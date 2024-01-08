OPPO发布年度旗舰Find X7 ，打造全面超越Pro的旗舰标杆

2024年1月8日，深圳――OPPO今天发布全面超越 Pro 的封神旗舰 Find X7，以全新一代同心寰宇设计，全新超光影三主摄实现的哈苏全焦段大师影像，OPPO 自研潮汐架构所释放的超强性能，以及超明亮超护眼的新一代钻石屏，再度革新行业的旗舰标准，为消费者提供最高水平的封神旗舰体验。全新一代 OPPO Find X7 标准版 3,999 元起售，1月8日 16:30开启预定，1月12日10:00全面开售。

OPPO首席产品官刘作虎表示：“Find X7不仅影像超Pro，而且性能、AI体验、屏显、国际出行体验都超Pro，以全方位无死角和肉眼可见的强大，树立真正全面超越Pro的旗舰标杆。”

全新一代同心寰宇设计，超越Pro的精致与意境

OPPO Find X7将强大影像与东方美学完美结合，诠释新一代同心寰宇设计。参考专业相机镜头的全棱线设计，Find X7 有序和谐地呈现全新一代强大的全主摄影像系统，并通过独特的高定工艺将立体光影铭刻于寰宇之上。经典的哈苏印记配合影像铭文与光影纹理，将精致的细节烘托出非凡质感。OPPO独有的三段式按键也来到Find X7 ，在拨动之间演绎机能与美学的交融。

Find X7 推出全新的海阔天空配色。珠光白玻璃与深蓝荔枝纹素皮的搭配，描绘广阔的天地与心境，致敬踏浪而行的勇气，以及向前一步海阔天空的美好祝愿。Find X7 系列还延续了标志性的大漠银月设计，以金属质感的玻璃配合棕色大荔枝纹素皮，带来低调的专业与丰富的精致细节。

Find X7 还包括独有的烟云紫与星空黑配色。烟云紫特殊的双曲型纹理结构让玻璃从中间向两侧如同放光一样耀眼，同时雾化过的光芒处理让亮面玻璃也不显露指纹。星空黑配色采用高亮玻璃，带来陶瓷般的高级质感。

Find X7 推出4种全新配色：烟云紫、海阔天空、大漠银月、星空黑

OPPO潮汐架构 x MediaTek天玑9300，超越Pro的性能释放

Find X7 搭载 OPPO 自研的潮汐架构，通过将性能研究深入到芯片底层，实现异构计算单元的超动态调度，让旗舰手机可以兼具极致的性能释放、极致的能效表现，以及极致的持久稳定，彻底重写了手机芯片的工作方式，重新定义了极限性能的含义。

Find X7 在一系列的性能、续航和稳定性测试中都取得了第一的成绩，代表了目前旗舰的最高性能水准。在安兔兔性能基准测试中，Find X7 获得 2,312,687 分的成绩，是同平台中最强的性能表现。在原神游戏测试中，Find X7 以 60.8fps 的平均帧率带来持久稳定的出色游戏表现。此外，在综合续航测试中，Find X7 也以 9.34 小时的续航成绩，实现了同类型手机最出色的能效表现。

OPPO芯片技术负责人姜波表示：“想做到极致的能效表现，就必须真正懂得芯片的底层运作逻辑。正是源于OPPO在芯片技术领域有深厚的积累，这次在Find X7上我们才能推出革命性的潮汐架构。潮汐架构不仅可以在宏观的应用层面发挥作用，还能深入到更精细的单场景切片中，实现芯片算力的精准调度。它是一个软硬深度定制互锁、高效协作的全新融合技术栈。”

潮汐架构是“双钥匙” 机制下的关键芯片能效技术，在Find X7 上由 OPPO 与联发科技的深度联合开发，并为Find 系列用户带来独享的体验优势。

联发科技董事、总经理陈冠州表示：“Find X7 不光拥有超强的性能，在各项体验上也都无可挑剔，游戏稳帧、超长续航、低功耗控制。OPPO 对天玑9300的能力释放，远超我们的预期，堪称引领行业的极致表现。在 Find X7 上，联发科技与OPPO开启了技术合作的新纪元，我们携手开发了多项定制技术，覆盖性能、游戏、影像、多媒体等多个领域。全大核的天玑9300旗舰芯片，拥有全方位的、强大的生成式 AI 能力，我们用混合式AI计算赋能终端，OPPO Find X7 作为规模化应用70亿大模型的旗舰手机，将为大家带来令人惊艳的生成式AI体验。”

颠覆性 AI 大模型体验，领先不止一代

Find X7是全球首个端侧应用 70 亿参数大语言模型的手机，并且通过端云协同的先进部署，带来了同平台最强的 AI 能力，以及领先不止一代的 AI 体验。

得益于全新的大模型能力，Find X7 带来全新的 AIGC 消除功能。相比同平台其他模型只能支持人体的识别，Find X7 不仅支持超过120类主体的识别与分割，还可以实现发丝级的分割、高达6个的多主体分离，以及超大面积图像的填充与自然生成，极大地拓展了生成式视觉大模型的使用范围与实用性，让用户可以体验到全新一代的图像编辑体验。

