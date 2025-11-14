【天极网手机频道】年底数码圈再迎重磅爆料，近日有数码博主以vivo产品经理韩伯啸相继释出全新vivo S50系列的信息，并透露vivo S50系列将于12月发布，内部代号「战斗天使」，以「SSS 级」越级体验为核心，集齐芯片、影像、体验三大旗舰配置，成为S系列史上搭载旗舰配置最多的一代，为年末手机新品注入强劲热度。



截图来源于数码闲聊站

根据爆料，S50系列首次在产品线定义3S级旗舰体验，核心配置直接拉满，搭载最新高通骁龙8 Gen5旗舰芯片，搭配IMX882主摄级潜望镜与3D超声波指纹2.0技术，软硬件规格全面越级，对注重核心体验的用户极具吸引力。同时，S50系列延续S系列简约轻薄设计，在同定位机型中配置拉满。

除此之外，vivo产品经理韩伯啸则以「官方首爆」形式补充细节，用「Super S」概括该系列核心亮点，并称其是史上搭载旗舰配置最多的一代S 系列机型。据悉，S50系列的上了「三大旗舰件」，包括旗舰级的高通骁龙8 Gen 5芯片，旗舰级的索尼IMX882潜望长焦以及旗舰标配3D超声波指纹，旨在芯片、影像、体验三大方向为用户提供极致旗舰级表现。



截图来源于vivo韩伯啸

骁龙8 Gen5作为顶级处理器，性能对标旗舰机型，可轻松应对大型游戏与重度多任务场景;IMX882潜望镜此前多见于高端旗舰，将为S50 系列带来越级影像实力;3D超声波指纹2.0则进一步提升解锁速度与便捷性，补齐交互体验短板。vivo产品经理韩伯啸表示S50 系列将「重新定义游戏规则」，打破定位与体验的固有边界。

虽然关于vivo S50系列更多的细节尚未公布，但仅从曝光的三大旗舰配置与「战斗天使」代号来看，这款主打 SSS 级体验的新品已足够令人期待。12 月，vivo S50 系列能否凭借越级配置脱颖而出？敬请期待!