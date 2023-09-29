骁龙8 Gen3最新曝光：提供两个版本，性能大幅提升50%

【天极网手机频道】备受期待的iPhone 15系列发布，其中iPhone 15 Pro直接搭载了A17 Pro处理器，不过在连续使用多天后不少网友都表示A17 Pro的性能和功耗都不如预期，在此衬托下不少人对高通骁龙8 Gen3寄予厚望。

近日有博主发现搭载 8 Gen3 工程机最新跑分，Geekbench 6 Vulkan 测试 15434 分，相比 8 Gen2 提升达 47.7%。按照这个跑分看的话，骁龙8 Gen3的性能确实是远超A17 Pro。从目前曝光的情况看，高通骁龙8 Gen3移动平台，这颗芯片基于台积电N4P工艺制程打造，CPU部分由1*3.19GHz X4+5*2.96GHz A720+2*2.27GHz A520组成，GPU是Adreno 750。

除了强大的性能外，骁龙8 Gen3还拥有出色的AI功能。采用的最新的Hexagon处理器，能够高效地处理AI任务。无论是语音识别、图像处理还是自然语言处理，骁龙8 Gen3都能轻松驾驭。

其实早在去年的时候台积电就宣布了量产3nm工艺，但是N3的成本实在太高，且产能也比较低。不过有传闻称安卓机皇三星新一代旗舰Galaxy S24 Ultra将会搭载高通骁龙8 Gen3移动平台。不过值得注意的是，和前作三星Galaxy S23系列一样，Galaxy S24 Ultra此次将搭载的同样是骁龙8 Gen3的超频版本，命名为骁龙8 Gen3 for Galaxy，CPU主频突破了3.3GHz，整体性能将要超过其它品牌将使用的标准版骁龙8 Gen3。

骁龙8 Gen3芯片虽然都是由台积电生产，但会有4nm和3nm两个不同版本，目前还不清楚高通会如何发布这两个版本的芯片，按照高通的规划，会在11月份发布。