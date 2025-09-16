OPPO K13s、OPPO K13x上架OPPO商城：9月17日10点正式开售

【天极网手机频道】近日消息，OPPO 商城突然上架了 K 系列的新机型，两款新机 OPPO K13s 与 OPPO K13x 将于 9 月 17 日上午 10 点正式首发。两款手机均配备 VC 均热板，并支持政府补贴，但在性能定位和核心配置上存在明显差异。

OPPO K13s 定位于更高性能上限的机型，适合追求流畅体验与强劲性能的用户，而 OPPO K13x 则面向中端市场，以性价比为核心卖点，更适合预算有限的消费者。两款机型均支持 IP68、IP69 和 IP66 级防尘防水，无论是日常使用还是轻度户外场景，都能提供可靠保护，堪称国民级别的耐用手机选择。

根据目前 OPPO 官网的信息，天极网整理了关于 OPPO K 系列新机 K13s 和 K13x 的基本情况。两款手机均提供了至少两款配色供用户选择，K13s包含聚能蓝和超能白两款配色，K13x包含曜黑和钻白两款配色，满足不同用户的审美需求。

在存储方面，K13s 提供 8GB+256GB 和 12GB+256GB 两个版本，而 K13x 则提供 6GB+128GB、8GB+128GB 和 8GB+256GB 三种选择，覆盖从日常使用到更高存储需求的用户群体。

在屏幕方面，K13s 配备 6.80 英寸 AMOLED 直屏，分辨率达到 FHD+，支持 120Hz 智能刷新率，并搭载 2160Hz 高频 PWM 调光技术，有效减少低亮度下的屏幕闪烁，提升视觉舒适度，K13x 则配合了一块6.67英寸LCD直面屏，同样支持120Hz高刷且为全局DC调光。

续航和充电方面，K13s 搭载 7000mAh 六年耐用大电池，支持 80W 超级闪充，并兼容多种快充协议，为用户提供长续航和快速回血的体验;K13x 则搭载了5800mAh四年耐用大电池，但同样配备 VC 均热板，最高支持45W有线充电，保证日常使用中高效稳定。

在核心的性能方面，K13s 搭载高通第三代骁龙7移动平台，K13x则搭载的为天玑6300处理器，综合来看，K13s搭载的SOC性能表现更为强劲，适合高负载使用和游戏体验。

影像系统方面，后置 5000 万像素广角主摄配合 200 万黑白镜头，支持 4K 视频拍摄及多种拍摄模式，前置 3200 万像素镜头支持 4K 视频和 AI 美颜。网络覆盖 5G 全频段，支持 Wi-Fi 6、多功能 NFC 和全格式蓝牙，解锁方式为屏下指纹和面部识别，系统继续延续 ColorOS 的便利体验。

相比之下，K13x 定位中端市场，核心配置为联发科天玑6300 芯片，同样搭载 VC 均热板保障性能稳定，整体的配置规格相对较低，但以性价比为核心卖点，更适合预算有限的用户。

总体来看，OPPO K13s 在性能、防护、屏幕和续航上均表现出中端旗舰的水准，适合追求高性能和长续航体验的用户，OPPO K13x 则以中端价格和实用性为优势，更适合日常使用需求的消费者。两款手机将于 9 月 17 日正式首发，两款手机均支持国补，但根据地区不同享受国补的情况有所差异，消费者可根据自身需求选择适合的机型。