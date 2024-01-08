OPPO Find X7 Ultra 发布：定义移动影像的终极形态

【天极网手机频道】2024年1月8日，深圳――OPPO发布地表最强的封神旗舰Find X7 Ultra，定义移动影像的终极形态。Find X7 Ultra 首创的双潜望四主摄构成哈苏大师镜头群，以六个光学品质焦段提供目前手机最强大、品质最高的多摄变焦能力。首次搭载专为超光影图像引擎定制的一英寸传感器，Find X7 Ultra再次刷新移动影像天花板。通过首创哈苏回眸人像功能，Find X7 Ultra重新定义高度灵活的下一代人像拍摄体验。全新一代超光影图像引擎，以细腻的中间调表现再次定义计算摄影发展的风向标。Find X7 Ultra 还搭载堪称影像新物种的哈苏大师模式，以最先进的计算摄影结合最出众的经典摄影美学，为专业摄影师打造出可以媲美哈苏中画幅质感的便携相机。

OPPO首席产品官刘作虎表示：“ Ultra这个词代表的就是――极致，没有中间态。Find X7 Ultra 用强大双潜望与强大的四主摄，定义绝不妥协的 Ultra 影像。全焦段杜比视界，全新一代超光影图像引擎，全焦段哈苏大师影像，还有超强的人像模式，人像抓拍轻松成片，Find X7 Ultra 最好地诠释了真正的影像封神!“

全新一代同心寰宇设计，演绎大师风范

Find X7 Ultra 将强大影像与东方美学完美结合，诠释新一代同心寰宇设计。参考专业相机镜头的全棱线设计，Find X7 Ultra 有序和谐地呈现全新一代强大的全主摄影像系统，并通过高定工艺纵横交错出 Find X7 Ultra 独特的时光格纹，将每一时刻的立体光影镌刻在寰宇之上。经典的哈苏印记配合影像铭文与光影纹理，将精致的细节烘托出非凡质感。OPPO独有的三段式按键也来到Find X7 Ultra，通过拨动即可快速进入 VIP模式，轻松掌控隐私状态。

Find X7 系列推出全新的海阔天空配色。珠光白玻璃与深蓝荔枝纹素皮的搭配，描绘广阔的天地与心境，致敬踏浪而行的勇气，以及向前一步海阔天空的美好祝愿。Find X7 系列还延续了标志性的大漠银月设计，以金属质感的玻璃配合棕色大荔枝纹素皮，带来低调的专业与丰富的精致细节。

Find X7 Ultra 还包括全新的松影墨韵配色，通过玻璃 AG 砂效和金属油墨的调和，产生细腻的高级金属质感。同时特殊的素皮设计选用中轴对称的中正压缝线设计，打造更好的握持体验，并彰显领袖风范。

集成最强影像的Find X7 Ultra 和前代保持了相同的9.5mm的机身厚度，并且通过微曲面的细节设计，为每一边都带来恰到好处的弧度，实现绝佳的握持手感。Find X7 Ultra 还支持IP68防尘防水以及湿手触控功能，在轻薄机身中提供顶级的品质保障。

双潜望四主摄，哈苏大师镜头群

Find X7 Ultra搭载史无前例的双潜望四主摄系统，包括超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成的独一无二的双潜望长焦组合;首个超光影引擎定义的全新一英寸传感器;配合5000 万大底超广角，以 4 颗强大的摄像头提供6个光学品质的创作焦段，带来14mm-300mm的创作焦段群覆盖，提供目前手机最强大的多摄变焦能力与最灵活的构图自由。

Find X7 Ultra 广角摄像头全新的1英寸传感器由 OPPO 超光影图像引擎定义，带来11倍的动态范围提升、22%极限感光能力提升，以及32%功耗下降。OPPO 还为 Find X7 Ultra 的 1 英寸传感器配备了全新的 DI ADC 技术，第一次让一英寸传感器实现了全量运行的DCG HDR能力，在照片和视频拍摄中始终提供身临其境的超自然光影表现，以及再次刷新上限的画质表现。

