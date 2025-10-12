2025 vivo¿ª·¢Õß´ó»á£º×ÔÑÐÀ¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³3ÕýÊ½·¢²¼
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿2025Äê10ÔÂ10ÈÕ£¬vivo¿ª·¢Õß´ó»á(VDC)ÔÚ¹ã¶«ÉîÛÚ³É¹¦¾Ù°ì¡£±¾½ì´ó»áÒÔ¡°Í¬ÐÄ•Í¬ÐÐ¡±ÎªÖ÷Ìâ£¬·¢²¼ÁËÈ«ÐÂµÄ×ÔÑÐÀ¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³3(BlueOS 3)£¬²¢ÃæÏò¹ã´ó¿ª·¢Õß»ã±¨ÁËvivoÔÚÉúÌ¬ºÏ×÷¡¢°²È«¡¢ÈËÎÄµÈ·½ÃæµÄ×îÐÂ³É¹û¡£ÔÚÀ¶ºÓ·Ö»á³¡£¬vivo»Ø¹ËÁË¹ýÈ¥3Äê¼äÀ¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³µÄÑÐ·¢Â·¾¶£¬´ÓÖÇ»Û¡¢Á÷³©¡¢°²È«Èý´óÎ¬¶È½éÉÜÁËvivoÔÚÖÇ»Û²Ù×÷ÏµÍ³ÑÐ·¢·½ÃæµÄ·¢Õ¹ÏÖ×´ºÍÎ´À´·½Ïò¡£
À¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³ 3 £ºÍóÉÏ´´ÐÂÌåÑé
vivoÀ¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³²úÆ·×Ü¼à ÓÚö©
ÔÚ¼´½«·¢²¼µÄvivo WATCH GT2ÉÏ£¬À¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³3ÔÚÏµÍ³Á÷³©ÐÔ¡¢ÖÇ»Û·þÎñ¡¢ÔË¶¯½¡¿µ¡¢¶àÉè±¸»¥Áª¼°Ó¦ÓÃÉúÌ¬µÈºËÐÄÁìÓò³ÖÐø´´ÐÂ£¬´øÀ´È«ÐÂµÄÍóÉÏ´´ÐÂÌåÑé¡£
