红魔全球首发手机水冷技术，手机散热迎来最终闭环

【天极网手机频道】2025年10月11日下午三点，全球专业电竞装备品牌红魔于深圳举办了风生水起・无限战力――红魔水冷暨游戏技术发布会，展示了其在手机散热技术领域的最新突破。

而作为全球首款水冷手机，红魔11 Pro系列也将于10月17日14：30分发布，届时必将为玩家带了新的惊喜。

游戏掉帧、机身烫手，手游玩家苦“发热”久矣

手机散热一直是困扰手机厂商和玩家的头号难题，因为手机内部空间有限，无法像电脑一样搭载塔式、水冷等高效散热器，所以手机端游戏在画质和帧率上一直保持克制，甚至有些厂商会通过降频、锁帧等方式控制手机发热。

为了提升手机的散热效率，让手机拥有更好的画面表现，作为专业的游戏手机厂商，红魔创新性的将风扇、液态金属等应用到手机上，让红魔旗舰的性能表现远高于友商旗舰，这也为手机端游戏的画面、帧率带来上拓的空间。红魔10S Pro系列甚至首发了PC模拟器，让手机也能畅玩《黑神话：悟空》、《赛博朋克2077》等3A大作，也正是得益于强大的散热能力，让红魔旗舰有了成为“掌机+主机”的资格。

通过在手机散热技术领域的不断探索，红魔本次成功研发了手机的水冷散热技术，即将发布的红魔11 Pro系列，首次在手机行业中同时应用风冷水冷两大散热系统，再一次突破了手机的性能上限，让用户能够在手机端游戏中体验到更高的画质、更稳的帧率、更低的温度。

行业首发手机水冷技术，红魔为手机散热方案提供新“蓝图”

从F1赛车、盾构机、到超算服务器、PC主机，水冷一直是高端科技的散热首选项。红魔正是从这些高精尖设备中吸取灵感，首次采用AI服务器的同款冷却液――氟化液作为散热材料，将水冷科技带入手机行业。

氟化液具备优异的绝缘性能，且在-60°C～108°C范围内都能保持液态，有效解决了极寒/极热环境下常规冷却液的凝固/汽化问题。

为了让氟化液在寸土寸金的手机内部稳定运行，红魔也成功解决了水冷器件微型化的问题。

红魔历经多轮液体流道结构设计迭代，并采用微米级激光切割加工工艺，成功在手机机身内放入薄至0.03mm的超精细液体流道，保证水冷液能够在机身中无阻循环，帮助手机高效散热。

为了保证水冷散热系统的抗跌落能力，防止水冷液泄漏，红魔还行业首创了超低温键合工艺，采用独家高分子缓冲材料，让液体流道在面对不同场景时也能保证不泄漏，日常用机的安全可靠性大幅提升。

同时通过上千次组合测试，红魔成功带来了独家压电陶瓷微泵，实现了0.85mm的超薄体积和80mW的超低功耗。为了保证流道内液态的高效流通，红魔还在微泵内植入了一颗超低压转化驱动IC，能够将电压从3V转化到150V，保证了100kPa的超高输出压力，让微泵能够高效驱动管道内液体流动，提升手机散热效率。

通过稳定绝缘的散热液、微型化的液体流道及元器件、高分子材料及多种独家工艺的应用，红魔最终带来了手机行业首个水冷散热系统――脉动水冷引擎。

不断完善自我迭代，红魔找到主动散热最优解

作为主动散热风冷技术的开创者与引领者，红魔也一直致力于手机风冷散热技术的开发与应用，历经多代产品、上千种风扇模块的更迭，红魔已构建起完整的风冷散热技术体系，带来主动散热的最优解决方案。

全新的驭风4.0升级到了每分钟24000 转，还将风扇风道模块独立设计，并使用全新的纳米级气密性材料，实现了IPX8的防水，为用户的日常体验保驾护航。

并且此次红魔还带来了全新的散热系统――风冷双轨散热，通过大风道贯穿式散热设计，在快速排出机身内热量的同时，部分热量也能经由液态金属传导至VC均热板，并传导至风扇，相比单轨散热效率提升了120%。

电竞双芯强稳内核，红魔打造游戏全链路优化

作为游戏手机领域的领航者，红魔这一次也带来了全新的全链路游戏技术优化。

为了实现第五代骁龙8至尊版的最强调校，红魔通过ICE魔冷散热系统，将主动散热风扇驭风4.0和脉动水冷引擎同时应用到红魔11 Pro系列上，最大限度地提升了散热效率，同时也让CPU功耗进一步降低，性能大幅提升。

