iQOO Neo9系列正式发布 天玑9300旗舰双芯 2299元起售

【天极网手机频道】12月27日，天极网了解到，iQOO品牌在刚刚正式发布了旗下的中高端系列手机――iQOO Neo9系列。这次的机型一共有两款，分别是iQOO Neo9以及iQOO Neo9 Pro。

iQOO Neo9系列这次带来了三款配色，分别是红白魂、航海蓝以及格斗黑色。这里我主推大家选择这个和任天堂红白机一样配色的红白魂。这个配色采用了白色和红色的双素皮拼接设计，并且两个区域的素皮材质还各不相同，让用户在一台手机上体验两种不同的手感。航海蓝和格斗黑色都是采用了高端旗舰才有的微四曲玻璃后盖，喜欢玻璃后盖的同学可以尝试这两款。

性能方面， iQOO Neo9搭载的是备受好评的高通骁龙8 Gne2芯片。这枚芯片想必大家应该已经很熟悉了，高通第二代骁龙8凭借强劲的性能和优秀的功耗控制，得到用户的高度认可。这次iQOO Neo9把这枚旗舰芯片价格带到了2K价位，可以说是给了各位玩家这个价位最强大的游戏表现。

iQOO Neo9 Pro则是搭载了更加强大的天玑9300芯片。这是一枚全是大核心的芯片，性能强大，小编之前已经经过了实际游戏测试，无论是《原神》还是《王者荣耀》《崩坏：星穹铁道》都是可以画质拉满满帧跑。

这还是要得益于天玑9300芯片新一代的GPU架构―Immortalis-G720，这个架构的核心更是是来到了12个。此外，小编我还发现这枚处理器还支持光线追踪技术和加快游戏加载速度的10MB超大SLC缓存。为了让这些亮点更加直观的展现出来，我们也做了一个娱乐兔跑分，最终的成绩为218万分。

如果你也和我一样是一个专属于游戏的手机用户，那么不用多说打游戏肯定还是直屏爽。iQOO Neo9系列全系都采用了一块6.78英寸的1.5K全天候超感屏，这块屏幕由很多特性：最大144Hz屏幕刷新率、最高亮度1400nit、支持LTPO智能动态高刷、HDR10+高动态范围。

最重要的一点来了，iQOO Neo9系列的LTPO智能动态高刷最高可以支持360Hz变频控制，在用户浏览静态内容时屏幕刷新率会低至1Hz、在用户游玩游戏的时候又会拉满帧数，让游戏画面在90HZ~144HZ智能动态高刷，不影响游戏体验的前提下带来更好的跟手性。

最后，这次的iQOO Neo9系列依旧支持iQOO超强的超分超帧并发功能，这也是得益于iQOO自研的电竞芯片Q1。就拿《原神》举例子，我们最高可以144Hz加上1.5K画质同时运行。

续航方面， iQOO Neo9系列全系都配置了120W超级快充和5160毫安时的大电池，iQOO Neo9 Pro在零电关机的情况下，插入充电器4秒后屏幕logo就亮了起来!实际充电测试如下，5分钟充入百分之30电量、10分钟充入百分之52电量、15分钟充入百分之71电量、20分钟充入百分之88电量、27分钟充满电量。根据iQOO的官方数据，一次满电，iQOO Neo9 Pro可以刷短视频15.1小时、看新闻22.2小时。

#FormatAID_7# 影像方面， iQOO Neo9系列全系采用了5000像素的大底主摄。其中，iQOO Neo9 Pro还有着一枚升级过的5000万旗舰级超广角镜头(标准版是800万像素)。此外，在两款手机的右上角还有一个Flicker传感器来辅助用户拍照，可以抑制拍照时产生的频闪，带来更加干净、纯净的视觉效果。

售价方面，iQOO Neo9标准版12GB+256GB版本售价2299元;16GB+256GB版本售价2499元;16GB+512GB版本售价2799元;16GB+1TB版本售价3199元。

iQOO Neo9 Pro12GB+256GB版本售价2999元;16GB+256GB版本售价3299元;16GB+512GB版本售价3599元;16GB+1TB版本售价3999元。