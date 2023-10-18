2023年 OPPO“微笑提案”全球总决选圆满落幕，以致善创新传递科技善意

【天极网手机频道】10月18日，由OPPO研究院联合高通、GSMA 5G创新与投资平台(GSMA 5G IN)、亚马逊云科技和全球影响力伙伴领英(LinkedIn)发起的2023年OPPO“微笑提案”全球总决选在新加坡圆满收官。

今年OPPO“微笑提案”以“致善创新”为主题，下设“科技为人”和“绿色未来”两大课题。历经全球科创项目征集和筛选、三大区域路演赛以及加速营交流活动后，“微笑提案”最终从来自66个国家和地区的687份创新提案中评选出全球前5优胜提案，以创新科技赋能社会，号召更多人共同关注社会议题。

2023年OPPO“微笑提案”优胜团队

“感谢各位行业合作伙伴以及全球科创同行者们的支持与协作，也恭喜五强团队脱颖而出，让我们见证了致善科技的巨大潜力。”OPPO研究院院长廖劲松表示，“经过五个月的科创提案招募与交流，我们在第二届‘微笑提案’看到了来自全球各地初创团队提出的诸多关键却被忽视的社会议题，也领略了许多创新和前沿的解决方案。未来，我们将继续通过‘微笑提案’，让更多人看到科技改变生活的力量，传递科技创新的善意。”

OPPO研究院院长廖劲松开幕致辞

决选现场展示了六组OPPO与两届微笑提案科创团队共创的前沿技术产品与模型，例如：蓝晶微生物携手 OPPO 共同打造了环保手机包装盒，以及采用生物基可降解材料定制的艺术装置，它象征 OPPO 折叠屏手机的轻薄以及 OPPO 关爱环境的理念;Woola 展示了采用回收羊毛材质制作的 OPPO Watch 包装盒。除此之外，OPPO 还展示了与上届获奖提案“糖糖圈”合作推动的 OPPO Watch 4 Pro 血糖监测，配合智能手表产品定制表盘可以帮助用户实时掌握血糖状态，逐步赋能科创成果落地。

OPPO 微笑提案决选现场展示区

为了进一步促进技术交流， OPPO 在全球决选路演前携手德勤中国开展为期两天的加速营活动，汇集了 OPPO 研究院、软硬件、投资、产学研、IoT等多个部门的专家，并邀请来自德勤的相关领域专家，与 15 强团队研讨交流投资风向、产品共创和技术合作等课题。随后， OPPO 还组织了决选模拟赛，继续携手各位导师与专家一同针对行业现状、技术创新性、共创结合度和商业前景等方向提供专业指导，以助力 15 强提案团队更好地进行路演展示。

OPPO 微笑提案创新加速营

最终，OPPO 研发及投资业务相关负责人、及来自权威投资机构淡马锡国际、全球移动通信系统协会(GSMA)、富达国际等外部专家围绕“应用性落地”、“科技创新性”、“社会公共价值”和“长期发展潜力”四大维度，现场从全球前 15 提案中评选出 5 支优胜提案，每个提案团队将获得 5 万美元奖金以及更多未来合作机会。其中，来自中国赛区的《无感健康监测技术-让生命更有厚度》、《OPPO手机生物基可降解绿色包装综合解决方案》、《碳绿微光――基于钙钛矿MicroLED的AR/VR全彩可持续显示创新方案》项目成功入选全球TOP5优胜提案。

2023年OPPO“微笑提案”优胜团队介绍

同时， 提案“三维交互平台”与“火石纸电池”分别被线上用户票选为“科技为人”和“绿色未来”课题下的“大众人气奖”。 提案 “无创人工耳蜗” 与“火石纸电池”也凭借决选路演的出色表现获得 “媒体之选奖”。

未来，OPPO 将不仅通过自身努力，还将借助“微笑提案” 联结起更多科创同行者与行业专家，积极碰撞科创灵感并推动项目孵化与落地，一同将科技的善意传播至世界每个角落。

如欲详细了解更多“微笑提案”的获奖提案信息，欢迎访问官网活动页面：https://www.oppo.com/cn/proposal/。