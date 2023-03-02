高通将推出对标苹果M系列芯片，最早于2024年初发布相关产品

【天极网手机频道】近日，高通CEO安蒙在接受《华尔街日报》采访时表示，高通正在探索可以对标苹果Apple Silicon芯片的创新。原先高通承诺将在2022年打败苹果自研M系列芯片，而最新消息显示这一承诺或需要等到2024年才会兑现了。

早在去年的2022骁龙峰会上，高通就公布了新一代定制ARM内核的名称“Oryon”。而促使高通开始在Arm PC芯片上发力的最主要原因，还是因为苹果的M系列芯片证明Arm芯片也能非常优秀地完成笔记本任务，因此高通也想在Arm PC领域分得一杯羹，毕竟在手机领域高通已是个中翘楚。

去年的发布会被不少人认为是高通吹响的反攻号角，一直在移动领域有所建树的高通这次瞅准PC市场，很大程度上也是受到苹果的影响。苹果在自己的部分终端产品上使用自研的M系列芯片，得益于优秀的能效比和强劲的性能受到市场青睐。苹果M系列芯片的成功让高通坐立难安，也想分得一杯羹。

2021年1月份，高通就已经收购了芯片创业公司Nuvia，而这家公司的创始人正是苹果首席架构师，此人参与了A7到A14的芯片设计，并且Nuvia当时正在开发一种可定制内核和服务器芯片，这也是高通想要染指PC领域所必须的。

因为这项收购，高通不惜跟ARM公司撕破脸皮对簿公堂，ARM指出，由于高通试图在未经ARM同意的情况下转让ARM对Nuvia专利许可，而Nuvia的许可已经在2022年3月被终止的情况下，ARM做出了多次真诚的努力沟通，以寻求解决方案，但结果令人失望，这件事未能得到妥善的解决。

高通方面想要快速布局PC领域，那么使用自主研发的ARM内核来提升PC性能就显得十分有必要。目前高通所有移动平台的芯片都是基于ARM公司的公版架构或是在此基础上进行魔改的版本，ARM公版架构性能方面一直落后于苹果，这也是高通收购Nuvia重要的原因之一。

定制芯片能够让高通拥有整个堆栈，无需再依赖ARM公版架构，这也意味着高通可以向苹果、英特尔以及AMD那样生产自己的CPU。高通曾经就多次尝试布局PC市场，推出过骁龙8cx系列芯片，这些芯片被用于Windows ARM版本和Chrome的笔记本中，并没有取得很好的成效。

而高通收购的创业公司Nuvia，早在被收购之前就展示过旗下自研架构芯片Phoenix，同样基于ARM打造芯片却在性能上相较AMD Zen 2架构芯片提升了50%，而功耗反而降低67%。这样的路数似乎有些熟悉，没错就和当初M1推出时暴打英特尔一样。

据悉，高通打造的Arm PC处理器为骁龙8cx Gen4，型号SC8380，研发代号“Hamoa”，CPU内核不再是以往的Kryo而是全新打造的Oryon CPU，将基于Arm指令集完全自研，拥有与苹果M系芯片抗衡的实力。在规格方面，骁龙8cx Gen4拥有12颗核心，采用8大核3.4GHz+4小核2.4GHz，支持独显/PCIe 4.0外围设备。

目前信息显示，这颗芯片已经在去年年底就完成设计，高通正在进行最后的打磨。根据高通CEO阿蒙的采访可知，这款芯片将于今年9至10月份正式发布，并且部分预装该芯片的设备将于今年亮相，而更多搭载该芯片的设备会在CES 2024大会上现身。