Find X7 Ultra 全新的特写潜望长焦是目前原生焦段最长的潜望长焦，提供手机中前所未有的构图方式，以更简单的方式突出拍摄主体。全新的长焦还可以利用对背景的大幅压缩，实现更具张力的人像拍摄，非常适合户外的人像创作。

Find X7 Ultra特写潜望长焦6倍变焦拍摄

此外，利用全新特写潜望长焦摄像头5000万像素的高解析力，结合超光影图像引擎的QBC技术，Find X7 Ultra 即使在10倍以上的高倍率变焦拍摄时，也可以保持顶级的清晰度，为风光题材的拍摄提供更大的空间。

新一代专业哈苏人像，留住自然瞬间

Find X7 Ultra 的专业哈苏人像带来全行业首个回眸人像体验，在人物的动态瞬间也可以激活人像算法并迅速捕捉下时刻，第一次让手机的人像模式可以拍摄动态下的人物，以媲美相机的绝佳画质留住人物松弛的自然状态。

由Find X7 Ultra哈苏专业人像拍摄的上海歌舞团荣典首席朱洁静

基于 Alpha Matting 大模型和 AI 深度计算的双重加持，Find X7 Ultra 专业哈苏人像模式的抠图精度再次精进，虚化不放过发丝，甚至也不会放过人物的配饰。强大的图像识别与分割能力让 Find X7 Ultra 可以同时精准地识别人与动物，并且利用空间深度信息的计算，为被摄主体和背景环境都实现渐进式的虚化效果，准确地构建出人物的立体感以及环境的空间感。

Find X7 Ultra 首次为人像模式带来ProXDR的支持，最高支持 8 倍的亮度提升，并利用ProXDR的提亮效果为人像模式带来更具能量感的光斑表现。OPPO专业哈苏人像可以计算出人眼看不到但又真实存在的光斑位置、体积、大小，并通过ProXDR显示准确传递不同光斑的能量感，让光斑实现与自然光线相匹配的明暗关系。

由Find X7 Ultra 专业哈苏人像拍摄

新一代超光影图像引擎，领先不止一代

Find X7 Ultra 搭载全新一代超光影图像引擎，以先进的计算带来手机前所未有的出众画质与色彩表现，实现媲美哈苏相机的专业影调表现。通过全新一代超光影图像引擎，OPPO 再次引领计算摄影的发展，迈入刻画细腻中间调的全新阶段。

中间调就是光影品质的试金石，Find X7 Ultra 通过新一代超光影图像对中间调的细腻刻画，为移动影像带来全新水准的自然光影表现，让空间关系得以准确描述，让材料质感得以精准还原，让便携的手机第一次有能力实现哈苏相机般的影调与质感。

新一代超光影图像引擎还带来安卓首个瞬时双帧技术，以4倍的快门响应提升以及安卓首个预览 HDR 效果，极大地提升了随手拍的时刻准确性、降低运动模糊，并且保持高质量的画质与光影。

备受好评的 ProXDR 全新升级，拓展覆盖Find X7 Ultra的每一种拍摄模式。超光影图像引擎对高达1200万个光子点进行逐像素的亮度标定，带来最高 8倍的亮度提升，实现最自然通透的光影层次与色彩变化，让每一缕光线都以充沛的能量感呈现，并准确还原光线中的细腻的色彩过渡。

通过 Find X7 Ultra，OPPO 首次将超光影图像引擎拓展至视频，带来安卓首个、全球唯二支持全焦段 4K 杜比视界 HDR 视频录制。结合OPPO全面重构的曝光、色温、对焦、防抖系统，以及重新设计的视频的影调量化与自然分布，让安卓视频实现了前所未有的平顺、稳定和真实，第一次真正地接近了行业标杆iPhone的视频拍摄能力。