ÏµÍ³Éè¼Æ·½Ãæ£¬ÆäAOD±íÅÌ²ÉÓÃ¡°Ò»¾µµ½µ×¡±¶¯»£¬ÊµÏÖÎÞ¸îÁÑ¸ÐµÄÊÓ¾õÁ¬¹áÌåÑé;Í¨¹ýÉ«²Ê±êÊ¶Óë¶¯Ð§½áºÏ£¬Ç¿»¯³¡¾°·ÕÎ§ÓëÐÅÏ¢Ê¶±ð£¬ÅäºÏ¶Ñµþ²¼¾ÖÓëÄ£ºýÐ§¹û£¬ÓªÔìÁ¢Ìå¿Õ¼ä¸Ð£¬ÐÅÏ¢²ã¼¶¸üÇåÎú¡£¹¦ÄÜ·½Ãæ£¬ÐÂÔöÈ¼Ö¬ÅÜ¡¢ÇáÂÉÒûÊ³¹ÜÀí¹¤¾ß£¬°ïÖúÓÃ»§¿ÆÑ§ÔË¶¯¡¢¹æÂÉÒûÊ³;À¶ÐÄÐ¡VÉý¼¶ÁËÁ¬Ðø¶Ô»°ÄÜÁ¦£¬¿É»ùÓÚ¶ÔÉÏÏÂÎÄµÄÀí½âºÍ¼ÇÒä½â´ðÓÃ»§ÎÊÌâ£¬Ö§³Ö¸ü·á¸»µÄÈý·½Ó¦ÓÃ¼¼ÄÜ;¡°ÅöÒ»Åö¡±¹¦ÄÜÖ§³Ö±íÅÌÒ»Åö´«ÊäÓëÊÓÆµÒ£¿Ø²¥·Å£¬²Ù×÷±ã½Ý¸ßÐ§¡£µÚÈý·½Ó¦ÓÃÊýÁ¿³ÖÐøÍ»ÆÆ£¬¸²¸Ç³öÐÐ¡¢°ì¹«¡¢ÓéÀÖµÈ¸ßÆµ³¡¾°£¬ÊÖ±íÓ¦ÓÃÉÌµê¼æÈÝAndroidÓëiOSÉúÌ¬£¬Ö§³Ö¶à¿î³µÔ¿³×¼°Ð¡ÓÎÏ·¡£±íÅÌÉè¼ÆÊ¦Æ½Ì¨Ìá¹©Ô¤ÀÀÉú³É¡¢¹¦ºÄ¼ì²â¡¢¸ñÊ½ÐÞÕýµÈ¹¦ÄÜ£¬ÖúÁ¦´´×÷Õß¸ßÐ§Êä³ö¸öÐÔ»¯ÄÚÈÝ¡£
À¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³ ¡Á Ð¡ÑÅAI£º´òÔìÖÇÄÜ»¯ÊÕÌýÌåÑé
Ï²ÂíÀÑÅIoT²úÑÐ¸ºÔðÈË ´÷ÐËÌÎ
À´×ÔÏ²ÂíÀÑÅµÄIoT²úÑÐ¸ºÔðÈË´÷ÐËÌÎ½éÉÜÁËÀ¶ÐÄÐ¡VÓëÏ²ÂíÀÑÅAIÖÇÄÜÌå¡°Ð¡ÑÅ¡±µÄºÏ×÷½øÕ¹£ºË«·½Î§ÈÆ¡°ÌýÇ° ¨C ÌýÖÐ ¨C Ìýºó¡±È«³¡¾°£¬ÎªÓÃ»§´òÔì ¡°±ßÌý±ßÎÊ¡¢¼´Ê±»¥¶¯¡±µÄ¸öÐÔ»¯¸ßÐ§ÊÕÌýÌåÑé¡£
Ë«·½»ùÓÚÉî¶ÈÐÍ¬ÍÆ³öÈ«ÐÂÓïÒô½»»¥Ä£Ê½£¬Ö§³Ö¶àÂÖ¶Ô»°¡¢ÓïÒåÀí½âÓë¸ß¹âÌáÁ¶£¬ÓÃ»§¿ÉËæÊ±ÌáÎÊ½ÚÄ¿ÄÚÈÝ£¬ÏµÍ³¼´¿ÌÉú³É¾«×¼»Ø´ð£¬²¢ÍÆ¼öÏà¹Ø×¨¼»òÆ¬¶Î¡£½áºÏÀ¶ºÓ¿¨Æ¬ÄÜÁ¦£¬·þÎñ¿ÉÔÚÊÖ±í¸ºÒ»ÆÁ¡¢ÊÖ»ú×ÀÃæ¡¢ËÑË÷µÈ¶à³¡¾°ÖÇÄÜ·Ö·¢£¬³¿¼ä×ÊÑ¶Ì§Íó¼´´ï£¬ÖúÃßµçÌ¨Ò»¼ü³©Ìý£¬ÔË¶¯°éËæ¸üËæÐÄËùÓû¡£
