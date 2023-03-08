iPhone 14系列推出黄色版本，将于3月14日发售！

【天极网手机频道】近日，苹果正式宣布将为iPhone 14和iPhone 14 Plus推出全新黄色配色，同时宣布于本月内在其他六个国家上线卫星救援服务。这次iPhone 14和iPhone 14 Plus黄色版将于3月10日开始接受预定，并于3月14日正式开售。

针对全新配色，Apple全球产品营销副总裁Bob Borchers表示：“人们喜爱iPhone，依靠它完成每天的各种任务。如今，全新黄色版iPhone 14与iPhone 14 Plus又为这一系列产品锦上添花。卓越的电池续航能力、轻量化的设计、专业级摄像头和视频功能、开创性的安全性能和iOS 16的各项新功能，让iPhone 14成为市场上各类顾客在选购iPhone时的最佳之选。”

iPhone 14系列发布于去年9月，不过由于iPhone 14系列和iPhone 14 Pro系列机型之间配置差异过大，导致iPhone 14系列的销售情况不容乐观，而拥有多项全新升级的iPhone 14 Pro系列成为市场的宠儿，一度一机难求。尤其是刚刚回归的iPhone 14 Plus，更是上市即破发，时至今日依然不为用户所看好。这次苹果推出全新配色，也有促进基础版iPhone 14销售的意图。

自从iPhone 8 Plus之后，苹果就再也没有沿用Plus这个后缀，仿佛突然从大众的视野中消失一样。后来苹果为迎合部分用户的需求，推出小屏机型的mini系列，但事与愿违，这款机型在市场上的表现并不尽如人意。苹果也就理所当然地抛弃了这一系列，就在所有人都以为苹果会推出更大尺寸的iPhone 14 Max时，苹果却选择将Plus重新带回到iPhone系列。

这次iPhone 14 Plus在屏幕尺寸方面与iPhone 13 Pro Max保持一致，均为6.7英寸。在芯片选择上，iPhone 14 Plus则并没有获得Pro系列的迭代性升级，而是采用与iPhone 13 Pro系列相同的满血A15。得益于苹果自研A系列芯片的强大性能，即使是A15芯片，也依然能够让iPhone 14 Plus在性能方面傲视群雄。同时iPhone 14 Plus在续航方面也获得了史诗级的升级，成为迄今为止续航最强的iPhone手机。

对于不少用户而言，这次苹果推出iPhone 14 Plus之前，都以为这款机型会上ProMotion高刷技术。但结果是iPhone 14 Plus依然只有60Hz的屏幕刷新率，这让用户难以接受，甚至许多博主和UP主纷纷表示这款机型没有任何购买的必要。

如果是原价6999元，甚至首发之后破发的价格也一样不值得用户购买，因为在同样的价位上，用户可以从第三方电商购买到综合实力更强的iPhone 13 Pro系列机型，用户完全没有必要去购买一台售价更高，体验却相差一大截的机型。这种情况同样出现在苹果刚刚发布不久的iPad 10身上，前有iPad Air 4，后有iPad Air 5，两者的体验都要远超iPad 10，但售价同样差不多。

iPhone 14黄色版起售价59999元，iPhone 14 Plus黄色版起售价6999元，价格与首发保持一致。但能够预见的是，即使是全新配色，依然无法推动消费者购买，更何况是如此具有争议的颜色，在不少网友看来，黄色的iPhone 14系列简直太“土”，不如首发的几款配色。因此，想要凭借新配色来扩大iPhone 14基础版的市场，实在有些强人所难。