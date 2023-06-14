12GB大内存+5000mAh电池，OPPO K11x成为千元档人气之选

每年上半年的618活动，都是数码玩家换新的好时机。这个节点不仅福利活动多，还有诸多新机可以选择。如果你近期想换新千元级的新机，那么最近发布的 OPPO K11x 或许会是你值得考虑的选择。据了解，OPPO K11x这一次带来了1亿超清影像、长寿版67W超级闪充、5000mAh大容量电池、至高12GB + 256GB大内存等配置，在千元档非常有竞争力。目前，OPPO K11x已在线上开售并带来了诸多福利，售价1499元起，感兴趣的朋友可多关注。

OPPO K11x提供了“墨玉”和“珠光”两款配色，“墨玉”款采用高亮工艺，沉稳的黑色中隐隐透出墨绿;“珠光”款采用外纹理工艺，呈现出珠光幻彩的视觉效果。2.8D微弧后盖与机身边缘巧妙衔接，辅以轻盈的机身设计，OPPO K11x 持久畅玩也毫无压力。

OPPO K11x这一次后置搭载1亿像素主摄，通过九合一像素融合技术，实现等效1.92μm超感光大像素。1亿超高像素，带来层次清晰的纹理细节，按下快门，高画质创作模式即刻开启，轻松拍出细节丰富、画面清晰的质感大片。配合人像模式、超清自拍、AI证件照等功能，满足用户在多场景下的拍摄需求。

OPPO K11x采用高通骁龙® 695 5G移动平台，主频高达2.2GHz。至高12GB + 256GB大存储组合，配合RAM+运存拓展技术，实现等效20GB运存体验，多个APP同时运行，手机依然流畅。此外，它还内置金刚石导热凝胶和高导热石墨，核心发热源安置多颗温度传感器，实时感知手机温度，有效提升温控效果，持久开黑也能保持冷静高能输出。辅以游戏闪电启动、HyperBoost 2.0、360度环绕式电竞天线，OPPO K11x全方位提升玩家的游戏体验。环绕立体声双扬声器加持，不管是玩游戏还是看视频，OPPO K11x都能让用户享受身临其境的澎湃音效。

OPPO K11x内置5000mAh大容量电池和长寿版67W超级闪充，打造千元档超强续航组合。OPPO K11x搭载全新ColorOS 13.1，辅以ColorOS超算平台，抗老化效果显著，通过OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，全方位提升系统的稳定性与流畅性，有效解决手机“用久必卡”的问题。目前，OPPO K11x已在线上开售并带来了诸多福利，售价1499元起，感兴趣的朋友可多关注。