【天极网手机频道】10月30日消息：折叠屏旗舰迎来史低价!OPPO Find N5在某猫旗舰店限时叠加优惠可直降1500元，原价9999元的12GB+256GB版本现价仅需8499元起。

作为全球首款厚度突破9mm的折叠旗舰，OPPO Find N5折叠状态仅8.93mm的机身比iPhone 15 Pro Max还要纤薄，展开后4.21mm的单边厚度更是接近Type-C接口极限。这种”合上是旗舰机，展开是平板"的设计，让商务人士终于能把折叠屏轻松塞进西装内袋。

实现这一突破的核心是OPPO自研的钛合金天穹铰链――通过3D打印技术将航空级钛合金熔铸成0.15mm超薄翼板，配合2200MPa超强钢基座，铰链整体减薄26%的同时刚度提升36%。德国莱茵实验室实测显示，经过14天连续折叠后，屏幕折痕深度仍小于0.15mm，成为全球唯一通过”无感折痕认证"的折叠屏手机。

OPPO Find N5 采用 8.12 英寸 QXGA+ 内屏与 6.62 英寸 FHD+ 外屏的组合，内外屏均支持高刷新率与 10 亿色显示。外屏为超通透钻石屏，比例为 20.7:9，更贴近传统直板手机的操作手感，单手操控不显突兀，右拇指即可轻松触及屏幕任意角落。Find N5 还配备了“熄灯护眼模式”，在深夜处理邮件或浏览文件时，能够有效缓解眼部疲劳，让双眼保持舒适不干涩。

这款折叠屏不仅轻薄，更是"性能怪兽"!高通骁龙8至尊版移动平台，3nm工艺的X4超大核配合LPDDR5X内存，支持《原神》最高画质稳定运行。5600mAh 80W超级闪充(3085+2515mAh典型值)采用第四代硅碳负极技术，能量密度提升10%的同时体积缩小15%。支持80W有线闪充和50W无线闪充，雨天拍摄、泳池派对等场景都能从容应对。

ColorOS 15系统专为折叠大屏优化的”办公三件套”让效率翻倍：O+互联功能可远程控制Mac电脑，AI意图搜索支持模糊语义查找本地文件;全新文档应用支持66种格式互转，还能一键生成思维导图。在操作与安全方面，Find N5 支持侧边指纹与面部识别双重解锁方式，兼顾便捷与安全。展开后的 8.12 英寸 大屏带来了更广阔的阅读与创作视野，无论是文档编辑、邮件处理，还是多窗口分屏操作，都能呈现近乎平板级的办公体验。

OPPO Find N5 不仅以创新的轻薄设计刷新了折叠屏旗舰的新高度，更凭借自研钛合金天穹铰链、强悍的性能平台与卓越的系统优化，成为当下最具实用价值的折叠旗舰之一。无论是商务场景下的高效办公，还是日常娱乐与旅拍体验，Find N5 都展现出旗舰级的硬件实力与细腻的人性化体验。而在当下限时直降 1500 元、仅 8499 元起的优惠力度下，这款“能装进口袋的平板旗舰”，无疑成为最值得入手的折叠屏手机。