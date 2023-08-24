不错的周边，难用的充电宝 闪极联名《流浪地球2》移动电源体验

【天极网手机频道】“换个角度来想，买了《流浪地球2》的周边，还附赠充电宝功能，似乎也有赚到？”

这是在使用闪极联名《流浪地球2》推出的互联网主机密钥移动电源一段时间后最大的感受。如果是作为一款周边，那么这块儿充电宝是合格的。但如果作为充电宝，那还是把它当周边来用吧。

我买的这款是40W密钥10400mAh的版本，具体的配置就不多介绍了。只不过有一点需要支出，40W是指充电宝输出的总功率，也就是说两个USB C同时为设备充电式相加为40W，单接口最高20W。

可以为手机、平板、笔记本(尽管官网表示不支持给电脑充电，但实测PC与Mac都能使用)充电，测试了一下同时为两款设备充电功率最高在37W上下。想要更快充电速度的就还是考虑130W版本吧。

从产品的设计来看，还是还原了电影中互联网主机密钥的细节，只不过拿到手里“分量感”就没有那么强了，或许130W版本会好一些。

一些丝印图案，对于自身影迷而言还是能扣出很多细节。

外观的亮点主要集中在正面的屏幕上，可以快速滚动显示随机密码，用户可以通过“COMFIRM”来暂停生成随机密码。当做解压神器和小伙伴一起来“拼手气”是个不错的玩法。

在充电或者为设备充电时，屏幕则变成了状态显示――充放电倒计时、输出功率、输入功率、剩余电量。

看到这里作为周边、摆件，闪极互联网主机密钥移动电源都是《流浪地球2》粉丝可以考虑的，摆在座子上或者给朋友秀一下都能吸引眼球。而这也是购买之后它最重要的“作用”。

但不要忘了，闪极推出的是一款移动电源…作为充电宝来看，这款产品是真的很难用了。

先来看优点――高功率快充、动态屏幕显示、自带USB C充电线、同时支持3台设备快充，这些特性对于经常外出、差旅的用户而言绝对是加分项。

然而问题来了，充电宝“99%”的使用场景都是外出，这就给闪极的互联网主机密钥充电宝带来了“致命一击”――它实在是太大了，尺寸达到了278mmx53mmx29mm，就像是一把雨伞，还不是那种小巧的遮阳伞。由于工作原因我也经常出差、外拍，充电宝更是必备。最近出差时也想带上这款炫酷的产品，只不过背包内“寸土寸金”的空间实在没有存放的余地，如果只是外出见客户、提案，就更不会考虑带着它了。

另外，作为周边稍显不足的“分量感”，换到作为充电宝使用时就“超重”了。这款充电宝的重量达到了380g，如果在通勤、外出、游玩时带着，那负担也不小。相比之下，手边同样10000mAh的快充充电宝重量仅220g，容量14000mAh且支持最高45W快充(单口)的充电宝重量也只有310g…而却这些没有“IP”加持的充电宝尺寸与智能手机相当，实用性孰优孰劣不言而喻。

所以说，如果你是冲着电影“充值”，购买了闪极互联网主机密钥移动电源作为摆件，那么还是不错的，毕竟还能免费获得充电的功能。

但如果重视实用性，真的准备将它作为充电宝，那就不推荐了，因为真的不好用。购买之后使用最多的是那根闪极Retro数据线USB C to Lightning，配合其它充电宝给自己的手机充电...