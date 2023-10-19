「环宇设计」全新雕琢，OPPO Find N3持续引领折叠屏手机设计

【天极网手机频道】10月19日，OPPO正式发布新一代折叠屏旗舰Find N3 。新机重构旗舰折叠屏的设计美学，回归本源的简练设计，高奢腕表的灵感元素点缀其间。后置超光影三摄，引领折叠屏手机影像步入影像新世代。配色上，OPPO Find N3带来千山绿、潜航黑、日志金三种颜色可选。

Find N3继承OPPO超轻创新材料和轻量化机身设计，配合其优异的内部空间堆叠，OPPO Find N3机身重量与厚度，比肩直板手机的持握手感，随身携带轻便没有负担。机身背部的镜头模组采用全新雕琢的「环宇设计」，致敬经典的计时腕表设计，将环型元素贯穿使用。专业影像铭文以环形布局分列在模组外延，而环形闪光灯则设计在模组外侧。

值得注意的是，矩形的潜望长焦也首次以环形呈现，让三颗强大的摄像头紧凑且统一。全新的「浮光云环」设计还在摄像头模组与后盖之间增加凝光叠层，提供更具深度的视觉体验，同时实现视觉的削薄处理。国产手机首次应用透明不等厚的一体化玻璃，以及先切割后抛光的工艺，让整体对称的设计，尽显稳重、和谐的均衡之美。

在细节上，经典的哈苏印记第一次以「H」标志出现在Find N3上。巧妙地融入腕表级光影效果，让人一眼看去就先被光影捕捉。物理按键以菱形纹理分割光影，演绎技能与美学的交融。无论是整体风格还是细节打磨，OPPO Find N3均有富有精致典雅的商务气质，在一众折叠屏中具有出类拔萃，更显高端质感。不仅于此，OPPO Find N3同样拥有顶级旗舰的硬件素质，如内外双钻石屏、旗舰处理器，独立安全芯片等等。目前新机已正式开启预约，如果对这款高端折叠屏手机感兴趣的话，可以前往官方预约渠道预定。