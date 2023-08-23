【天极网手机频道】最近微信公众号正密集地尝试着一系列的产品新动作，下划线、朗读功能、增加关注图标等等细节，除了这些不知道是不是画蛇添足的功能之外，作为一名公号重度用户的丢能深切的感受到，订阅号消息在悄悄掺入越来越多的推荐阅读……

其实微信早在18年就在小心翼翼地探索着慢慢给公众号注入算法推荐内容，温水煮青蛙，我们只会感觉到订阅号入口由时间轴排列变得越来越信息流了，但看到的内容基本还是自己关注的账号，这没什么可厚非的，毕竟当时头条系平台算法大杀四方的时候，公众号已经坚守的够多了。

可现在，订阅内容被折叠，折叠下方是订阅内容和推荐内容杂糅，各种乱七八糟的内容都会出现在你的信息列表里。

他脏了，不干净了？？!

当然 算法不是毒药，它是一把双刃剑。

一能够使用户接收到的信息越来越多元化，不至于掉落到自己亲手搭建的信息茧房之中

二能够增加新账号的曝光，丰富创作者生态。

因为公众号的流量主要把持在一些头部账号手中，粉丝基数少的创作者即使内容优质，在前期也很难被用户发现，个性化推送能使新人获得更多流量。这个丢在自家公众后台确实也发现系统推荐的自然流量在慢慢增长。

三对平台来说，基于兴趣推荐的内容能够增加用户的停留时间，直观体现在日活月活数据上。

OK三赢的局面达成了，这么来看，加入算法推荐也许能使垂垂老矣的公众号再次泛起涟漪。

但是 我们再从硬币的反面来看

丢个人觉得，加入更多算法推荐内容未来很可能会使公众号内容调性改变，竞争优势逐渐模糊。

为什么这么说呢？

公众号和其他信息流平台最大的差异就在于信息接收方式的不同，我们在刷抖快某书等短视频平台的时候，不管信息是单列排布还是双列信息流，会发现大部分内容都是平台喂给你的，关注已经变得越来越不值钱，因为用户是懒的，打开app之后鬼使神差的在首页发现页下滑点击详情返回再下滑如此循环往复，刷刷刷刷久了心早已比强哥当年在档口杀鱼的刀还冷。

而 订阅号消息是用户主动选择的，看到信息都是自己关注的账号，高度适配自身需求的内容，和其他地方不一样，公众号创作者与粉丝是具备强关联性的，也就是说，公众号的粉丝忠诚度极高，优质内容伴随着优质粉丝。

算法推荐可能更倾向于娱乐性强、冲突对立、标题党、煽动性强的轻内容，对于公众号重度用户来说，自己一点点搭建起来的内容池突然之间掺入进来了系统自以为是的推荐内容，如果说推送内容不尽如人意，原来订阅账号的入口又很深，就很容易引起用户的反感，甚至出走。

再者，数据表现好的内容不等于优质内容，对于创作者来说，做东西的时候不得不去考虑受众更喜欢什么，内容导向转向数据导向会是一个必然的选择，那到时候公众号的内容生态会不会也慢慢变得更加工业化流水线呢？

丢不知道公众号图文是否适合算法，兴趣推送和关注内容同时出现在用户视野时是否会和公众号原本的内容生态水土不服，但现在能看到的是，公众号变质了、不再纯粹、不再仅仅为效率和精品内容服务，慢慢和其他杀用户时间平台越来越相似...

16年，张小龙首次公开课上说道：“从公众平台秉持的目标来说，我们是希望让这个平台(公众号)里面涌现出更多的有创造力的事情出来，而不是说这个平台就是一个做流量的地方、大家可以在这个地方导流量，不是这样子的。”

丢能强烈感觉到，他对公众号效率和工具属性定位的赤诚，现在还是不是这样留给公众检验，丢无意批评微信，也对任何平台的商业化行为表示理解，只是看这它们曾经坚守过的标准正在逐渐放弃时徒觉伤感。

毕竟，在所有平台都在想方设法地侵占用户的时间培养韭菜的时候，只有公众号在严格控制内容发布数量与质量，让用户能在纷繁复杂的信息流中拥有掌控自己时间的自由。