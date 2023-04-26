竖折真的是「美丽小废物」？vivo X Flip证明，美丽与性能统统不打折

【天极网手机频道】有一说一，竖向折叠屏相较于横向折叠频屏来说，在性能配置方面确实要逊色一些。而在我看来，竖向折叠屏之所以会给消费者这样的感受，只因为它与横向折叠的出发点不同，它不是为了获得更大的屏幕尺寸，而是为了进一步压缩体积，将手机变得只有粉饼大小，打开与合上的操作流程，从一定程度上就吸引了一部分消费者。

仅从体积和外观设计来看，很明显，竖向折叠屏主要的目标用户是女性。对于女性用户而言，她们更在意的是轻薄便携、外观颜值，至于性能都是次要的。所以，从这个角度来思考，我觉得竖向折屏手机配置不用那么高，不单单是因为女性用户对游戏的需求没那么强，还因为从实际出发，没有几个人会拿这类手机当游戏手机用。

其次，对于硬件配置而言，中端配置提供的性能也足够满足我们的日常所需。而且，中端配置还能保持相对较低的发热量和功耗，更加适合竖向折叠屏轻薄便携和长续航的特点，毕竟高端的配置往往需要更加强大的散热和供电系统。

另外，高端配置的成本也会大大提高竖折的售价，影响用户的购买意愿。在我看来，相较于横向折叠屏手机，竖向折叠屏更像是入门级折叠屏手机，因为它的售价更低，真正意义上做到“从尝鲜到常用”。如果，因为高端配置的加入，导致亲民价格的特质丢失，那竖向折叠屏存在的意义就不大了。

当然，随着越来越多的手机厂商入局折叠屏市场，折叠屏手机技术的不断完善和升级，全新登场的vivo X Flip，在保证竖向折叠屏原有的特质外，也在向证明我们竖折不是「美丽小废物」。

vivo X Flip以198g的机身重量和圆润的机身曲线，带来轻薄的握持体验，折叠起来后，75mm*86mm的小方块机身就像一个粉饼盒，可随后丢在包里和口袋里。菱紫配色采用了素皮材质，给它增添了几分奢侈品小包的既视感。机身背部的上半部分是一块3英寸外屏、影像模组以及柔光灯，下半部分则完全被菱格纹素皮包裹，机身右侧是音量加减键和集成了指纹识别的电源键，紧凑精致。正面搭载一块居中挖孔的6.74英寸超视网膜护眼屏，支持120Hz刷新率、1920Hz高频PWM调光，观感相当细腻。

而在大家更为关心的核心配置方面，vivo X Flip搭载了“旗舰神U”第一代骁龙8+，辅以LPDDR5、UFS3.1的内存组合，基本可以畅快运行绝大多数的主流应用和游戏。另外，还配有4400mAh+44W闪充的组合，虽然比起直板产品差了一些，但整个续航还是很靠谱。后置影像模组由5000万像素的仿生光谱大底主摄+1200万像素的超广角镜头组成，在大底传感器和蓝厂影像算法的加持下，vivo X Flip不论是拍景还是拍人都有不错的成像表现。

总的来说，作为蓝厂的首款竖折形态的折叠屏，X Flip给我的印象还是很不错的，轻奢小包的设计理念、蔡司影像系统、骁龙8+旗舰芯片以及4400mAh+44W的续航组合，完全可作为主力机来使用。

而且，vivo X Flip的起售价仅为5999元，性价比可谓相当不错!