【天极网手机频道】OPPO官方宣布，将于11月17日19:00正式发布全新Reno15系列智能手机。这一系列推出了全新“星光蝴蝶结”配色，采用行业首发的全息光刻工艺，将点点星沙聚合成蝴蝶结形状，呈现出裸眼3D视觉效果。

后盖高亮冰透玻璃材质赋予手机背板果冻般的丝滑触感，冰透质感配合闪耀蝴蝶结，在方寸之间熠熠生辉。这种材质不仅美观，更具备抗指纹特性，搭配铝合金喷砂金属中框，兼顾美观与实用。

镜头模组采用行业领先的一体冷雕玻璃工艺，通过CNC技术雕刻出火山口纹理，与方圆镜组无缝接合。OPPO Reno15系列延续了iPhone同款的冷雕工艺，使整机质感比一般的热弯玻璃或金属材质更为出色。

根据OPPO官方微博的信息，OPPO Reno15系列在屏幕黑边的控制实现重大突破，采用芯片级屏幕封装技术，将黑边控制在1.15mm，实现了极窄四等边直屏设计。

Reno15系列提供两种尺寸选择：标准版配备6.32英寸屏幕，Pro版则为6.78英寸。这一差异化策略满足了不同用户对手机尺寸的偏好，尤其是喜爱小屏手机的用户群体。

除了主打色“星光蝴蝶结”外，Reno15系列还提供了多种配色选择。根据OPPO官方信息，Reno15 Pro提供星光蝴蝶结、蜜糖金、可露丽棕三款选项，Reno15则推出星光蝴蝶结、极光蓝、可露丽棕三种潮流配色。

影像系统是Reno15系列的又一亮点。后置主摄为2亿像素三星HP5传感器，配备5000万像素超广角镜头和5000万像素潜望长焦镜头，前置摄像头同样达到5000万像素。这一配置足以满足用户多样化的拍摄需求。

防护性能方面，Reno15系列支持IP68+IP69级防尘防水功能，Pro版还新增50W无线充电。这些配置在同等价位手机中是不多见的，体现了OPPO对产品品质的坚持。

11月17日的发布会将揭晓更多关于OPPO Reno15系列的价格和上市信息。即日起，消费者已可通过OPPO官方商城、各大授权电商及线下门店预约新机。