同时全新的红芯R4芯片让游戏中的触控体验大幅优化，游戏画面渲染速度大幅提升，游戏内光效控制更加精准，并且支持200多款主流游戏实现2K+144Hz的超分超帧并发，为游戏体验的大幅升级提供了硬件基础。

基于红魔强大的硬件能力，红魔CUBE擎天游戏引擎3.0在性能调度，帧率增强，功耗控制上都有着极为精细化的调度策略，实现了超强性能、超高画质、超稳帧率、超低功耗。同时，它自身还具备主动式AI学习能力，能够根据用户的使用习惯，精准预测画面帧率变化，灵活的调度用户游戏过程中所需要的性能。

除此之外，骁龙芯片上的游戏黑科技也为CUBE擎天游戏引擎3.0注入了性能“血液”。

第五代骁龙8至尊版支持独立高速显存技术，能够实现18MB缓存，带来功耗降低12%，性能提升40%的超强表现。而全新的Game Ready游戏特调驱动能够通过 APK 安装的方式针对白名单游戏进行“特调优化”，让游戏性能更强、功耗更低、发热更少、帧率更稳。

红魔CUBE擎天游戏引擎3.0搭配红芯R4芯片共同构成了红魔的软硬件协同优化闭环，在红魔ICE魔冷散热系统的加持下，第五代骁龙8至尊版可实现最高可达20W+的性能释放。

具体到游戏表现上，根据红魔官方公布的数据显示，《暗区突围》在红魔11 Pro系列上的功耗表现降低了6%，并且红魔11 Pro系列还适配了全地图光线追踪，游戏观感将会变得更加真实。

据红魔实验室数据显示，《崩坏：星穹铁道》60帧极高画质下120分钟运行，红魔11 Pro系列的平均帧率为60.9，1%LOW帧为56，同比之下友商17 Pro Max平均帧率为43.4，1%LOW帧为26.3，而iPhone17 Pro平均帧率为56.3，1%LOW帧为23.2。

在《鸣潮》90帧极高画质下120分钟运行，红魔11 Pro系列的平均帧率为90，1%LOW帧为85。而市面上大多数旗舰目前最高仅支持60帧，友商17 Pro Max平均帧率为54.4，1%LOW帧为28.7，而iPhone17 Pro平均帧率为48.7。

不仅仅是以上两大高负载游戏，红魔11 Pro系列面对百款游戏都能够实现无限满帧，甚至包括3A大作。

此次红魔11 Pro系列将继续内置PC模拟器，根据红魔实验室数据显示，在《古墓丽影》720P分辨率下，红魔11 Pro系列30分钟的游戏体验平均帧率达到了120，再一次拉近了游戏手机与PC主机的距离。

六大顶尖电竞赛事认证，红魔持续探索游戏体验“无人区”

同时，在本次技术沟通会上，红魔也官宣了对各大游戏的独特优化。

《穿越火线：枪战王者》作为移动端FPS品类游戏的TOP和移动端FPS品类电竞赛事的TOP，一直以来都深受移动端FPS玩家的喜爱，也获得了大量的玩家和电竞观众群体的关注。

红魔电竞平板3Pro现已独家首发《穿越火线：枪战王者》极清画质+165Hz，作为《穿越火线：枪战王者》的游戏战略合作伙伴，红魔还将联合穿越火线手游针对性调教优化，为玩家带来更加真实的游戏体验。

红魔手机/平板设备在《穿越火线：枪战王者》中的沉浸感与操作体验都会在未来大幅升级。例如在画质上，游戏内的纹理质量、环境光线、细节层次等都将得到进一步升级，游戏画面更具真实世界的沉浸感。

腾讯游戏K1合作部运营推广负责人陈进也在沟通会上表示，红魔与《穿越火线：枪战王者》的强强联合，让游戏异常退出率下降，赛中掉线下降，玩家更换备用机频率下降，全面保障电竞赛事正常运行。

得益于在性能、散热、高刷、操控四大电竞核心标准的绝对优势，红魔电竞手机已成为穿越火线手游职业联赛、暗区突围先锋杯、QQ飞车手游S联赛、使命召唤手游大师赛、英雄联盟手游超级联赛、曙光英雄战队赛六大赛事指定用机，也印证了主流游戏厂商对红魔电竞手机的认可。

面对游戏行业的持续更新与手机硬件的不断迭代，红魔秉承“Win More Games”的品牌主张，将系统级的软件优化与对硬件潜力的极致挖掘有机结合，让更多创新技术在移动端落地。除了散热技术、游戏技术外，红魔11 Pro系列还将会有哪些“黑科技”，敬请期待10月17日14：30红魔新品发布会。