Í¨¹ý´óÄ£ÐÍÔ¤ÅÐÓÃ»§ÐèÇó£¬Ð¡ÑÅAIÊµÏÖÁË¸öÐÔ»¯ÄÚÈÝÍÆ¼öÓëÎÞ·ì¿ç¶ËÁ÷×ª¡£ÓÃ»§¿ÉÍ¨¹ýÀ¶ÐÄÐ¡VÖ±½Óµã²¥¡¢¿ØÖÆ²¥·Å¡¢»ñÈ¡½ÚÄ¿´ó¸Ù£¬ÏíÊÜ¸ßÐ§¡¢³Á½þµÄÒôÆµ·þÎñ¡£¸ÃºÏ×÷±êÖ¾×Å³¤ÒôÆµÉúÌ¬ÕýÊ½ÂõÈëÖ÷¶¯Ê½¡¢³¡¾°»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯µÄÐÂ½×¶Î£¬Îª¿ª·¢ÕßÌá¹©¿É¸´ÓÃµÄÖÇ»Û·þÎñÄ£°å£¬ÍÆ¶¯ÒôÆµÓ¦ÓÃ´Ó¡°±»¶¯²¥·Å¡±Ïò¡°Ö÷¶¯·þÎñ¡±½ø»¯£¬È«ÃæÉý¼¶ÓÃ»§µÄÌý¾õÌåÑéÓë½»»¥Ð§ÂÊ¡£
ÃæÏò¸ü¶àAIÔÉúÉè±¸£¬À¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³µÄ¼¼ÊõÓëÄÜÁ¦Ì½Ë÷
vivoÏµÍ³¼Ü¹¹×¨¼Ò ÕÅÒã
AIÔÉúÉè±¸ÕýÓÀ´Ç°ËùÎ´ÓÐµÄ¿ìËÙ·¢Õ¹£¬×÷ÎªvivoÃæÏòÍ¨ÓÃÈË¹¤ÖÇÄÜÊ±´ú×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄÖÇ»Û²Ù×÷ÏµÍ³£¬À¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³Ê¼ÖÕ¼á³ÖÇ°Õ°²¼¾ÖÓë¼¼Êõ´´ÐÂ£¬³ÖÐøÑÐ·¢ºÍ´¢±¸Ïà»ú¡¢¶àÃ½Ìå¡¢AIÏµÍ³¡¢µÍ¹¦ºÄ¡¢»¥Áª»¥Í¨µÈ¹Ø¼üÄÜÁ¦£¬ÎªAGIÊ±´úµÄÈ«Ãæµ½À´×öºÃ×¼±¸¡£
À¶ºÓÏà»ú¿ò¼Ü½«AIÓëÓ°ÏñËã·¨Ç°ÖÃ´¦Àí£¬µ÷ÓÃÁ´Â·¾«¼ò¸ßÐ§£¬ÏÔÖøÌáÉýÏìÓ¦ËÙ¶ÈÓëÊ¶±ð×¼È·ÂÊ£¬Ïà»úÆô¶¯¸ü¿ì£¬Â¼ÏñÊ±³¤¸ü¾Ã;À¶ºÓ¶àÃ½Ìå¿ò¼ÜÊµÏÖ¸üµÍÑÓÊ±µÄÒôÆµ·þÎñºÍ¸ü¸ßÐÔÄÜµÄ±à½âÂë·þÎñ£¬Ê¹ÏµÍ³¾ß±¸¿Õ¼äÒôÆµ¡¢AIÓïÒô½»»¥¡¢¶àÃ½Ìå¸ßÖÊÁ¿µÍÑÓÊ±´«Êä£¬ÒÔ¼°¸ß·Ö±æÂÊ¡¢¸ßÖ¡ÂÊ²¥·ÅÂ¼ÖÆµÈÄÜÁ¦¡£À¶ÐÄ´óÄ£ÐÍÔÚ¶Ë²à½øÐÐÁË´ó·ùÉý¼¶£¬¼æ¹Ë¿ìËÙÏìÓ¦¡¢ÒþË½°²È«Óë¸öÐÔ»¯ÊÊÅä;À¶ºÓAgent¿ò¼Ü×÷Îª¶Ë²àÖÇÄÜÌå»ù×ù£¬¿ª·Å20