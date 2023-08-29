最优雅精致的设计，OPPO Find N3 Flip

【天极网手机频道】一款好的产品要想在第一时间吸引消费者，其独特的设计美学是最为重要，传说中的一见钟情就是如此。8月29日，天极网了解到 OPPO Find N3 Flip正式发布，这一代产品延续了OPPO Flip折叠系列“优雅精致”的美学设计。并且在OPPO Find N3 Flip前一代产品的基础上以“水”为灵感来源，增添了产品“轻柔如水，温润如玉，一手掌控”的设计语言。OPPO想要以OPPO Find N3 Flip这款产品带给用户“水的两面性”(柔和刚)的产品印象。

优雅永不过时， OPPO Find N3 Flip有着三款配色，分别是薄雾玫瑰、月光缪斯、镜中之夜。月光缪斯采用了大量的暖调奶金色系打造，实际观感十分有精致并且富有高级感;薄雾玫瑰并不算是传统的粉色，而是粉中带灰的柔和玫瑰粉;镜中之夜则是最为纯粹高级的黑色，将整机的质感交还给材质本身。

为什么说OPPO Find N3 Flip“柔”？这是因为OPPO Find N3 Flip在机身设计上以用户体验出发，参考了大量的用户手掌数据，为了使用户在使用产品时机身两侧贴合掌心，打造了行业最极限的75°超弧玻璃曲，并且这种设计也可以使得产品的侧面在视觉观感上更加轻薄。此外，OPPO Find N3 Flip还在手机的侧面设计中加入了“随物赋形”这个概念，手机侧边的指纹识别、音量键都做了舒展柔和处理，用户的按键手感不仅更加舒适，观感也更佳。

机身细节设计方面，OPPO Find N3 Flip采用了相机环宇设计，将后置三摄铸于一体化的布局。

成为标志性的视觉元素。并且在产品转轴部分延续了前代产品的水波纹效果，随着光源流动，用户肉眼也可以看到不一样的效果。为了照顾用户手感，OPPO Find N3 Flip的金属中框配合75°超弧玻璃曲线使机身两侧更贴合手掌的同时，有可以让用户的侧面视觉观感更加纤薄。

再来看到OPPO Find N3 Flip“刚”的一面。大家都知道“水性坚韧、水滴石穿，百折不回”，柔和刚这看似冲突的两个属性却完美融入了这款产品中。OPPO在OPPO Find N3 Flip上采用了全新的金属加工制程，在产品的中框做了大量处理(抛光、增加钻石刀切割 C 角等等)，使得这款产品上下两端棱线十分“盛气凌人”，用四个字来总结就是“柔中带刚”!如此高颜值和硬实力的产品，你不考虑来一台吗？