轻薄只是开胃菜，华为Mate X3加持十项全能产品力，堪称折叠屏的巅峰之作

【天极网手机频道】华为折叠屏最新技术的集大成者――华为Mate X3，凭借不输直屏旗舰的轻薄机身，在一众折叠屏手机中成功出圈，更难能可贵的是，华为Mate X3不仅没有因为轻薄而牺牲其他功能，还通过创新科技带来十项全能产品力，彻底颠覆了折叠屏在用户心中轻薄与旗舰体验不可兼得的固有印象。

那么，作为折叠屏的颠覆者，华为Mate X3是如何在轻薄的基础上做到了不妥协的创新？在黑科技的加持下，又做到了怎么样的全能？今天，我们就来全面解析一下极致轻薄却十项全能的华为Mate X3。

极致轻薄背后是不妥协的创新

上手体验过华为Mate X3的朋友，一定会被它极度轻薄的机身所吸引，毕竟它与印象中厚重、脆弱、手感差的折叠屏大相径庭。华为Mate X3做到了比直板机更轻;全球首款的四曲折叠机身设计，让华为Mate X3比直板旗舰机更加轻薄。

为达到领先整个折叠屏市场的轻薄程度，华为Mate X3重构了整机结构，采用超轻凹形机身结构设计，并使用业界独有的超轻金刚铝、碳纤维材料实现了突破性减重。在铰链技术上，华为MateX3 搭载全新一代双旋水滴铰链，双轨转轴直驱单元设计方案，搭配业界最强的机翼铝材料，真正做到足够轻薄，足够可靠。同时，华为Mate X3还用上了专利的超薄Type-C器件，进一步达到极致轻薄的效果。

轻薄之余，华为Mate X3 内外屏的可靠性更是迎来了革命性的提升。外屏搭载昆仑玻璃，内屏采用复合叠层结构，并业界首发“非牛顿流体”抗冲击内屏，抗耐摔能力增强至十倍，抗冲击性能提升至4 倍，让内外屏皆可靠，搭配上IPX8级防水，不惧任何场景和环境，带来无处不在的安全感。

轻薄之上绝不妥协，十项全能产品力拉满

更难能可贵的是，华为Mate X3在实现极致轻薄的基础上，并没有在屏幕尺寸、影像能力、续航通信等方面做出任何妥协。

华为Mate X3的外屏尺寸为6.4英寸，内屏尺寸为7.85英寸，完全符合市面上“大折叠”的尺寸标准，甚至可媲美小平板。两块屏幕均支持120Hz高刷、P3广色域，并通过了德国莱茵TÜV专业色准双认证，屏幕操作足够丝滑的同时，色彩还原方面也非常专业准确，而在鸿蒙系统的加持下，华为Mate X3的大屏交互、适配体验堪称行业最佳。

华为 Mate X3 搭载HarmonyOS 3.1 系统，拥有全新优化的智慧多窗、多窗口多任务等功能，除了常规的左右分屏，还首创上下分屏，同时还支持一键切换分屏样式，随心切换左右和上下分屏布局，能够实现左屏编辑文档、右屏显示微信、网页以悬浮窗的形式开启，有效助力移动办公。

此外，华为Mate X3还与头部APP深度定制，对新闻、电商、生活、影音等软件进行了分类适配，而之后还会有更多适配逐步上线，在HarmonyOS 3.1.0.161版本中，还全新升级了3D动态天气AOD、大屏沉浸分屏等多项更加便捷实用的功能。

当然，作为华为折叠屏最新技术的集大成者，华为Mate X3的优势还远不止这些，其搭载超感知XMAGE影像系统，实现了折叠屏手机影像能力的大步跨越。

华为Mate X3配备5000万像素原色摄像头+1300万像素超广角摄像头+1200万像素长焦的后摄组合，具备5倍光学变焦、折叠屏手机最强长焦能力，首发AI质感图像引擎，实现即见即所得。另在华为独有的RYYB超感知影像单元加持下，华为Mate X3拥有令人惊叹的夜景能力;进一步深度强化XMAGE影像风格，则让普通用户也能获得更专业的成片体验，全新的人像模式以及多角度自由悬停，带来更多自拍新玩法。

创新体验方面，华为Mate X3拥有双向北斗卫星消息、灵犀通信等“人无我有，人有我优”的竞争优势。作为通信行业的领导者，在华为Mate X3身上，华为将30余年通信功力融汇幻化，带来全新的灵犀通信功能，让华为Mate X3无论是折叠还是展开状态下，都能拥有极佳的信号质量，再也不必在景区、高铁、地铁等场景为信号问题担忧。同时，支持双向北斗卫星消息，在无地面网络信号的情况下，依然可以向外界发送信息，更进一步支持消息回复，时刻为用户安全保驾护航。

这还不够，华为Mate X3在超越直板机的轻薄机身下，塞进了4800mAh的超大电池，典藏版本的电池容量更是升级到5060mAh，支持66W有线快充，以及折叠屏手机不多见的50W无线超级快充。并且，华为Mate X3还支持应急模式，1%低电量下会自动启动，可带来3小时待机，或12分钟通话，或10次亮码，或4次扫码等应急操作，紧急时刻也能从容不迫!

全能又高端，华为Mate X3成明星们的团宠

如今，不少机型只顾着配置堆料，反倒少了对外观设计的琢磨，华为Mate X3便成为了一股清流，不仅体验全能，还拥有精致机身设计。

华为Mate X3延续了Mate系列的经典中轴对称设计，汇集宇宙空间站的科技元素，从高级豪华腕表中汲取灵感，打造出令人一眼难忘的“寰宇舷窗”后摄模组。同时，首发设计四曲面折叠机身，曲面边框带来了自然顺滑的握持体验，机身背部采用的则是业界首创的羽砂玻璃，在不同的光影之下，呈现出晶莹璀璨的独特质感。多重创新美学设计的交相呼应之下，让华为MateX3尽显非凡格调，高端质感遥遥领先，使其成为了万茜、胡军等明星们的高端手机新选择。

作为折叠屏领域的先行者和领路人，华为在Mate X3身上让我们看到了硬件层面的优化提升、软件方面的创新以及折叠屏手机的新可能。它打破了我们过去对折叠屏的所有偏见印象，原来一款优秀的折叠屏，不止可以带来超越直板旗舰的折叠巨幕与创新体验，其他方面也能媲美顶级直板旗舰，让折叠屏手机取代直板机只停留在口头上的话题，成为现实!