ÓàÖÖÏµÍ³ÄÜÁ¦£¬Ö§³Ö¿ç¶Ë¹²ÏíÓë¸´ÔÓ³¡¾°µÄÈ«Á÷³ÌÐ×÷;À¶ºÓÒ»Ö±ÒÔÀ´µÄµÍ¹¦ºÄÓÅÊÆ£¬Ô´×Ô¡°¾«´òÏ¸Ëã¡±ÖÇ»ÛµÄ¹¦ºÄ¹ÜÀí×ÓÏµÍ³£¬ÒÔ¼°´ÓÄÚºËµ½ÏµÍ³¿ò¼ÜÊ¼ÖÕ¼á³Ö¡°µÍÓ²¼þ×ÊÔ´¿ªÏú¡±µÄÉè¼ÆÀíÄî£¬ÊµÏÖ¸ßËãÁ¦ºÍµÍ¹¦ºÄµÄÆ½ºâ¡£BlueXlink¿ª·ÅÖÇÁª¼¼ÊõÖ§³Ö¿çÆ½Ì¨²¿Êð£¬¾ß±¸·Ö²¼Ê½Êý¾Ý¡¢·Ö²¼Ê½Ó²¼þºÍ·Ö²¼Ê½µ÷¶ÈµÄ¿ç¶ËÐÍ¬Ò»Ìå»¯·Ö²¼Ê½·þÎñ£¬Éè±¸·¢ÏÖÓëÁ¬½ÓËÙ¶ÈÌáÉý20%£¬Êý¾Ý´«ÊäËÙÂÊ×î¸ßÌáÉý90%£¬Îª¿çÉúÌ¬»¥ÁªÌá¹©¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß¿É¿¿Á¬½Ó±£ÕÏ¡£
À¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³¡¸ÌìÉú¸üÁ÷³©¡¹µÄ±³ºó£ºÀ¶ºÓÁ÷³©ÒýÇæ¼¼Êõ½âÎö
vivoÏµÍ³¼Ü¹¹×¨¼Ò Ú÷Æ½
À¶ºÓÁ÷³©ÒýÇæÊÇ´Ó²Ù×÷ÏµÍ³È«Õ»¼¼ÊõÊÓ½Ç³ö·¢£¬¾Û½¹¼ÆËã¡¢´æ´¢¡¢ÏÔÊ¾µÈ·½Ãæ¹¹½¨µÄ¸ßÐÔÄÜºËÐÄ¼¼Êõ£¬×î´ó»¯ÀûÓÃÈíÓ²¼þ×ÊÔ´£¬´øÀ´¡°ÌìÉú¸üÁ÷³©¡±µÄÓÃ»§ÌåÑé¡£
¼ÆËã²ãÃæ£¬Í¨¹ý³¬¼¶Ð³Ì¼¼Êõ½µµÍÏµÍ³µ÷¶È¿ªÏúºÍ×ÊÔ´Õ¼ÓÃ£¬³ä·ÖÊÍ·ÅÐ¾Æ¬Ç±ÄÜ;´æ´¢·½Ãæ£¬ÓÅ»¯IOµ÷¶ÈÓë»º´æ·ÖÅä²ßÂÔ£¬ÌáÉý¶ÁÐ´ÎÈ¶¨ÐÔ;ÏÔÊ¾·½Ãæ£¬»ùÓÚ³¬¼¶äÖÈ¾Ê÷¼¼ÊõÊµÏÖ·þÎñ¶ËäÖÈ¾¼Ü¹¹£¬¼õÉÙÄÚ´æÕ¼ÓÃ£¬½µµÍGPU¸ºÔØºÍ¹¦ºÄ£¬½áºÏVulkan¡¢LTPO¡¢ÎïÀí¶¯Ð§ÓëÍ³Ò»¶¯»ÒýÇæ£¬ÊµÏÖ¸üÒ»ÖÂ¡¢¿É´ò¶Ï¡¢¿¹¿¨¶ÙµÄÊÓ¾õ·´À¡¡£
¶àÃ½ÌåÒýÇæÕûºÏÒôÆµ¡¢±à½âÂëÓë²¥·Å·þÎñ£¬½µµÍÂ¼Ïñ¹¦ºÄºÍÒôÆµ²¥·ÅÑÓ³Ù£¬ÌáÉýÅÄÕÕ³öÍ¼ËÙ¶È;ÒôÆµÁ´Â·ÓÅ»¯È·±£´¥¿ØÏìÓ¦ÁéÃô£¬Òô»Í¬²½¾«×¼¡£
