延续 Reno 轻薄基因，OPPO Reno 11系列打造手感的新巅峰

作为手机行业的常青树，OPPO Reno系列一直以来都是行业内的极受欢迎的手机。而持续畅销的背后，离不开Reno系列在美学与手感上的极致追求。近日，OPPO发布了Reno 11系列并且在握持感和机身厚度上再次升级，为我们带来了颜值和手感兼得的诚意之作。Reno11 系列延续 Reno 轻薄基因，更在薄至 7.59mm 的机身内容纳至多 4800mAh 澎湃能量，打造轻薄长续航的新标杆，强大实力，“轻”而易举。

天极网了解到，此次OPPO Reno11 系列采用 3D 双曲面设计，精心设计的曲面弧度将屏幕、中框与背板和谐衔接为一体，打造流畅的视觉效果和更贴合的握持体验。Reno 史上最窄的中框和74mm 握手曲线设计，共同缔造了 Reno 手感的新巅峰。

在智能手机日渐臃肿时代，坚持更好手感的Reno系列始终是轻薄异类。它总是以轻巧的设计，去唤醒用户对潮流活力的追求。全新 Reno11 系列采用小巧精致的机身设计，提供舒适自在的日常握持体验，同时容纳强大续航能量，演绎优雅格调与实用主义的巧妙平衡。

不仅于此，Reno11 系列还全系搭载全焦段三摄，全系配备 2 倍单反级人像摄像头，首次搭载单反级人像模式，解锁更多氛围感拍摄技巧。专业的 47mm 焦段具备单反级自然透视，更带来无视杂乱背景的便捷构图体验。3200 万高像素也带来更高解析力。Reno11 系列首发搭载 ColorOS 14，不仅集合多项流畅黑科技，还凭借全新的「内存无损压缩」技术大幅减少应用对存储空间的占用。

Reno 11 搭载了 Find X6 系列同款动态光影屏，配合光子矩阵显示技术，带来更加接近人眼真实所见的画面。OPPO 独家的长寿闪充技术，可在零下 20℃ 的极寒环境下快速充电，历经四年使用后电池容量不低于80%，让稳健的续航表现更加持久。目前，OPPO Reno11 系列已经正式发布并开启预售，近期有换新需求的朋友不妨多多关注。