新年拍照神器推荐―OPPO Find X7 Ultra

【天极网手机频道】每到过新年的时候，小编相信最有用的就是手机了。一台好的手机不仅可以帮助你记录下和家人在新年的点点滴滴，还可以在抢红包的时候大展身手!今天我就要给大家推荐一款新年拍摄神器――那就是OPPO在今年年初才刚刚发布的OPPO Find X7 Ultra!

OPPO Find X7 Ultra这次背后采用了四颗镜头的设计，并且这次还有着Xpan增加多摄功能的支持。详细来看，OPPO Find X7 Ultra为用户提供了14mm、23mm、65mm、135mm 不同焦段的变焦范围，配合上独一无二的宽幅视角，可以表现出独特视角下的世界，其实说的通俗易懂一些就是让照片或者视频更有电影感。

OPPO Find X7 Ultra也是做到了安卓手机阵营的第一次视频功能首发!OPPO Find X7 Ultra在安卓手机上率先做到了全焦段杜比视频拍摄体验。大家注意这个视频拍摄体验可是全焦段的哦，其他很多友商产品都只有主摄支持杜比视频拍摄。最后，OPPO Find X7 Ultra还为 Xpan 重构了影像处理链路，引入超光影图像引擎的先进计算，提升各焦段画面的清晰度、纯净度，以及光影和色彩表现。

售价方面：Find X7拥有四个版本，12GB+256GB版售价3999元，16GB+256GB版售价4299元，16GB+512GB版售价4599元，16GB+1TB版售价4999元。 Find X7 Ultra拥有三个版本，售价5999元起。