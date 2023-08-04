苹果第三财季营收近818亿美元，9月13日发布会手机手表齐亮相

【天极网手机频道】苹果公司在今天早些时候发布了截止7月1日的2023财年第三季度财报。财报显示，苹果第三财季总净营收为817.97亿美元，与去年同期的829.59亿美元相比下滑1.4%，其中产品营收为605.84亿美元，而上年同期为633.55亿美元，服务营收为212.13亿美元，而上年同期为196.04亿美元，不过苹果第三财季营收高于早前分析师预计的816.9亿美元;净利润为198.81亿美元，与去年同期的194.42亿美元相比增长2.3%。

按地区划分，苹果第三财季美洲部门营收为353.83亿美元，相比之下去年同期为374.72亿美元;欧洲部门营收为202.05亿美元，相比之下去年同期为192.87亿美元;大中华区营收为157.58亿美元，与去年同期的146.04亿美元相比增长7.9%;日本部门营收为48.21亿美元，相比之下去年同期为54.46亿美元;亚太其他地区营收为56.30亿美元，相比之下去年同期为61.50亿美元。

按产品划分，苹果第三财季来自于iPhone的营收为396.69亿美元，相比之下去年同期为406.65亿美元，低于分析师平均预期的399.1亿美元;Mac的营收为68.40亿美元，相比之下去年同期为73.82亿美元，高于分析师平均预期的66.2亿美元;iPad的营收为57.91亿美元，相比之下去年同期为72.24亿美元，低于分析师平均预期的64.1亿美元;可穿戴设备、家居设备和配件的营收为82.84亿美元，相比之下去年同期为80.84亿美元，低于分析师平均预期的83.9亿美元。

服务的营收为212.13亿美元，相比之下去年同期为196.04亿美元，高于分析师平均预期的207.6亿美元;营收成本为453.84亿美元，而上年同期为470.74亿美元，其中，产品营收成本为391.36亿美元，而上年同期为414.85亿美元。服务营收成本为62.48亿美元，而上年同期为55.89亿美元。其他方面，毛利润为364.13亿美元，而上年同期为358.85亿美元；运营开支为134.15亿美元，而上年同期为128.09亿美元。

苹果CFO卢卡・马埃斯特里(Luca Maestri)表示：“与第二财季相比，本季度各项业务的同比表现均有提升，活跃设备的保有量在各个地区都达到了历史最高水平。此外，我们第三财季的运营现金流达到了非常强劲的260亿美元，向股东返还了240亿美元，并继续投资于我们的长期增长计划。”



iPhone 15系列

另外，根据目前的消息来看，苹果将于9月13日(北京时间)举行秋季发布会，届时除了iPhone 15系列之外，新款 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2也将会一同亮相。Apple Watch Series 9 将有新的颜色选择，并且配备基于 A15 Bionic 的 S9 芯片; Apple Watch Ultra 2 将采用黑色钛金属外观。除了手机和手表之外， iPad mini 7也很有可能一同发布。