此外，Find X7 还带来首个 AI 大模型语音摘要，第一次变革通话体验。相比于其他的10亿参数模型，Find X7 的端侧 70 亿参数大模型以更高“智商”的理解能力，可以更准确地理解对话内容并生成重点明确、细节不遗漏的摘要内容。得益于安第斯大模型端云协同的智能调度，OPPO大模型语音摘要的处理全程经过加密处理，生成的摘要内容完全存储于终端本地，在极大提升体验的同时更高度地守护用户隐私。

此外，相比于同平台其他模型，Find X7 搭载的端侧 70亿参数大语言模型可以在200字首字生成带来20倍的更快响应，面向2000字首字生成也可以实现2.5倍的更快速度。此外，Find X7 的端侧70亿大模型还可以实现最高14,000的摘要字数上限，达到了同平台其他模型的3.5倍，让大模型的对话体验更接近人类对话的速度与容量。

Find X7 通过大模型能力的更新带来全新的小布助手，为其带来超过 100 种智慧能力，包括文字生成图片、图片生成文字、AI 文章摘要等功能，为用户日常生活的方方面面都提供高度实用的下一代 AI 体验。

哈苏全焦段大师影像，拍人像只选OPPO

Find X7 首次搭载 OPPO 与哈苏联合打造的新一代超光影影像系统，提供前所未有的哈苏全焦段大师影像体验。Find X7 采用升级的全新超光影三主摄系统，覆盖15mm - 139mm焦段的全新超光影三主摄，为 Find X7 带来媲美哈苏镜头群的多镜头变焦体验，以极佳的便携性实现穿越远近的构图自由。

Find X7 超光影三主摄包括 1/1.4 英寸更大尺寸的 5000 万像素超光感大底广角、更高分辨率的6400万超光感潜望长焦，以及 119° 更大视场角的 5000 万超广角。全新的超光感大底广角带来 50% 的进光量提升，并首次支持全量的 DCG HDR 功能，为照片和视频拍摄提供更出色的动态与光影。

Find X7 广角摄像头拍摄

Find X7的3倍超光感潜望长焦还可以利用四合一像素传感器中央的 1200 万颗像素点，拍摄非数码变焦的全分辨率的6倍变焦的照片和 4K 视频，画面质量甚至超越传统 5 倍固定光学变焦的摄像头。

Find X7 超光感潜望长焦6倍变焦拍摄

通过OPPO全新一代超光影图像引擎，Find X7 让 MediaTek天玑9300 影像算力全开，以先进的计算带来手机前所未有的画质与色彩表现，实现媲美哈苏相机的专业影调表现。Find X7 搭载的超光影图像引擎带来安卓首个瞬时双帧技术，带来4倍更敏捷的快门响应以及安卓首个预览 HDR 效果。Find X7 的超光影图像引擎还集成了全面升级的超光影图像算法与自然色彩算法，通过与天玑9300 的第九代 Imagiq 影像处理器的深入配合，让Find X7 带来色彩与光影的丰富变化与层次，复刻出哈苏影调的高级表现力。

通过全面革新的三主摄结合进化的超光影图像引擎，Find X7 带来全新一代的哈苏专业人像，让最强人像效果再上新高。Find X7 专业哈苏人像的3个焦段分别标定哈苏XCD3,5/30 镜头、XCD 2,8/65 镜头，以及XCD 2,5/90V 镜头，带来远超手机的自然光学表现力。得益于大模型和 AI 深度计算的双重加持，Find X7 的哈苏专业人像可以实现前所未有的空气切割般的抠图精度，虚化不放过发丝，甚至也不会放过人物的配饰。

细腻的影调变化，为专业哈苏人像带来绝佳的人物立体感与背景环境的空间感。渐进式的虚化准确描述平面照片的纵深空间距离，构建出精确的人物与空间关系。Find X7 也首次将ProXDR 显示带入专业哈苏人像，最高支持 8 倍的亮度提升，为专业哈苏人像的光斑首次带来亮度和色彩的计算能力，实现更加接近光学的光斑效果。

Find X7 首次将超光影图像引擎拓展至视频，结合天玑 9300 平台强大的视频计算能力，带来安卓首个、全球唯二支持全焦段 4K 杜比视界 HDR 视频录制。结合OPPO全面重构的曝光、色温、对焦、防抖系统，以及重新设计的视频的影调量化与自然分布，让安卓视频实现了前所未有的平顺、稳定和真实，第一次真正接近行业标杆iPhone的视频拍摄能力。

