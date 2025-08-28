真我正式突破3亿用户，828“真粉节”多项科技亮相

【天极网手机频道】2025年8月28日―中国 ・ 深圳―真我手机七周年“自在做真我”828真粉节盛大召开，全球销量突破3亿台的真我，跨越全新里程碑，与全球年轻用户一起打造最会玩的手机品牌。本次真粉节盛典除了庆祝真粉节外，同时为广大消费者带来续航、散热两大全新黑科技概念手机，预告了年底的新品将迎来“旗舰大改款”，这款年度真旗舰将全面突破Pro的边界，带来Ultra级产品力与颠覆想象的影像合作。

在2025年，真我精彩纷呈，可更换镜头概念机亮相MWC，让中国科技闪耀全球;10000mAh概念机突破续航边界;真我GT7阿斯顿马丁F1限量版，以跨界之姿重新定义性能旗舰。#FormatAID_1#

作为更懂年轻人的科技品牌，真我曾携手《龙珠》、《火影忍者》等全球顶级IP资源带来更懂年轻人的联名产品;并于七周年之际特别推出真奇喵毛绒版，让机圈也有自己的labubu。此外真我还在拥有1700万+用户的真我社区，持续开展影像大赛、真友会等品牌活动，并在828会员日推出0元秒杀等四大福利，强化与年轻群体的情感连接。

在本次828真粉节上，真我副总裁、产品线总裁王伟化身黑科技“爆料官”，带来续航、散热两大全新黑科技概念手机。

作为行业续航引领者，真我发布15000mAh概念手机再度刷新行业续航上限。本次真我还携手珠海冠宇打造了全球首款100%全硅负极电池，高达1200Wh/L的电池能量密度也稳居行业NO.1。在轻薄化考量上，真我创造性地采用了迷你钻石结构与超高压厚实极片工艺，做到仅23.4mm的全球最窄安卓主板宽度，在机身内塞下15000mAh超大容量电池的同时，整机厚度却控制到了8.89mm，更薄也更强，极致堆叠就像把手机抽“真空”。

此外真我还推出“空调制冷”手机散热系统，带来全球首台内置“空调”的性能旗舰，创新性采用7700mm²超大VC被动散热、内置风扇主动散热、TEC半导体主动制冷三套散热系统，是全球唯一一台散热系统三合一的智能手机。在全新固态制冷方式下，手机内侧直接制冷。开启TEC制冷后，一键降低至高6℃，保证高负载游戏满帧运行的同时，握持体验更爽。为了更直观体现手机降温的过程，真我还添加冰感变色工艺，机身颜色随手机温度变化，真正让冷静看得见。

不止两款概念机亮相828真粉节，对于关注度持续高涨的年度旗舰产品，真我副总裁、中国区总裁徐起爆料了真我将迎来旗舰大改款，全面突破Pro边界，带来Ultra级的产品力和颠覆想象的影像合作，这款真我年度真旗舰，将会在年底发布。

这款年度真旗舰，承载着真我不断追求极致、向上超越的野心，也倾注了真我全员的心血和诚意。真我旗舰大改款，不同于常规的“小迭代”，而是在外观设计、核心技术、用户体验等维度进行全方位的“大改款”，不光做到参数配置的全面领先，更是对满足用户体验的极致追求，它更代表着真我打破行业天花板的勇气。而对于这次颠覆想象的影像合作，徐起还特别透露“这次的筹备周期长达数年，合作非常深度”，这也意味着真我年度真旗舰将在影像硬件和算法上迎来极大突破。

突破全球3亿销量里程碑后，真我(realme)以此为新起点，正式开启全新篇章。将于年底倾力呈现诚意之作――全新年度旗舰，敬请期待!