【天极网手机频道】作为年轻人追捧的潮流影像系列，OPPO Reno14 凭借精致设计与专业影像圈粉无数，但“动态拍摄不够出彩”、“自拍难兼顾人与景”等痛点，在全新Reno15 系列中一一解决。11月17日19:00，OPPO Reno15系列将在成都正式发布，这款以Balletcore运动芭蕾风为设计灵感的新品，早已凭借颜值与配置双重亮点引起广大用户期待。

OPPO Reno15系列的主推色“星光蝴蝶结”通过全息光刻工艺打造的裸眼3D纹理，在发丝级玻璃背板上呈现立体丝带与蓬蓬纱质感，搭配闪光砂镀膜勾勒的银边，完美契合当下流行的运动芭蕾风;铝合金喷砂中框搭配一体冷雕玻璃工艺，火山口镜组与背板无缝衔接，既保证了205g 轻薄手感，又尽显精致质感，6.78 英寸大屏也能轻松单手操作。

正面1.15mm 极窄四等边直屏创下OPPO最窄边框记录，120Hz自适应刷新率搭配10.7亿色显示，追剧、回放实况视频时沉浸感拉满，直屏设计还避免了操作误触的烦恼。

影像升级是Reno15 系列的核心亮点，彻底告别拍摄“小遗憾”。2亿像素超清主摄让实况照片封面清晰度跃升至 25MP，静态与动态细节完美对齐;更有趣的是“出圈实况拼图”功能，无需第三方软件，只需要在相册内即可完成拍摄―拼图―分享全链路，社交平台分享更具创意。

Reno15 Pro内置Reno系列史上最大的电池，搭配80W超级闪充，日常使用毫无续航焦虑;天玑8450处理器搭配潮汐引擎，《王者荣耀》等游戏可稳定120FPS超级帧率，配合超级HDR技术，游戏体验沉浸流畅。全新 ColorOS 16 系统带来极致流畅操作，原子组件让常用功能一键直达，小布记忆还能智能生成视频摘要，日常使用更高效。

从潮流外观到影像创新，从续航升级到系统优化，OPPO Reno15系列用 “既要又要还要”的全能表现，回应了年轻人的多元需求。目前发布会已进入倒计时最后1天，更多惊喜细节、具体售价即将揭晓。