À¶ºÓÁ÷³©ÒýÇæÕûÌ×¼¼ÊõÌåÏµÍ¨¹ýµ×²ã¸ßÐ§ÐÍ¬£¬ÔÚÓ¦ÓÃÆô¶¯¡¢Ò³Ãæ»¬¶¯¡¢¶¯Ð§³ÊÏÖµÈ·½ÃæÊµÏÖÈ«·½Î»Á÷³©Éý¼¶£¬Îª¶àÄ£Ì¬½»»¥Óë¸´ÔÓÈÎÎñ´¦ÀíÌá¹©¼áÊµÐÔÄÜÖ§³Å¡£
ÃæÏòRustÉúÌ¬ÏµÍ³µÄÖÊÁ¿±£ÕÏ¼°Ö§³Å¼¼ÊõÑÐ¾¿
ÄÏ¾©´óÑ§¼ÆËã»úÑ§Ôº ÑàÑÔÑÔ
À¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³È«Õ»Ê¹ÓÃRustÓïÑÔ±àÐ´¡£Ãæ¶ÔÕâÖÖÓ¦ÓÃÈÕÒæ¹ã·º¡¢µØÎ»Óú·¢¹Ø¼üµÄÏµÍ³¼¶¿ª·¢ÓïÑÔ£¬ÄÏ¾©´óÑ§¼ÆËã»úÑ§ÔºµÄÑàÑÔÑÔÍ¨¹ýÉî¶ÈÈÚºÏ¾²Ì¬·ÖÎö¡¢ÐÎÊ½»¯ÑéÖ¤ºÍ×Ô¶¯»¯²âÊÔ£¬ÎªRust¿ª·¢µÄÏµÍ³°²È«ÐÔ¡¢²¢·¢ÎÈ¶¨ÐÔÓëÄÚ´æ°²È«Ìá¹©ÁËÐÐÒµÁìÏÈµÄ±£ÕÏ·½°¸¡£
Æ½Ì¨ÕûºÏÉúÌ¬¼¶Êý¾Ý£¬Ö§³ÖCVEÓ°Ïì·¶Î§¿ÉÊÓ»¯¡¢Ê±¼äÖá»ØËÝÓë°æ±¾Ìø×ª£¬°ïÖú¿ª·¢ÕßÆÀ¹ÀÏîÄ¿·çÏÕ¡£ÍÅ¶ÓÑÐ·¢Crates Pro²å¼þ£¬Í¨¹ýÓïÁÏ¿â·ÖÎöÓë´øÈ¨APIÒÀÀµÍ¼¹¹½¨£¬½áºÏÄ£ºý²âÊÔ·¢ÏÖÇ±ÔÚÈ±ÏÝ²¢ÍÆ¶¯ÐÞ¸´¡£C2RustXWÏîÄ¿Ì½Ë÷»ùÓÚ³ÌÐò½á¹¹¸ÐÖªµÄ´óÄ£ÐÍ´úÂë×ªÒë¼¼Êõ£¬ÌáÈ¡CÓïÑÔº¯Êý½Ó¿ÚÓëµ÷ÓÃÂß¼£¬Òýµ¼´óÄ£ÐÍÉú³ÉÓïÒåÒ»ÖÂµÄRust´úÂë£¬²¢Í¨¹ý¾²Ì¬·ÖÎöÓë»ìºÏÐÞ¸´²ßÂÔ½â¾öËùÓÐÈ¨ÎÊÌâ¡£Í¬Ê±¿ªÕ¹Rustc±àÒëÆ÷²âÊÔÑÐ¾¿£¬ÈË¹¤Éó²é½üÈýÄêissue±¨¸æ£¬Ëø¶¨Êý¾ÝÀàÐÍ¡¢·ºÐÍ¡¢TraitsµÈÒ×´íÌØÐÔ£¬ÖúÁ¦RustÉçÇøÍêÉÆ±àÒëÆ÷½¡×³ÐÔÓë¿ª·¢ÕßÌåÑé¡£
À¶ºÓÄÚºËµÄRust¿ªÔ´Êµ¼ù
vivoÈí¼þ¸ß¼¶¹¤³ÌÊ¦ ³ÂÔÌÖÞ