哈苏大师模式，影像新物种

此前的移动影像只能在风格化与画质上二选一，Find X7 Ultra的哈苏大师模式通过引入最先进的计算摄影――全新一代超光影图像引擎，在提供哈苏风格影调色彩的同时，以远超手机的高画质、高动态，实现了媲美中画幅的相机质感。这是手机第一次完美地将最出众的传统摄影风格与最先进的计算摄影技术融合，第一次让手机可以实现媲美中画幅数字相机的影调色彩效果。

中国著名摄影艺术家、哈苏大师王建军使用Find X7 Ultra 大师模式拍摄

哈苏大师模式带来安卓首个全链路 BT2020 色域处理，结合中间调的细腻刻画以及新一代ProXDR显示，带来前所未见的 HDR 照片效果。大师模式还通过全面重构的RAW能力，为照片提供了史无前例的高解析与高画质的 RAW 格式文件，以高达5000万像素、16bit色深以及13档动态范围的极致能力，令用户在创作过程中更加游刃有余。大师模式还包括全面重构的交互界面，新增效果调节功能，支持锐度、对比度、饱和度调节以及暗角开关，帮助专业创作实现更精细化的控制，以及更个性化的风格。

挪威摄影艺术家、哈苏大师 Tina Signesdottir Hult 使用Find X7 Ultra 大师模式拍摄

最强钻石屏，通透又护眼

ProXDR 显示的照片和杜比视界 HDR 视频，通过 Find X7 Ultra 这一块 6.82 英寸的钻石屏，更加活灵活现。新一代钻石屏的屏幕动态峰值亮度达到行业最高水准的 4500nit，并且在杜比视界观看场景下，画面高亮区域亮度可以达到屏幕典型值峰值的 2600nit ，实现最明亮通透的视频观看体验。

新一代钻石屏以高达 510PPI 的像素密度，配合超高的亮度，实现了户外更可见、显示更通透、光影更生动的画面显示效果。此外，Find X7 Ultra 将 8T 电路下 LTPO 特性发挥到极致的屏幕，实现了零延迟升频、120 - 1Hz 极速降频、零掉帧，并支持自定义全局高刷，带来120分的流畅体验。

Find X7 Ultra新一代钻石屏从蓝光、频闪、暗光观看多维度解决护眼问题，获得了莱茵最高等级的智能护眼 3.0 认证，为手机屏幕上实现更科学的用眼保护，让消费者观看屏幕更安心。Find X7 Ultra 的明眸护眼通过 PWM+类 DC 调光，极大改善了屏幕频闪问题，观看屏幕更舒适。通过硬件级低蓝光，Find X7 Ultra 还通过超精密环境光自适应，软硬协同地实现了亮度变化完全贴合环境，在不同光线条件下都可以保证用眼健康与用眼舒适。

OPPO 2024超影像大赛 全球投稿开启

随着封神影像旗舰OPPO Find X7 系列的发布，OPPO延续影像理念“用影像，成就想象”，面向全球 OPPO、一加用户，继续发起 OPPO 2024 超影像大赛。

以 OPPO 官网为核心投稿渠道，新一届赛事共设立 9 个主题赛道，并邀请了 7 位来自全球顶级专业评委，包括当代摄影大师、玛格南图片社成员Steve McCurry、Alec Soth、Michael Yamashita 等人，并设立了丰厚的奖金与奖品。2024 超影像大赛面向 18-24 周岁的青年群体特别设置“青年特别奖”， 鼓励青年摄影爱好者探索 OPPO 手机影像的更多可能性。

国际逍遥游，更自由的出国体验

通过全新推出的国际逍遥游，Find X7 Ultra 用户在多达 107 个国家和地区都可以轻松使用跨国数据服务。即使没有提前购买电话卡，Find X7 Ultra 也提供落地免费流量服务，帮助用户轻松接入当地网络。此外，Find X7 Ultra 用户还能享受本地服务推荐，包括人气餐厅、酒店与景点等，帮助用户像本地人一样轻松享受旅行。本地语言实时翻译服务也在Find X7 Ultra 上随手可得，并且支持语音、文字、图片等多种形式。

