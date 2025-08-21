闪耀之作，掌中高定，荣耀Magic V Flip2正式发布，5499元起

【天极网手机频道】2025 年 8 月 21 日，荣耀在上海举办“绽放之夜”主题发布会，正式发布新一代竖折旗舰――荣耀 Magic V Flip2。秉承以人为本，科技与人文相结合的理念，荣耀以“掌中高定 旗舰实力”定义产品，用人文科技绽放女性的闪耀时刻。荣耀 Magic V Flip2不仅再度携手国际时尚大师 Professor Jimmy Choo 周仰杰博士为全系注入时尚灵魂;还首发竖折 2 亿超清写真镜头，搭配5000万120°超清超广角镜头，打造后置自拍神器;同时搭载同品类最大 5500 mAh 青海湖电池、全场景 AI能力与旗舰性能，让手机成为创造生活愉悦感与仪式感的亲密伙伴，让闪耀成为生活的底色。

荣耀Magic V Flip2将“全系高定”理念带入产品，同步推出晨曦紫、月影白、钛空灰三款时尚配色，均搭载行业首发的高定弧光工艺，将光影流转的瞬间定格于后壳之上，真正实现每一台都独一无二。晨曦紫像清晨第一缕阳光穿透云层，绽放优雅生命力;月影白像轻云包裹着月光，清新又自然;钛空灰如山间晨雾轻抚岩石，哑光中透出力量感，高级而沉稳。三种配色定格不同光影，提供了彰显个性的独特选择，让时尚表达与日常使用无缝相融。

在影像方面，荣耀Magic V Flip2配备了竖折首款2亿超清写真镜头，拥有1/1.4’'超大底传感器和2.24μm等效大像素，轻松放大高清真实美，搭配5000万120°超清超广角镜头，打破构图局限，从硬件底层解锁“闪耀大自拍”的全场景创作可能。 支持超清实况照片，并能一键生成4K超清视频，清晰捕捉每一帧鲜活细节。实况照片还可直接设为个性化动态锁屏，轻触屏幕便能重现灵动瞬间，让闪耀回忆不止停留在相册，更成为点亮日常的鲜活风景。

荣耀Magic V Flip2可实现帐篷态、展平态、悬挂态、悬停态等多种拍摄形态，搭配全焦段自拍人像能力，让每一种自拍姿势都能匹配对应的优势焦段，从近景到远景、从单人到群体，全方位满足不同场景的创作需求，随手即出“闪耀大自拍”。

荣耀Magic V Flip2不仅以硬件实力拓宽拍摄边界，更以人文美学丰富了用户的创作维度。产品新增6款AI人文感胶片滤镜，还上线电子撕拉片功能，一键生成具有胶片质感的影像作品，把每一次记录都变成生活中的仪式感。

在外屏的玩法方面，荣耀Magic V Flip2在外屏趣味体验上进一步拓展，全新的萌宠亲友团成为随身携带的“情绪布洛芬”――情绪稳定的“土土”、主打松弛的“JOJO”、好运小云“Lucky”以及喵星小财神等超多萌宠星人，不仅能根据外屏操作做出俏皮反应，更有“陪聊”功能，让每一次外屏交互都成为温暖的情绪充电站。

全新盲盒互动玩法的加入，让萌宠交互更添惊喜。点亮外屏时，只需用手势轻轻抓握，萌宠伙伴便会随机送出鲜花、宝石、金币等小礼物，无论是日常解锁屏幕的瞬间，还是闲暇时的随手互动，都能收获“好运掉落”，让萌宠的陪伴既治愈又充满期待。另外，荣耀Magic V Flip2还提供萌宠专属手机配件，配合电子挂包模式，打造萌宠“显眼包”。

在外屏体验上，荣耀Magic V Flip2支持超支持应用市场里超过99%的应用添加至外屏，无需频繁开合机身，即可在外屏完成绝大多数操作。外屏YOYO搭配最新MagicOS 9.0操作系统，以平台级AI智能交互能力，在外屏实现AI通话助理、面对面翻译、一句话打车、一句话修图、双击亮码支付等功能，让外屏成为集高效处理、智能响应于一体的核心交互窗口。

在屏幕方面，荣耀Magic V Flip2以硬核实力诠释竖折旗舰的可靠体验。荣耀Magic V Flip2在内屏配备了50μm超坚韧UTG玻璃，通过SGS高品质耐久折叠认证，具备内屏抗冲击，整机抗跌耐摔等特点，可以实现50万次耐久折叠，5年长效平整。

荣耀Magic V Flip2的内外屏素质延续旗舰级表现。6.82英寸荣耀绿洲护眼内屏，峰值亮度5000nits，支持4320Hz零风险调光;4.0英寸荣耀绿洲护眼外屏，峰值亮度3600nits，支持3840Hz零风险调光。内外屏均支持LTPO 2.0自适应刷新，同时搭载AI离焦视力舒缓、AI干眼友好、极暗模式等护眼功能，为用户不同场景的用眼提供全面守护。

在续航方面，荣耀Magic V Flip2搭载了品类最大的5500mAh青海湖电池，15%超高含硅量以及全新封装工艺加持，让其在保证机身轻薄的前提下，续航媲美直板旗舰。同时，荣耀Magic V Flip2还搭载品类最快的80W有线超级快充和50W无线超级快充，17分钟可充至50%。行业首发的双焦点线圈设计，覆盖230+车型，无线充电识别成功率提升50%，随手一放即可快充。此外，荣耀Magic V Flip2还是品类唯一支持IP58&IP59防水的机型。

荣耀Magic V Flip2系列于8月21日在荣耀商城和各大授权电商平台开启预售，8月28日10：08正式开售。晨曦紫、月影白、钛空灰配色售价5499元(12GB+256GB)、5999元(12GB+512GB)、6499元(12GB+1TB)，高定款售价7499元(16GB+1TB)。