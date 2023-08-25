价位段最强的同时性能核心拉满，iQOO Z8将于8月31日发布

【天极网手机频道】自2020年首次亮相以来，iQOO 120W 超快闪充就备受用户好评。8月25日，iQOO官宣“性能小超人”iQOO Z8将于8月31日晚19点正式发布，带来同价位最强的120W 超快闪充以及Z系列史上最强的3K VC冰极立体散热，性能核心拉满，有望成为最值得选择的千元性能机。



iQOO Z8系列



根据官方的“剧透”，此次iQOO Z8在千元级产品中配备了120W 超快闪充+等效5000mAh超大电池组合，能够为用户提供超长续航时间的同时，至快10分钟就能将内置超大电池充至近一半，充电速度亦能越级比肩行业旗舰，或将成为同价位中充电速度最快的产品。



iQOO Z8 120W超快闪充



性能方面，iQOO Z8搭载的天玑8200处理器，安兔兔跑分高达98万分，拥有巅峰性能的同时其功耗控制也十分优秀;散热上iQOO Z8配备了Z系列史上最强的3K VC冰极立体散热系统，拥有3002mm2豪华均热板，散热总面积更是相对上代产品提升了25%，如此强悍的散热性能在千元机中实属领先，足以让拥有巅峰性能的天玑8200实力随性输出。



iQOO Z8散热系统



“性能小超人”iQOO Z8不仅搭载的天玑8200，还具备120W 超快闪充、等效5000mAh超大电池、3K VC冰极立体散热和OIS光学防抖影像模组，机身更是拥有白色和蓝色两款高颜值设计，整体可谓相当出色。新品发布会将于8月31日(周四)19:00正式举行，敬请期待。