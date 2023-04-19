专访瑞声科技声学电磁营销部总经理丁祥：创造高品质声学体验

AAC瑞声科技是感知体验解决方案的领导者，以打造感官体验技术的未来为企业目标。瑞声科技坚持技术创新，经过数十年的行业深耕，在声学、光学、触感、传感器及半导体、精密制造等领域拥有强大的综合竞争力。

近日，瑞声科技推出全新一代大音量扬声器BoomBox，该扬声器与2000元以内的入门机型OPPO A1新机搭载首发，在外放音量上有了突破性的提升，音量可提升300%。即使是对比市面上同类型主打大音量的手机，在扬声器体积减小18%的情况下，OPPO A1音量依然做到提升141%。

借此契机,天极网有幸采访到了ACC瑞声科技声学电磁营销总经理丁祥,进一步了解瑞声科技新一代大音量扬声器BoomBox以及其公司本身对于声学产品方面的一些思考。

新一代大音量扬声器AAC BoomBox 针对OPPO A系列用户带来了更好的外放体验

上一代OPPO A57因为外放音量达到了200%，用户对于该产品的整体的好感度提升不少，整体的用户反馈远超预期。于是，在OPPO A1机型扬声器设计上，我们针对用户的这一痛点――如何让用户体验到更大的外放音量，通过技术分析，精准的定位，使用了新的材料提升扬声器中频的结构，让输出声音在1KHz-2KHz这个中高频范围内的灵敏度有明显提升，从而避免了为了加大声音改变振幅从而导致声音失真。从而让用户听得清晰，听得清楚明亮，给用户的感觉就是声场更加开阔，声音更大更亮。较市面上常用机型的扬声器，音量可达300%。作为扬声器解决方面的领先企业，瑞声科技致力于针对不同档位的机型打造差异化的产品，以满足用户对于声音的多元化需求。未来瑞声科技希望打造一款加强中高频的明亮感，同时又能保持低频振幅澎湃感的综合性能更强的产品，为市场带来更美好的声学体验。

厚积薄发，AAC扬声器产品线全价位段差异化覆盖

瑞声科技在扬声器领域的探索一直比较激进的， 其不断的将声学的产品体积做小的同时确保性能越来越强。不同的时期、不同价位、不同地区的市场都对扬声器产品都有不一样的需求。AAC在材料和结构的专研上持续投入，力求用最优的外放来满足甚至是引领扬声器体验方面的需求;与此同时，我们针对不同价位段、不同区域的市场都有差异化的产品线，中高端机型上我们有低频更澎湃、振幅更大的大师级扬声器，针对入门机型我们有声音明亮度更高的新一代大音量扬声器AAC BoomBox。未来，我们将以积极进取的心态，不断精进核心技术，通过精准的产品定位，打造更好更符合细分市场需求的产品。

笔记本电脑好音质的痛点在于共振

笔记本电脑、平板电脑为了追求更好的音质，使用了大振幅的扬声器，但是却忽略了在半封闭空间里Box的振动引发了键盘的共振，给用户带来了不好的体验。所以我们在针对笔记本电脑、平板电脑，重新设计扬声器的位置，做到了平衡式结构，从而既保证了高品质的外放体验，又显著降低了键盘的共振。在这里做一个提前预告，搭载我们这款扬声器方案的笔电产品很快就将上市，值得期待。

越来越多入门款机型使用新一代大音量扬声器AAC BoomBox

越来越多入门款机型会大批量采用我们的新一代大音量扬声器AAC BoomBox，对终端厂商来说，这款扬声器的投入产出比很高，体验提升很大，是很划算的。

同时，这也反映了入门机型的用户对于音质的要求开始提高，尤其是外放的音量和响度，扬声器的卖点优先级会越来越重要，瑞声科技未来会不断坚持技术创新，用标准化的产品理念不断降低消费门槛，让更多大众用户都能体验到高品质声学体验。