必打开内屏即可随用随走。

值得一提的是，OPPO Find N3 Flip 还是目前唯一支持任意窗的全屏息屏显示的折叠屏。即使不点击屏幕，也可以快速查看重要信息，同时展现你的个性化设计。Find N3 Flip 内置专有主题商店，带来超过 100 款互动壁纸，并且带来了萌宠壁纸、天气壁纸等。一言以蔽之，OPPO Find N3 Flip外屏并不是简单地信息显示，而是进行了全面升级进化，以各种定制化功能满足我们用户的实际需求。目前这款拥有竖向外屏的OPPO Find N3 Flip已正式发布，感兴趣的朋友可以前往官方线上线下渠道购买。