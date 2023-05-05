天玑9200+旗舰芯5月10日如约而至，iQOO Neo8 Pro或为首发

【天极网手机频道】联发科将于5月10日发布旗舰进阶SoC芯片“天玑9200+”，虽然预热海报上并没有太多信息，不过“强悍，性能至上”的字眼多少都暗示着这颗芯比上一代更加强悍，再次引起热议。

据了解，作为天玑9200的升级款，天玑9200+由1颗Cortex X3超大核、3颗Cortex A715大核和4颗Cortex A510小核组成，CPU主频分别为3.35GHz、3.0GHz和2.0GHz，GPU方面采用immortalis-G715 MC11核心，性能表现值得期待。

上一代天玑9200处理器强悍性能懂的人都懂，去年12月安兔兔旗舰性能榜单中搭载了天玑9200芯片的vivo X90就打败了一众搭载骁龙8+Gen1的机型登顶榜首，成为安卓天花板。天玑9200芯片集成170亿晶体管，成为业界首款采用台积电第二代4nm工艺技术的处理器，采用一颗3.05GHz的X3超大核，三颗2.85GHz的A715大核以及四颗1.8GHz的A510小核组成三丛集架构设计。采用Immortalis-G715 MC11的GPU，在GeekBench 5中相较天玑9000在CPU单核性能方面有着12%的提升，多核方面有着10%的提升，同时散热能力提升10%，相同性能下功耗降低25%。当时vivo X90系列在同档位产品中都具备着较为出色的性能水平，无论对于日常用机体验，还是高负载游戏场景，其均能扛得住考验，给用户带来精彩纷呈的性能体验。

另外，网上曝光一组搭载了天玑9200+旗舰芯的安兔兔跑分图，跑分成绩达到了1368597分，其中CPU成绩为298850分，GPU成绩为594203分，MEM成绩为263503分，UX成绩为212041分。而在Geekbench平台中，该机的单核和多核测试成绩分别为2121和5655。网传这款机型是或为iQOO Neo8 Pro。

根据此前曝光的消息，全新的iQOO Neo8系列将采用一块6.78英寸的1.5K直屏和曲面屏，支持高频调光，硬件上除了骁龙8+和天玑9200+处理器为，该系列机型最高还将辅以16GB内存，LPDDR5X规格，提供512GB大容量版本，后续可能会新增16GB+1TB的超大存储组合，在游戏和性能等方面表现非常给力。此外，iQOO Neo8 Pro还将支持120W闪充大电池，内置5000mAh大容量电池，且配备5000万大底主摄，整体配置是非常值得期待的，预计也将会是5月份发布。

除了iQOO Neo8 Pro，近日vivo新增的一款vivo X90s也将搭载天玑9200+芯片。据悉vivo X90s配有1260x2800分辨率居中挖孔屏，拥有12GB内存，运行Android 13系统。

如果此次爆料是真实的话，不管是iQOO Neo8系列还是vivo X90s，主要就侧重于性能方面，通过配置更新来提升用户的整体体验。同时，在大内存需求趋势下，两款机型也提供了大内存版本供用户选择，能够满足用户更多样化的选择需求。