À¶ºÓÄÚºËÊÇvivo»ùÓÚRustÓïÑÔ×ÔÑÐµÄ²Ù×÷ÏµÍ³ÄÚºË£¬¾ß±¸°²È«¡¢ÇáÁ¿¡¢Í¨ÓÃÈý´óÌØÐÔ£¬×îÐ¡¶ÑÄÚ´æÕ¼ÓÃ½ö13KB£¬Ö§³ÖRISC-V¡¢Cortex-M¡¢Cortex-AµÈÖ÷Á÷Ð¾Æ¬¼Ü¹¹£¬¼æÈÝLinux/RTOSÏµÍ³µ÷ÓÃ¼°POSIX±ê×¼£¬¿ÉÒÔÍ¬Ê±ÔËÐÐÔÚÇáÁ¿¼¶MCUºÍ¸ßÅäÖÃAPÉÏ¡£
ÎªÍÆ¶¯RustÓïÑÔÉúÌ¬·¢Õ¹£¬2025Äê7ÔÂ£¬vivoÕýÊ½ÔÚAtomGitÓëGitHub¿ªÔ´À¶ºÓÄÚºË£¬ÊÜµ½¹úÄÚÍâRust¿ª·¢ÕßµÄ¹Ø×¢¡£Ä¿Ç°À¶ºÓÄÚºËÖ§³ÖÁËÔÚÕ×Ò×´´ÐÂ£¬ºãÐþ¿Æ¼¼ºÍÈðÐ¾Î¢µÈ¶à¼ÒÐ¾Æ¬³§ÉÌµÄ¿ª·¢°åÉÏÔËÐÐ¡£Í¬Ê±vivoÁªºÏ¿ª·ÅÔ×Ó¿ªÔ´»ù½ð»á¾Ù°ìµÄµÚÈý½ìÀ¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³´´ÐÂÈüÒ²ÕýÔÚ½øÐÐÖÐ£¬ÉèÁ¢70ÍòÔª½±½ð³Ø£¬ÒÔC2RustÏîÄ¿¼¶×ªÒë¹¤¾ßÈüÌâ¾Û½¹¹¥¹ØRustÉúÌ¬ÐÐÒµÄÑÌâ¡£Î´À´£¬vivo½«³ÖÐøÐ¯ÊÖ»ù½ð»á¡¢¸ßÐ£ºÍÐÐÒµ¿ª·¢Õß»ï°é£¬¹²Í¬ÍÆ¶¯RustÈíÓ²¼þÉúÌ¬µÄ·¢Õ¹¡£
ÖÇ»Û·þÎñÎÞ±ß½ç ÖÇÇýÀ¶ºÓÐÂÊÆÄÜ
vivoÀ¶ºÓÉúÌ¬¸ß¼¶²úÆ·¾Àí ÉêÊéÈó
À¶ºÓÉúÌ¬ÖÂÁ¦ÓÚ´òÔìÓÃ»§Óë¿ª·¢Õß¹²Ó®µÄÖÇ»Û·þÎñÉúÌ¬¡£À¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³»ùÓÚÒâÍ¼¿ò¼Ü£¬ÊµÏÖ¶ÔÓÃ»§ÐèÇóµÄ¾«×¼Ê¶±ð£¬²¢ÖÇÄÜÆ¥Åä·þÎñ¡£À¶ºÓÖÇ»Û·þÎñÐÎÌ¬º¸ÇÀ¶ºÓÓ¦ÓÃ¡¢·þÎñ¿¨Æ¬¡¢¿ìÓ¦ÓÃÓëÖÇÄÜÌå£¬Í¨¹ý¶àÖÖ·þÎñÐÎÌ¬½áºÏ´óÄ£ÐÍ£¬ÍÆ¶¯ÉúÌ¬´Ó¡°ÒÔÓ¦ÓÃÎªÖÐÐÄ¡±ÂõÏò¡°ÒÔÒâÍ¼ÎªÖÐÐÄ¡±¡£Æ½Ì¨»¹Ö§³ÖÒ»´Î¿ª·¢¶à¶Ë¡¢¶àÈë¿Ú²¿Êð£¬¸²¸ÇÊÖ»ú¡¢Æ½°å¡¢ÕÛµþÆÁÓëÊÖ±í£¬´Ó¶ø½µµÍ¿ª·¢ÕßÊÊÅä³É±¾¡£