OPPO 联合小红书，和斐济旅游局、新西兰旅游局、瑞士国家旅游局、泰国国家旅游局四大海外旅游局，共同发起2024 OPPO国际逍遥游计划。从1月8日起至2月2日，前往线下门店或电商平台搜索 Find X7，就可以参与超级锦鲤抽奖活动，有机会免费获得四国机票。

无短板的终极旗舰，全面封神

Find X7 Ultra 搭载第三代骁龙 8 芯片，配合 OPPO 潮汐架构的能效提升，以及5000mAh 大电池，提供持久可靠的续航体验。100W超级闪充和50W AirVOOC 无线闪充分别可以在 26 分钟和 51 分钟迅速帮助手机恢复电量至100%。Find X7 Ultra还支持领先的极寒模式，即使在 -20℃ 也可以预热充电。2 倍于行业标准的电池健康引擎，帮助Find X7 Ultra历经四年使用后电池容量依然能高于80%。

得益于 OPPO 超级信号工程的全面加持，Find X7 Ultra 带来超强的通信能力。超级低频技术带来最高性能的四天线架构，在覆盖更广的5G n8 和 n28 频段提供更强劲的连接能力。手持信号增强技术解决手机魔咒的“死亡之握”，以“复活之握”的神奇带来最高7dB，平均3dB的信号强度提升。通过 OPPO 独家的会议云加速能力，Find X7 Ultra 可以对在线会议数据进行加速，有效改善会议时延。全新的超级Wi-Fi 让Find X7 Ultra 在穿墙性能、手机搬家等使用中都提供领先的传输速率与体验。

为进一步提升用户的隐私安全保护，Find X7 Ultra集成了手机行业安全最高等级的国密二级安全芯片的安全解决方案，将为终端提供最高芯片级隐私保护。相比传统的软件安全方案，芯片级的加密方式可以将敏感权限的管理、授权开关，与操作系统分离，锁进安全芯片的硬件层，由芯片级安全子系统进行管理。与 OPPO 独有的三段式按键结合，Find X7 Ultra 还通过国密二级认证安全芯片带来 VIP 模式，可以快速直观地关闭麦克风、摄像头、定位等敏感权限，为用户隐私信息进行硬件级别加密。

不仅如此，OPPO还带来Find X旗下首款支持卫星通信的手机――Find X7 Ultra卫星通信版，第一次让卫星对讲机，真正变成了卫星手机，通过卫星天线方向图调控技术，首次让卫星通信实现了听筒和免提双模式通信，用户无需特别的角度或特别的姿势，只需像平常接听普通电话一样，贴近耳边同样能稳定接听卫星电话，更符合用户使用习惯，在紧急情况下，将拥有更高的沟通效率。

OPPO 20年

2024是OPPO 的20周年。在过去20年中，OPPO 持续引领科技创新，为世界带来首个四合一像素融合技术、首个精工拟椎式铰链、首个主摄级潜望长焦等一系列突破性的科技。不断的积累让OPPO 成为中国排名第二、全球第六的专利储备大厂。OPPO目前拥有超过5万件的授权专利，并且 90% 是发明专利，而且重点专利布局在尖端的5G通讯、AI等高含金量领域。

过去20年，OPPO 也成为了中国企业出海的一张名片。OPPO已将业务拓展至五大洲60多个国家和地区，全球拥有26万家门店，并且在20个国家和地区的市场份额排名前三。在印尼等东南亚国家，OPPO的份额更是达到市场第一。此外，在 600美元价(4000人民币)以上的高端手机市场，OPPO 在21个国家和地区排名前三。现在，全球每天有超过6亿的用户在使用OPPO手机。

发售信息

OPPO Find X7 Ultra提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵三款配色，12GB+256GB版本售价5,999元、16GB+256GB版本售价6,499元、16GB+512GB版本售价6,999元。

Find X7 全系即日起16:30开启预订，1月12日10:00在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店全面开售。首销期间购机用户还将享有一年内只换不修和一年屏碎保、最高 24 期分期免息等一系列尊享权益。