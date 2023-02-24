iPhone 15系列配色曝光，高配版新增深红色！

【天极网手机频道】每年新iPhone推出之际都会新增或者减少一些配色，最近就传出消息称，iPhone 15将会引入全新的配色，以便区分上一代。据悉，iPhone 15 Pro版将新增深红配色，基础版则是增加了粉色以及浅蓝色。

去年iPhone 14 Pro推出了独有的暗紫配色，吸引了不少粉丝，而前年iPhone 13 Pro的远山蓝配色同样成为粉丝心中的经典配色。也就是说，iPhone独特的配色实际上除了区分产品代际之外，还能吸引不少对手机有个性化需求的用户。

除此之外，今年的iPhone 15 Pro将拥有更多变化。据日媒报道，苹果今年推出的iPhone 15 Pro将会配备索尼最新、最先进的图像传感器，除了能够带来更好的成像质量之外，还将拥有更高的动态范围，尤其是在强逆光环境下，这颗传感器可以呈现更好的人脸细节。

相比普通传感器，这颗索尼最新传感器几乎将每个像素的饱和度信号水平翻了一倍，能够捕捉更多光线，避免极端情况下的曝光不足问题。而今年的iPhone 14 Pro系列中，苹果也首次搭载4800万像素的传感器，不过默认会以四合一的1200万像素输出照片，但苹果也保留了全像素输出照片的选项。

这也意味着明年的iPhone 15 Pro将会在前代基础上获得更强的影像系统系统，凭借苹果在影像领域多年深耕的技术，iPhone 15 Pro的影像表现还是十分令人期待。除此之外，还有消息表明，今年iPhone 15全系都将标配灵动岛，这对于下一代iPhone用户来说，可谓是个不小的升级，毕竟iPhone 13 Pro上的高刷技术并没有下放到iPhone 14基础版中，不知道在iPhone 15基础版上能否看到这一技术。

今年iPhone 15系列全系会有一个明显的变化，欧盟最近出台了一项法案，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。根据产业链信息，明年苹果将会重点升级iPhone 15 Pro系列，如果采用与今年类似的策略，那么意味着iPhone 15基础版将会使用与iPhone 14 Pro系列相同的A16芯片，只有Pro版本独家拥有基于台积电3nm工艺的A17芯片。

另外iPhone 15 Pro系列还会将内存从6GB升级到8GB，同时为了安抚基础版的iPhone 15用户，苹果将会下放4800万像素镜头以及药丸屏设计。只有在充电接口上，将会是iPhone 15全系都获得升级的地方。

供应商方面的信息透露，苹果有意在iPhone 15 Pro系列中采用无按键设计，去掉物理按键对于苹果而言是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，想来还是存在不小的阻碍。

除了深红色之外，iPhone 15 Pro仍将保留经典的银色、深空灰以及黑色配色，还有没有那么深的大红色。但从目前的曝光信息来看，苹果还是倾向于将深红色作为今年iPhone 15系列的主打颜色。