　　Find X7 Ultra全主摄系统：覆盖8个黄金焦段 4主摄都能拍大片

【天极网手机频道】OPPO Find系列一直都是手机行业影像领导者，这次的OPPO Find X7 Ultra 带来移动影像终极的全主摄系统，四个摄像头的素质都是主摄!从广角端的14mm一直覆盖到了300mm的长焦拍摄端(利用全新摄像头5000万像素的高解析力，结合QBC技术，为300mm以上焦段的拍摄带来更高的清晰度)，并且配合上首个计算摄影下的1英寸传感器 LYT900，无论是逆光还是暗光又或者是其他一些极端的拍摄环境，都可以帮助用户拍出好看的照片。

在广角端，OPPO Find X7 Ultra 搭载的是一枚5000万大底超广角镜头，为用户提供了最具大师创作感的构图自由，不仅要拍的广还要拍的清楚。此外，Find X7 Ultra 广角摄像头采用全新设计的光学镜组，1G+7P 镜组(最外侧为玻璃镜片)带来更高质量的光学信息采集，并且每一层镜片都经过复杂的镀膜工艺，反光率下降 50%。有着更好的抗炫光能力以及高折效果。

潜望长焦镜头为双潜望设计，也就是两枚潜望长焦镜头。其中3X潜望长焦镜头是四合一后 2um 的超大单像素尺寸，搭配f/2.6大光圈的潜望式光学模组，为潜望式长焦前来了史无前例的进光量提升，让手机长焦摄像头在暗光下的成像能力得到质的飞跃，即使光线再暗，Find X7 Ultra 也不会在3X拍摄时退回使用1X摄像头进行数码变焦裁切拍摄，最高的变焦范围可以达到100倍。

此外，6X潜望长焦镜头还十分适合远距离的人像拍摄，也是因为有着6倍变焦范围所以将人像模式的激活距离再次推向新的记录。详细来看有着9 米的最远识别距离，结合哈苏 XCD 135 经典光学镜头的虚化与光斑效果，可以方便地屏蔽虚化掉繁杂的路人与背景，或是与远处的地标拍摄极具压缩感的合影。

此外，OPPO Find X7 Ultra 还是第一台拥有堪比计算摄影便携相机的哈苏大师模式，让 Find X7 Ultra 成为专业摄影师手中最具便携性的那一合相机，也成为摄影爱好者入坑的第一台专业相机。