À¶ºÓÉúÌ¬»¹Ìá¹©ÁËÍêÉÆµÄ¿ª·¢Ì×¼þ£¬°üÀ¨À¶ºÓ SDK¡¢À¶ºÓ Studio¡¢Éè¼ÆÊ¦Æ½Ì¨¡¢¿ª·¢ÎÄµµ¡£Æ½Ì¨³ÖÐøÌá¹©·á¸»µÄ API¿ª·ÅÄÜÁ¦£¬ÖúÁ¦¸ßÐ§ÂÊ¿ª·¢;À¶ºÓStudio ÐÂÔöÁË±àÂëÖÇÄÜÌåµÈ¹¦ÄÜ£¬ÈÃ¿ª·¢¸ü¸ßÐ§¡¢¸üÖÇÄÜ;Éè¼ÆÊ¦Æ½Ì¨ÔòÔò·½±ãÉè¼ÆÊ¦¸üºÃµÄ²ÎÓë±íÅÌÉúÌ¬¡£
À¶ºÓÖÇ»Û·þÎñÉúÌ¬»¹Îª¿ª·¢ÕßÌá¹©Á÷Á¿·ö³Ö¡¢ÏßÏÂÍÆ¹ãÓë¼¤ÀøÕþ²ß£¬ÎªÆä´øÀ´¾«×¼¡¢¼òµ¥¡¢¸ßÐ§µÄ¿ª·¢ÌåÑéºÍ×ª»¯Ð§¹û¡£È«·½Î»Æ½Ì¨×ÊÔ´Í¶Èë£¬¹²½¨ÉúÌ¬·±ÈÙ¡¢¹²ÏíÉÌÒµ³É¹û¡£
¸ßµÂ¿Õ¼äÖÇÄÜ ¡¤ ÈÃAIoTÉè±¸¸ü¶®³öÐÐ
¸ßµÂ¿ª·ÅÆ½Ì¨AIoTÒµÎñÏß²úÆ·¸ºÔðÈË ¶¼ÑÓñ
À´×Ô¸ßµÂ¿ª·ÅÆ½Ì¨µÄAIoTÒµÎñ¸ºÔðÈË¶¼ÑÓñÕ¹Ê¾ÁË¸ßµÂµÄ¿Õ¼äÖÇÄÜ½â¾ö·½°¸¡£
¸ßµÂÍ¨¹ý¡°ÔÆ+¶Ë¡±ÐÍ¬¼Ü¹¹£¬´òÔìÇáÁ¿»¯¡¢³¡¾°»¯¡¢¶àÄ£Ì¬µÄÖÇ»Û³öÐÐ·þÎñ¡£ÔÚÖÇÄÜÊÖ±í¶ËÖ§³ÖÀëÏßµØÍ¼/ÔÚÏßµ¼º½ÎÞ·ìÇÐ»»;Ò»¼ü½Ð³µ¹¦ÄÜ½«³µÅÆ¡¢ETA¡¢½Ó¼Ý×´Ì¬ÊµÊ±Í¬²½ÖÁÍóÉÏ;Í¬Ê±ÈÚºÏ½¡¿µÊý¾Ý£¬ÔÚÅÜ²½¡¢ÆïÐÐÖÐÊµÏÖÐÄÂÊÓëÂ·ÏßÁª¶¯£¬´òÔì¡°½¡¿µ+³öÐÐ¡±Ò»Ìå»¯ÌåÑé¡£
¸ßµÂ»¹ÔÚARÑÛ¾µ¶ËÍÆ³öµ¼º½HUD¡¢¶¯Ì¬ÊÂ¼þÌáÐÑ¡¢¶àÄ£Ì¬¡¢¿Õ¼ä¶¨Î»ÓëÉî¶È¼ìË÷Îå´óÄÜÁ¦£¬ÊÊÅä²»Í¬Ó²¼þÐÎÌ¬£¬Âú×ã²»Í¬ÐèÇó¡£ÒÀÍÐ¸ßµÂ×ÔÑÐµØÍ¼ÒýÇæ¡¢È«Á¿³öÐÐÊý¾ÝÓë¡°Ð¡¸ßÀÏÊ¦¡±¿Õ¼ä¾ö²ßÒýÇæ£¬¹¹½¨¸ÐÖª¡¢ÈÏÖª¡¢·þÎñÈý²ãÄÜÁ¦¶ÑÕ»£¬´òÍ¨´Óµ¼º½µ½±¾µØÉú»î¡¢´Ó³ÇÊÐ³öÐÐµ½¿ç³Ç´ó½»Í¨µÄÍêÕûÉúÌ¬¡£Ä¿Ç°ÒÑ¸²¸ÇÒÚ¼¶Éè±¸£¬³ÖÐøÍÆ¶¯¿Õ¼äÖÇÄÜÔÚAIoTÊ±´úµÄÆÕ»ÝÂäµØ£¬ÈÃÉè±¸ÕæÕý¡°¶®»·¾³¡¢¶®ÓÃ»§¡¢¶®·þÎñ¡±¡£
À¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³ÊÖ±í¼¼Êõ´´ÐÂÓë¿ª·¢¸³ÄÜ