新一代钻石屏，超越Pro的通透与护眼

ProXDR 显示的照片和杜比视界 HDR 视频，通过 Find X7 这一块6.78英寸的钻石屏进行显示，更加活灵活现。新一代钻石屏的动态峰值亮度达到行业最高水准的 4500nit ，并通过显示领域权威的 Displaymate A+ 级认证，配合高达 450PPI 的像素密度，实现了户外更可见、显示更通透、光影更生动的画面显示效果。基于新一代LTPO 8T 电路打造的 120Hz 刷新率体验更加顺滑，为查看照片、游戏、日常应用都提供极致流畅同时省电的出色体验。

Find X7 的钻石屏还支持明眸护眼技术，获得了莱茵最高等级的智能护眼 3.0 认证，并取得了SGS认证。Find X7 采用 PWM + 类DC 调光，极大改善了屏幕频闪问题，观看屏幕更舒适。通过硬件级低蓝光，Find X7 实现人眼观看更舒服的显示效果。此外，通过两颗色温传感器对 360 °的环境光信息的采集，Find X7 在不同光线条件下都可以保证用眼健康与用眼舒适。

国际逍遥游，超Pro的出国体验

Find X7 带来全新的国际逍遥游功能，为出国旅行提供最便捷贴心的一站式的出行服务。结合ColorOS 泛在服务能力，国际逍遥游还会根据用户需求，通过小布建议卡片智能提供建议，帮助用户获得更及时的服务。

通过国际逍遥游，Find X7 用户在多达107 个国家和地区都可以轻松使用跨国数据服务。即使没有提前购买电话卡，Find X7 也提供落地免费流量服务，帮助用户轻松接入当地网络。此外，Find X7 用户还能享受本地服务推荐，包括人气餐厅、酒店与景点等，帮助用户像本地人一样轻松享受旅行。本地语言实时翻译服务也在Find X7 上随手可得，并且支持语音、文字、图片等多种形式。

OPPO联合小红书，和斐济旅游局、新西兰旅游局、瑞士国家旅游局、泰国国家旅游局四大海外旅游局，共同发起2024 OPPO国际逍遥游计划。从1月8日起至2月2日，前往线下门店或电商平台搜索Find X7，就可以参与超级锦鲤抽奖活动，有机会免费获得四国机票。

超越Pro的高效与可靠

Find X7 还支持一系列全新的功能特性，为日常工作与生活都提供更高的效率与可靠性。通过文件随心开功能，Find X7 可以快捷查看Keynote、CAD等数十种格式的文件。随身工作台和 Phonelink 功能帮助Find X7快速与 Mac 电脑以及 Windows 电脑实现互联以及文件等数据的相互传输。此外，通过 Find X7 的互联能力，OPPO还将全新的 AI 能力赋能至电脑。例如通过手机相册完成抠图可以快速传输至电脑上，无需使用传统的电脑软件完成。

Find X7 还搭载全新的超级天线技术，极大地改善手持状态下的手机信号状况，实现了最高7dB，平均3dB的信号强度提升，突破了传统信号的“死亡之握”。Find X7 也支持湿手触控功能，无论是在屏幕附着水滴的情况，还是手指沾有水珠的情况下都能实现有效操作。

搭载潮汐架构与天玑9300的Find X7集成了 5000mAh 的大电池，提供目前顶级的续航体验。100W超级闪充为Find X7 在10 分钟注入 50% 的电量，充至100% 仅仅需要27分钟。Find X7 还支持领先的极寒模式，即使在 -20℃ 也可以预热充电，突破行业 -10℃ 的原有限制。2 倍于行业标准的电池健康引擎，帮助Find X7 历经四年使用后电池容量依然能高于80%。

OPPO 20年

2024是OPPO 的20周年。在过去20年中，OPPO 持续引领科技创新，为世界带来首个四合一像素融合技术、首个精工拟椎式铰链、首个主摄级潜望长焦等一系列突破性的科技。不断的积累让OPPO 成为中国排名第二、全球第六的专利储备大厂。OPPO目前拥有超过5万件的授权专利，并且 90% 是发明专利，而且重点专利布局在尖端的5G通讯、AI等高含金量领域。

过去20年，OPPO 也成为了中国企业出海的一张名片。OPPO已将业务拓展至五大洲60多个国家和地区，全球拥有26万家门店，并且在20个国家和地区的市场份额排名前三。在印尼等东南亚国家，OPPO的份额更是达到市场第一。此外，在 600美元价(4000人民币)以上的高端手机市场，OPPO 在21个国家和地区排名前三。现在，全球每天有超过6亿的用户在使用OPPO手机。

发售信息

OPPO Find X7提供海阔天空、大漠银月、烟云紫、星空黑四款配色，12GB+256GB版本售价3,999元、16GB+256GB版本售价4,299元、16GB+512GB版本售价4,599元、16GB+1TB版本售价4,999元。

Find X7 全系即日起接受预订，1月12日10:00在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店全面开售。首销期间购机用户还将享有一年内只换不修和一年屏碎保、最高 24 期分期免息等一系列尊享权益。