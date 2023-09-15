　　OPPO入选2023年全球科创领袖TOP100及中国科创领袖TOP100

【天极网手机频道】日前，智慧芽发布《2023年度中国科创力坐标报告》和《2023年度全球科创力坐标》，OPPO凭借持续创新和技术积累，入选2023年全球科创领袖TOP100、中国科创领袖TOP100榜单，展现出在科技创新领域的领先实力。

该报告由智慧芽创新研究中心发起，聚焦研发规模、技术质量、技术影响力、技术全球布局4个技术维度，经过海量筛选和严谨计算，最终分别评选出全球和中国100家综合科创力最优秀的企业，成为“2023年全球科创领袖TOP100”和“2023年中国科创领袖TOP100”。

报告指出，100家中国科创领袖代表着当下中国综合科技实力最强的科技巨头，领航中国创新持续发展，尤其是在技术出海上发挥全面引领作用。报告显示，100家中国科创领袖及其7.1万家有过专利申请的子公司，以小于0.2%的中国企业数量占比，创造了21%的技术资产，为中国的技术全球化贡献高达44%，为中国的技术影响力贡献32%。

OPPO凭借在电子设备和终端设备、数据传输、影像处理等技术领域的杰出表现，连续两年入选“中国科创领袖TOP100”榜单。截至2023年6月30日，OPPO全球专利申请量超过91000件，全球授权数量超过47000件，发明专利申请数量超过83000件，发明专利申请在所有专利申请中占比90%。根据世界知识产权组织(WIPO)数据显示，2022年，OPPO以1963件PCT国际专利申请量位列全球第六位，这也是OPPO连续第四年跻身全球前十。

未来，OPPO将继续秉持“科技为人，以善天下”的企业使命，坚持前沿技术探索，为全球用户带来更多创新体验。