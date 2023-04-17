OPPO A1轻奢设计，综合体验领衔千元机市场

【天极网手机频道】近期，OPPO推出了一款千元机，凭借着简约轻奢的外观设计、久用流畅的系统体验以及出色的充电与续航水平等综合优势，再次领衔千元机市场，深受大部分用户的一致好评。今天，我们就来简单回顾一下这款产品的部分特性，看看它的具体表现如何。

首先，在外观设计方面，OPPO A1主打简约、轻奢，提供了砂岩黑、浩海蓝、赤霞橙三款时尚配色可选。岩石黑简约低调，浩海蓝梦幻纯粹，而赤霞橙则是素皮材质，更显轻奢气质，三款配色各有特色，均是偏年轻化的风格，用户的选择空间也比较大。更为重要的是，OPPO A1机身设计同样轻薄称手，最薄处控制在了8.2mm，重量最轻低至191g，无论是观感还是触感，均是不错的体验。

其次，OPPO A1搭载一块6.72英寸的120Hz高刷新率高亮广色域大屏，支持680nit亮度、100% DCI- P3色域、全天候AI智能护眼等功能，能够根据用户使用场景环境光亮度的变化，适配舒适的屏幕亮度，有效减少用户视觉疲劳，整体屏幕素质相当不错。

核心配置方面，OPPO A1内置高通骁龙695 5G移动平台，采用6nm台积电先进制程工艺，能够很好地兼顾性能与功耗的平衡，配合12GB+内存拓展技术，最高支持等效20GB的超大内存，即使后台运行多个应用软件APP，依旧能够带来流畅的系统体验。

与此同时，OPPO A1还搭载了全新的ColorOS 13.1系统，带来了全场景闪电启动、超算平台等软件技术。其中的超算平台，更是通过算力模型和并行计算，实现了对系统资源的精准调度，达到了高性能与低功耗的平衡，给用户塑造久用如新的流畅体验。

再者，充电与续航方面，也是本次OPPO A1的最大特色之一。从基本的信息来看，OPPO A1配备一块5000mAh的大电池以及67W超级闪充技术。经过实际测试，OPPO A1从1%的低电量充至100%，所需时间仅需46分钟，整体充电与续航水平，足以满足用户日常一天的续航需求。内置的OPPO独家智能电池健康引擎，也能最大限度地延长电池的使用寿命。

最后，在影像方面，后置的5000万像素的超清主摄，能够帮助用户拍摄下清晰明亮的画面，同时保留更多的画面细节与色彩，保证画面的真实度。而前置800万像素的居中挖孔单摄，凭借着OPPO的AI焕彩美颜技术，同样能够拍摄出清晰自然的人像照片。

至于价格，OPPO A1仅提供一个大内存版本，12GB+256GB售价1999元。综合配置与价格来看，OPPO A1作为一款千元机，显然是有过之而无不及的。外观设计轻奢简约，系统体验久用流畅，影像拍摄清晰自然，充电与续航更是领衔千元机市场，是一款性价比超高的千元机产品。

总的来说，随着各项技术的更迭与成熟，如今的千元机已经不再是过去的单一定位，更多的是全面协调发展，而某一方面突出的趋势。标准的提高，首先惠及的自然也是普通大众，毕竟，对于大部分人而言，旗舰机的高性能其实使用不到，仅有少部分专业用户才有着这样的需求。如果你追求的是一款运行流畅，续航持久的手机产品，那么极具性价比的OPPO A1或许是个不错的选择。