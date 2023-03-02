魅族副总裁回应魅族20系列宣发问题：重要的事情即将公布！

【天极网手机频道】对于不少粉丝和用户来说，刚刚结束的整个二月充斥着煎熬与愤慨，魅族20系列过长的预热时间加上久久未曾公布的发时间，彻底点燃了用户的怒火。为了平息逐渐发酵的舆论，魅族科技副总裁万志强在3月第一天就魅族20系列的宣发问题作出回应。

在社交媒体中，万志强表示：“向大家汇报一下最关切的问题。1/ 原本差不多这个时间可以发20的，但为了给大家带来极致完美的Flyme 生态体验，加上前所未有的软硬件品质苛求，宁可挨骂晚发也要给大家能给到最好的产品。2/ 超前瞻预热的目的是不想大家干等着，先了解产品，同时奉上36超长质保+套装等价值真金白银大几百的同期预订权益，希望能弥补等待。3/ 过几天会有一个很重要的事情公布，届时会同时公布发布时间。4/ 供应链在全力备货，力争首发高满足，预订量太大，担心首发买不到心仪型号的朋友，请在这条下面留言，我会专门统计到时候想办法满足大家。5/ 所有的鞭策都是爱，都会化为复兴的力量!感谢魅友的理解和支持。”

从这次回应中能够看出，在原本的魅族计划里，魅族20系列正是在2月底3月初这个时间段发布，但出于想为用户带来更加极致的系统体验以及在硬件上的品质追求上，还是决定延期。其实这个问题从宏观来看，并非是魅族自身的问题，更有可能与魅族宣发已久的车机系统FlymeAuto有所关联。

早在去年吉利收购魅族之后，就曾传出过魅族要造车的消息。不过最后魅族澄清，只会推出车机系统FlymeAuto以及完整的智能座舱解决方案。即使魅族FlymeAuto基于亿伽通现有的系统，但想要在如此短的时间内完成车机全面改造，依然困难重重。因此，魅族20系列无法如期发布，可能就是由于和FlymeAuto以及整个车机在系统层面的联动还没做到尽善尽美，同时魅族将和领克携手共同发布领克08和魅族20系列，在发布时间上就不是魅族自己能够拍板决定的了。

其次，万志强还提到过几天会有重要的事情宣布，届时会公布发布时间。这个重要的事情极有可能就是公布在新机发布之前的品牌战略发布会，这次发布会大概率不会有实质性的产品发布，更多还是展望一下魅族未来的发展，以及作为吉利一份子，之后将在吉利体系中发挥怎样的作用。

而这次品牌战略发布会后，才是真正意义上的魅族20系列发布会，届时除去魅族20系列新机之外，领克08和FlymeAuto都将一同亮相。在此之前，由于粉丝热情过高，魅族方面不想让这部分用户干等，因此才会开启超前瞻活动，放出有关魅族20系列的消息，同时推出1元权益包，以探清市场虚实。

最后，万志强声称供应链正在全力备货，而这项数据极有可能也是基于这次1元权益包所做出的调整。不过超长预热时间也令部分用户反感，甚至转向其他品牌。魅族在营销层面确实踩了个不小的坑，因此最后究竟能有多少预定权益包的用户购买魅族20系列新机，目前看来并不乐观，但从热度上而言，魅族20系列却是空前成功的。

值得一提的是，万志强还在评论区确定，将会在京东开启24期免息活动，对于部分囊中羞涩的学生用户而言，这一消息无疑会让魅族20系列销量再上一层楼。不过有关具体发布时间，只能继续等待几天后的重要事情了。