vivoÈí¼þ¸ß¼¶¹¤³ÌÊ¦ ËïÎªÀ¤
ÔÚÖÇÄÜÊÖ±íÉÏ£¬À¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³3»ùÓÚÒâÍ¼¿ò¼Ü¹¹½¨ÖÇ»Û·þÎñÉúÌ¬£¬À¶ÐÄÐ¡Vµ×²ã¼¯³É¶à´óÄ£ÐÍÓëÁìÓòÖÇÄÜÌå£¬¿É¶¯Ì¬µ÷¶È×îÓÅ×ÊÔ´ÏìÓ¦ÓÃ»§×ÔÈ»ÓïÑÔÖ¸Áî£¬ÊµÏÖÁ¬Ðø¶Ô»°Óë¾«×¼·þÎñÆ¥Åä¡£¡°Ð¡V½¨Òé¡±Ö÷¶¯Ô¤²âÓÃ»§ÐèÇó£¬½áºÏÈÕ³Ì¡¢Î»ÖÃ¡¢Éè±¸×´Ì¬µÈÉÏÏÂÎÄÌá¹©¸öÐÔ»¯ÍÆ¼ö¡£½»»¥Éè¼ÆÉÏ£¬Í¨¹ý¶Ñµþ²¼¾Ö¡¢¸ßË¹Ä£ºýÓëÊµÊ±¶¯Ð§ÓªÔìÁ¢Ìå¿Õ¼ä¸Ð£¬ÐÅÏ¢²ã¼¶¸üÇåÎú;×ÔÑÐÎïÀíÒýÇæÒÑ¿ª·ÅAPI£¬Ö§³Ö¿ª·¢Õß´òÔìÄâÕæµ¯Öé±íÅÌµÈÁé¶¯ÌåÑé¡£
¹¦ºÄ·½Ãæ£¬À¶ºÓ¹¦ºÄ×ÓÏµÍ³½áºÏModemÉî¶ÈÓÅ»¯£¬ÖúÁ¦vivo WATCH GT2ÊµÏÖ¶ÀÁ¢Í¨ÐÅ18Ìì¡¢¹Ø±Õ¶ÀÁ¢Í¨ÐÅ33ÌìµÄ³¬³¤Ðøº½;BlueXlinkÖ§³ÖICCOA¡¢CCCµÈ¶àÐÒéÈÚºÏ£¬ÒÑ½ÓÈë15¸öÆ·ÅÆ³¬200¿î³µÐÍ;BlueStudioÖ§³ÖÀ¶ÑÀÖ±Á¬µ÷ÊÔÓë¶à·Ö±æÂÊ×ÔÊÊÓ¦·½°¸£¬¿ª·¢Ð§ÂÊÌáÉý60%;±íÅÌÉè¼Æ¹¤¾ßÊµÏÖÍÏÀ×§´´×÷ÓëÒ»¼ü·Ö·¢£¬½µµÍ´´×÷ÃÅ¼÷¡£
vivoÕýÒÔÈ«·½Î»¼¼ÊõÖ§³Ö£¬Ð¯ÊÖ¿ª·¢Õß¹²½¨·±ÈÙ¡¢¿ª·ÅµÄÀ¶ºÓÊÖ±íÉúÌ¬¡£
À¶ºÓ²Ù×÷ÏµÍ³3.0ÑÓÐøÁË×ÔÑÐÄÚºË¡¢ÇáÁ¿¼Ü¹¹ÓëÈ«Õ»Rust¼Ü¹¹µÄºËÐÄÀíÄî£¬¼á³ÖÃæÏòAIÔÉúÉè±¸µÄµ×²ãÖØ¹¹£¬Éî»¯¶àÄ£Ì¬¸ÐÖª¡¢¶Ë²àÖÇÄÜÓëµÍÊ±ÑÓÓÅ»¯¡£±£³ÖÁËÔÚÐÔÄÜ¡¢°²È«ÓëÉúÌ¬ÉÏµÄÁìÏÈÓÅÊÆ£¬Óë¿ª·¢Õß²»¶Ï´´Ôì¡¢ÍêÉÆÖÇ»Û²Ù×÷ÏµÍ³½â¾ö·½°¸µÄÆÚ´ýÔ¸¾°¡£Î´À´£¬vivo½«Óë¿ª·¢Õß¼ÌÐøÍ¬ÐÄÍ¬ÐÐ£¬³ÖÐø·¢Õ¹ºÍÍêÉÆ¸ü¿ª·ÅµÄÀ¶ºÓ¡£
