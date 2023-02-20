带领围棋文化推广驶入快车道 华为与围甲携手五年相互成就

【天极网手机频道】2月18日晚，经过7个月的精彩角逐，2022华为手机杯中国围棋甲级联赛正式落下了帷幕。作为最具全球影响力的专业围棋赛事，中国围棋甲级联赛已经走过了第24年，亦是华为与围甲携手的第5年，华为始终没有忘记与围甲共同助力围棋文化推广的初心，以科技赋能围棋文化推广，并且将其全场景智慧科技与围棋进行深度结合，为大家带来创新和新颖的活动，让更多的人了解围棋文化，体验围棋的乐趣。

正如华为四川终端业务部部长李炜在致辞中说的那样：“中国围甲是最具全球影响力的专业围棋赛事，见证了众多棋手一路走来无数经典的对弈，影响了来自世界各地的围棋爱好者，大力传承和发扬了中国围棋文化，华为非常荣幸能够通过与围甲的合作，为中国围棋的推广出一份力。”

不忘初心以行践言 助力围棋文化实现“破圈”

作为琴棋书画四艺之一，围棋有着超4000年的历史，在中国古时称“弈”，蕴含着中华文化的丰富内涵，是中国文化与文明的体现。尽管有着悠久的历史，但较高的门槛却让围棋成为一项小众的运动。而华为的加入则为围棋文化的推广注入了全新的活力，双方的合作并非仅是单纯的赞助与冠名，自2018年合作至今，华为依靠着自身的科技优势，并充分利用自身的渠道与资源，赋能围棋文化推广，通过不断创新的活动，让围棋文化触及到了越来越多的人。

2018年，华为引入了AI对弈，并在线下门店进行推广，科技创新与传统文化擦出了新的火花，让不少的普通消费者能够近距离参与到围棋运动之中，了解到了围棋文化;2019年则在全国八大城市举办9场“国家围棋队全国行”活动，诸多职业围棋高手亲临现场，为来自各地棋院和围棋机构的百余位围棋少年们，进行了近距离的经验分享和下棋指导，通过趣味互动和细心的指导，让参与活动的少年们可以感受到围棋的魅力。

到了2020年，华为继续将活动进行创新和升级，线上线下同时发力，在野狐围棋及腾讯少儿围棋平台发起线上围棋比赛，线下在11个城市的华为旗舰店和体验店发起“围棋趣味挑战赛”，活动参与人数近1.7万人，影响超过86万围棋人群，触及到了更多的人。

2021年，华为举办了“华为围棋挑战赛”，线上弈客围棋平台“天梯排位赛”+线下12城的华为旗舰店和体验店举办的12场“大咖攻擂赛”组成，吸引了近20万人参加，超过了1500万次对局，相较于2020年规模提升了10倍以上，广受棋迷朋友特别是青少年围棋群体欢迎。

在刚刚过去的2022年，华为则继续发力，借助围甲资源，举办“下一手好棋”华为围棋挑战赛。在线上合作围棋垂类平台”弈客围棋“，开展“城市突围赛”，线下推动区域，联合体验店开展十城围棋挑战赛和长线围棋社群活动，超100万人参与，超过2800万次对局，活动规模再破新高。

与围甲合作的这五年里，华为不忘初心，以行践言，持续推广围棋文化，在创新不断的活动下，让越来越多的普通消费者通过华为了解到了围棋文化，加入到了围棋运动当中，成功实现了“破圈”，触及人数从几万人到几十万再到上百万，参与规模上走向了质变。与此同时，越来越多的棋迷也通过这些活动了解到了华为，大大提升了华为品牌在这些人群中的影响力和口碑。

持续落子智慧全场景 用科技创新打造全新体验

除了让越来越多人了解到了围棋文化，参与到了围棋运动当中，华为也利用了它们擅长的科技创新为大家带来了全新的围棋体验。

从最开始基于麒麟980所打造的AI下棋系统，让围棋少年们可以体验到AI和围棋结合的独特魅力，到开发AI机器人，进行对弈让围棋爱好者们不仅能够在手机上一较高下，也能与AI围棋机械臂现场对弈，再到通过鸿蒙加持下的智慧全场景设备，让围棋爱好者使用MatePad打谱，并且一碰传至智慧屏，让众人观战。同时通过华为手表可以实时监测心率、血压值，掌握棋手的状态，而广大棋迷还能使用鸿蒙手机、平板、智慧屏等设备进行跨场景跨终端的无缝流转观赛等等，通过鸿蒙加持的智慧全场景体验，让围棋这项活动变得更加有趣和富有科技感，体验上同样发生了质变。

能够实现这些，离不开华为的全场景智慧生活战略。在这张大“棋盘”上，华为犹如一名“棋手”般，从手机、PC、平板，到可穿戴、智慧屏等IoT产品领域持续“落子”，并借助鸿蒙系统的强势赋能和串联，为用户带来了方方面面、切实高效的体验。以作为战略核心的智能手机为例，华为可谓是“妙手”频出，从AI开启智慧摄影新时代到率先入局折叠屏市场再到最新的可变光圈技术以及“向上捅破天”的技术，都充分展现出了华为引领产业趋势的技术能力和品牌影响力。

此前，华为消费者业务CEO余承东更是强调，全场景智慧生活战略是华为消费者业务接下来5-10年的长期战略，将围绕运动健康、智能家居、智慧出行、智慧办公和影音娱乐五大场景，持续为消费者带来创新，其重要程度可见一斑。

在笔者看来，华为与围甲在围棋文化的合作，则可以看作全场景场景智慧生活战略一次成功的落地，不仅让更多的普通人感受到了围棋文化，参与了围棋运动当中，也在这个过程中充分感受到了华为智能全场景设备所带来的便捷和智慧体验。

助力围棋文化推广驶入快车道 展现社会责任和品牌温度

在华为创新不断的活动下，更多的普通人接触到了围棋，而自身不断的技术革新，则让围棋更加具有科技感，在规模和体验上都从量变走向了质变，将围棋文化的推广带入了快车道，也为挖掘和培养围棋人才提供了更大的群众基础。

华为与围甲的紧密合作是一种相互成就，华为给予了中国围棋全方位的助力，将品牌创新的DNA带入其中，为围棋文化的推广和普及注入了新的活力，用科技赋能传统文化，让越来越多人感受到围棋文化的魅力，同时也充分展现出了华为社会责任担当和品牌温度。

写在最后

作为中国传统智慧体现的代表，围棋在对弈中，不仅需要长时间的思考，同时从始至终都需要非常出色的大局观，步步为营，不骄不躁，这正是目前华为在全场景智慧生活战略中所需要做到的，以长远的目光持续进行“落子”布局，围绕五大场景，以用户体验为中心打造创新的产品。“不积跬步，无以至千里;不积小流，无以成江海”，围棋文化的推广如此，华为品牌的发展亦是如此。